"توب مانتا".. علامة بائعي الرصيف المهاجرين إلى برشلونة

تدور أحداث هذا الفيلم في الأزقة الضيقة بحي "رافال" التاريخي في برشلونة، فقد نسجت فيها قصة نضال وتحدّ، أبطالها مهاجرون أفارقة، ألقت بهم أمواج البحر والقوارب الصغيرة المتهالكة على شواطئ برشلونة، وبين ألم فراق الوطن وقسوة اليمين الأوروبي المتطرف، صنع أولئك المهاجرون مجدهم، وسطّروا بحروف من دمائهم قصة بقائهم.

وكانت الجزيرة الوثائقية قد أنتجت هذا الفيلم في 2024، وعرضته على منصة الجزيرة 360 بعنوان: "توب مانتا.. بائعو الرصيف في برشلونة".

"توب مانتا".. ليست مجرد علامة تجارية، بل إرادة حياة

في الأزقة الضيقة التي تخترق حي "رافال" التاريخي في قلب برشلونة، يلفت نظرك كثرة بائعي الأرصفة، يروجون لملابس خفيفة وسترات مطبوع عليها رسائل ذات مغزى وشعارات معينة، هذه بـ20 يورو، وتلك بـ35، وغيرها بأسعار أخرى، وستجد أغلب الباعة من المهاجرين الأفارقة.

قال أحدهم إنه يبيع هنا منذ 10 سنوات، وهذه الشعارات والرسائل على القمصان هدفها التنديد بالتمييز والاضطهاد والعنصرية المؤسسية، التي تدفعهم للبيع في الشارع. ويقول: لم آت إلى هنا على متن قارب صغير لأعمل بائع رصيف، كنت أحلم بعمل كريم وقانوني، نحن نبيع ملابس قانونية، لكن الذين يصنعونها ليسوا أحرارا في التنقل والعمل.

وفي ورشة تصنيع للملابس في الزقاق المجاور، تعرفنا إلى "لامين سار"، أحد مؤسسي العلامة التجارية "توب مانتا"، فحدثنا عن الورشة قائلا: نحن الآن في مصنع ملابس "توب مانتا"، وأنا أحد مؤسسي المشروع في 2015، بعد وفاة أحد زملائنا بسبب مضايقات الشرطة، فقررنا إنشاء اتحاد لحماية حقوقنا، يتكون من الباعة الجائلين غير المشمولين بالحقوق العمّالية والاجتماعية، ولا يستطيعون فتح حساب مصرفي، ولا حتى استئجار شقة.

ويتحدث عن وضعه القانوني قائلا: أنا هنا منذ 2006، ولم أستطع تصحيح أوضاعي القانونية إلا في 2019، عملت في حقول الفواكه، ولقيت إساءة واستغلالا من أرباب العمل، فهم يدركون وضعي القانوني، ويعلمون أنني لا أستطيع التقدم بشكوى ضدهم. وعملت في جمع الخردة من الشوارع، وعملت بائعا جائلا أحمل بضائعي على كتفي لأكسب قوت يومي.

ثم يتطرق إلى النضال، فيقول: نحن نخوض نوعين من النضال، نقابيا وإبداعيا، كسبنا الاحترام، وغيرنا كثيرا من الأحكام المسبقة تجاهنا، وناقشنا أوضاعنا مع السلطات المحلية، وقمنا بأكثر من 120 تسوية قانونية لزملائنا، وأنشأنا علامة تجارية تدعم من يعيشون أوضاعا شبيهة، ولا أحد يصدق أننا استطعنا إنشاء نقابة وعلامة تجارية، ونحن بلا أوراق قانونية.

رسائل سياسية وإنسانية من خلال الأزياء

من مؤسسي المشروع أيضا فتاة تدعى "ياسين ديوب"، وهي تتحدث عنه قائلة: لا بد من نشاط اقتصادي لتسوية أوضاعنا القانونية وترك البيع في الشوارع، فقانون الهجرة يلزمنا بنيل عقد عمل مدة 3 سنوات، وهكذا أنشأنا علامتنا التجارية، وأطلقنا بعض التصاميم، وهي أهم من الملابس ذاتها، فهي تحمل رسائل مهمة تشد الانتباه إلى أوضاعنا، منها شعار: "قانون زائف وملابس حقيقية".

