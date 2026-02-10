من "لوليتا" إلى "بقعة ضوء".. أشباح إبستين في الخيال الغربي

يمثل جيفري إبستين مفترسا ارتكب جرائمه تحت حماية طبقة أو شريحة مجتمعية، أو شبكة نفوذ، وهو نموذج لشخصية جسدتها الأدبيات والسينما قبل وقت طويل من ظهور شخص بهذه الصفات بوضوح في الواقع، محاطا بالمال وعلاقات المشاهير وطبقات من العزلة القانونية والاجتماعية.

وتشغل قضيته تلك المساحة المهولة في الإعلام لأن دلالاتها مفزعة؛ فالتفاصيل تشير إلى تعطيل القانون داخل دوائر النخبة، وتوقف تيار المشاعر، والضرب بلا رحمة في الضعفاء وافتراسهم دون أدنى عقاب، مع استمرار الإجرام بكل بساطة.

وقد صورت الروايات والأفلام بيئات الإساءة والتكتم والتواطؤ من قبل، لكن هل تتلخص المسألة في قدرة الفن على التنبؤ بمثل هذا الهول، أم أن البحث في كيفية معالجة الثقافة المعاصرة لهذه النماذج هو الأساس؟

لم يكن إبستين شخصية في رواية، ولم يجسده أحد في دور درامي، لكنه دليل قاطع على أن الشر لم يعد استثناء، بل أصبح قاعدة، وأنه منظومة قادرة على حماية نفسها.

المفترس يحكي

يقفز شبح جيفري إبستين منذ السطور الأولى لرواية "لوليتا" (Lolita) (1955)، فهو حاضر فيها من حيث الجوهر، وإن لم يكن بالاسم؛ إذ يجسدها صاحبها وراويها، المفترس وصاحب الصوت السردي في النص. كتب "لوليتا" الروائي الروسي الأمريكي فلاديمير نابوكوف، وصدرت عام 1955، لتصبح واحدة من أكثر الأعمال الروائية إثارة للجدل في الأدب الحديث.

تحكي الرواية قصة همبرت همبرت، وهو رجل بالغ يروي بنفسه علاقته القائمة على الاستغلال مع فتاة في سن المراهقة. والمفارقة التي دفعت بالرواية إلى ذروة الجدل أن الصوت السارد هو ذاته الصوت المعتدي.

لا يصور النص همبرت باعتباره وحشا جاء من خارج السياق المجتمعي؛ إنه رجل مثقف، قادر على تحويل جريمة مقززة إلى نص روائي متسق، كما يستطيع تبرير جريمته القبيحة بلغة جميلة.

همبرت معتدٍ ومفترس، يرتدي قناع الثقافة، ويحتمي بمكانته، ويتحرك داخل دوائر النخبة، وهو ما جعله أخطر من المجرم العادي. وهو أحد تجليات إبستين؛ ذلك الذي لم يتحرك في أجواء النخبة فحسب، بل سيطر على نسبة لا بأس بها منها.

إعلان

عيون مغلقة على اتساعها

صدر فيلم عيون مغلقة على اتساعها (Eyes Wide Shut) في عام 1999، وكان العمل الأخير للمخرج الأمريكي الكبير ستانلي كوبريك، وهو فيلم نفسي غامض يدور في نيويورك حول الزواج، والرغبة، وما يختبئ تحت سطح الحياة الراقية.

يتابع الفيلم الطبيب الثري بيل هارفورد (توم كروز) بعد اعتراف زوجته (نيكول كيدمان) بخيال عاطفي أربك توازن علاقتهما، فينطلق في ليلة طويلة من التجوال، تتحول تدريجيا إلى رحلة داخل عوالم لا يعرفها عن مدينته ولا عن طبقته.

خلال بحثه المضطرب عن معنى الرجولة والسلطة والرغبة، يجد نفسه يتسلل إلى حفل سري مقنّع، طقوسي، تتحكم فيه نخبة مغلقة تقيم العلاقات بوصفها شكلا من أشكال النفوذ. وفي هذا السياق، هناك نظام محدد: فالدخول مشروط، والصمت مطلق، وثمة تهديد مبطن لكل من يرى أكثر مما ينبغي.

يخرج الطبيب من التجربة حيا، لكنه يخرج أيضا محذرا من أن هناك أماكن لا يُسمح لك بفهمها، لأن وجودها قائم على ألّا تُفهم.

ورغم أسبقيته، يلتقط العمل بدقة الأجواء التي ستُفضَح لاحقا في حياة النخب الحديثة، التي تعيش في عالم تحكمه الثروة والعلاقات، وتُدار فيه الرغبات بوصفها امتيازات.

يقبض كوبريك على الحالة "الإبستينية" حين يصدر من الفن ذلك الشعور بأن "السرية" تمنح "الجرأة"، والقدرة على اقتحام المحرمات.

فساد مؤسسي

صدرت رواية "الفتاة ذات وشم التنين" (The Girl with the Dragon Tattoo) عام 2005، للكاتب السويدي ستيغ لارسون، وافتتحت ثلاثية أدبية أصبحت من أشهر نماذج الجريمة السياسية في الأدب الأوروبي الحديث.

تبدأ القصة حين يُستدعى الصحفي ميكائيل بلومكفيست للتحقيق في اختفاء فتاة يعود إلى عقود داخل واحدة من أغنى العائلات الصناعية في السويد، وهناك يلتقي بالمخترقة الغامضة ليسبث سالاندر، التي تحمل بدورها تاريخا من العنف والنجاة.

يكتشف الصحفي أن الاختفاء لم يكن حادثا فريدا، بل جزءا من بنية كاملة تحمي نفسها. وتقدم الرواية – وكذلك الفيلم المقتبس عنها – الشر كما لو كان انحرافا جينيا يُورث، على أن يكون الصمت عليه جزءا من الميراث، وتصبح العدالة قابلة للتفاوض.

تقترب الرواية من "منطق إبستين" بوصفه ظاهرة ثقافية، فالمفترس ليس مجرد رجل، بل نظام يسمح بالافتراس ويعيد إنتاجه، ويمنح المعتدي حماية اجتماعية تجعل الجريمة جزءا من الاستمرارية لا من الاستثناء.

ويؤكد لارسون أن أبشع الجرائم لا تخفى غالبا لأنها نادرة، بل لأنها محمية داخل مؤسسات تبدو محترمة. وهذه الفكرة هي ما يجعل قصة إبستين تتجاوز كونها ملفا جنائيا إلى رمز أوسع للتواطؤ المؤسسي، حين تصبح النخبة نفسها جدار الحماية.

حماية المعتدين

لا يتناول فيلم "بقعة ضوء" (Spotlight) للمخرج توم مكارثي موضوع الاتجار بالبشر، ولكنه قد يكون من أهم الأفلام لفهم الآليات الاجتماعية للصمت.

يجسد الفيلم الصحافة الاستقصائية التي كشفت عن الاعتداء الجنسي الممنهج داخل الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن، والأهم من ذلك، الآلية المؤسسية التي مكّنته، وهي الإنكار، والترحيل، والترهيب، واستخدام السلطة الأخلاقية كغطاء.

يكشف الفيلم عن الآلية الأساسية التي تشتبك مع فضيحة إبستين، وهي استمرار الاعتداء، سواء من خلال الجناة أنفسهم أو عبر الحماية المؤسسية.

إعلان

وإذا كان السؤال الاستنكاري الذي يطرحه الفيلم هو: كيف علم كل هؤلاء الناس ولم يحدث شيء؟ فهو السؤال ذاته الذي يطارد بطانة إبستين.

أصوات الضحايا

يُعد مسلسل نتفليكس الوثائقي "جيفري إبستين: ثري فاسد" (Jeffrey Epstein: Filthy Rich)، الصادر عام 2020، النص الثقافي الأكثر مباشرة حول إبستين؛ إذ يركز على ما لا تستطيع الأعمال الروائية تقديمه ببساطة، وهو أصوات الناجين.

الفيلم شهادة على واقع مرّ من التجنيد والتلاعب والإفلات من العقاب على المدى الطويل، مدعوما بالثروة والنفوذ الاجتماعيين. غير أن روايات الناجين لا تصنع تحولات مفاجئة في الحبكة، بقدر ما تؤكد أن النظام نفسه مصمم لحماية ذاته.

إبستين ليس مجرد شخص فاسد، بل حالة غربية أنتجتها ثقافة هشة، ومنظومة قيمية قابلة للاستبدال، قائمة في جوهرها على ازدواجية واضحة وتوحش ذاتي مقلق.

من المعتدي الأنيق في رواية "لوليتا"، إلى عالم النخبة المغلق في أفلام كوبريك، ومن الشر المؤسسي في أعمال ستيغ لارسون، إلى تشريح الصمت في فيلم "بقعة ضوء"، حذرت الثقافة الحديثة طويلا وسردت قصة المعتدي المحمي. لكن إبستين كشف أن الخيال لم يكن مبالغا فيه؛ بل، على العكس، تجاوزه الواقع.