إنهم ببساطة متمردون، يحاولون اختراق النظام الفاسد، الذي لا يحمي حقوق الإنسان، ويسعون لتحقيق هذه القيم بالأزياء، كما يصفهم الناشط "عزيز فيي"، ذلك النظام الذي يعرضهم لمضايقات الشرطة، وممارسات عنصرية في الطريق ووسائل النقل من اليمين المتطرف، فالنقابة ضرورية للدفاع عن أولئك المهمشين.

تقول "ياسين ديوب": ليست "توب مانتا" علامة هدفها البيع والربح فقط، بل هي رسالة دفاع وتوفير للفرص، جئت إلى إسبانيا وعمري 12 عاما وأكملت دراستي فيها، وكنت أول فتاة سمراء في مدرستي، ولقيت عنصرية كثيرة، وأصبح هدفنا الدفاع عن أنفسنا ضد العنصرية الاجتماعية والمؤسسية. انضممت إلى فريق "توب مانتا"، وأصبحت فخورة برؤية الناس ترتدي قمصاننا.

يقول "لامين باتيلي": أقول لأصدقائي البيض: من الرائع أن أمشي في الشارع بلا خوف، كثير من زملائي لا يجرؤون على الخروج من عتبة المنزل، وإذا خرج لجمع بعض النقود لسد رمقه فقد لا يعود إلى البيت، فإما أن يسجن أو يرحَّل. إن مجرد نيل الأوراق الثبوتية يعني أنني حر.

المهاجرون الأفارقة.. نضال في الساحات والشوارع من أجل لقمة العيش

كانت مظاهرات حاشدة للمهاجرين الأفارقة، انطلقت في معبر مليلة الحدودي، بعد مقتل أحد المهاجرين، ورفعت شعارات منها "إسبانيا مسؤولة"، و"الحق والعدالة والتعويض"، و"إسبانيا مذنبة وأوروبا مسؤولة"، و"المافيا تمنع عنا التأشيرات، والحكومات تتاجر بحياتنا وتمنعنا من التنقل بحرية"، و"المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن حق الهجرة".

وتبعتها تحركات جابت شوارع برشلونة والمدن الإسبانية، لجمع التواقيع على وثيقة "التشريع الشعبي لغير الموثقين"، ويسعى القائمون عليها لجمع نصف مليون توقيع، لتسوية أوضاع نصف مليون من المهاجرين غير الموثقين، وهم يقولون: نحن لا نطلب مالا بل توقيعا.

وكان مشروع العلامة التجارية "توب مانتا" قد انطلق في 2015 برغم العوائق المالية، وكانوا ينظمون تجمعات الطعام العامة، ويشترون بعائداتها قمصانا بالجملة، ويطبعون عليها العلامة التجارية والشعارات، ثم يبيعونها لكسب المال.

محطة النضال الثانية.. "مشكلتك حلها في بلدك"

جُمع 400 ألف توقيع حتى الآن، وهذا أمر جيد لولا بعض العوائق، فاليمينيون يرفضون التوقيع، ويقولون: "مشكلتك حلها في بلدك"، أما السياح فقد لا يصلح توقيعهم.

الخطوة الأولى هي الموافقة على هذه التواقيع من مجلس بلدية برشلونة، وقد قالت "آدا كولاو" عمدة المدينة: يمكن للأحزاب إضافة شيء في آخر الأمر، وسيكون لدينا وقت للحديث في الجمعية العامة، سنترك لكم المجال، والمهم أن نسمع أصواتكم.

وقال "لامين سار" مخاطبا مجلس بلدية برشلونة: على الدولة أن توافق على منحنا تصاريح العمل، هذه حقوق الإنسان الأساسية، جميع الدول التي وقعت على إعلان حقوق الإنسان تعرف أن من حقنا التنقل والعيش حيث نريد، عندما يعبر إنسان أفريقي البحر إلى حدود أوروبا يعد مجرما، فيقيد بالأصفاد ويودع سجن المهاجرين، لا بد أن يتوقف هذا، نحتاج دعمكم للتغيير، وشكرا.

وقال "مارك سيرا"، عضو مجلس بلدية برشلونة: قُدم اقتراح الإعلان المؤسسي لدعم منصة "التسوية الآن" للمهاجرين حول البلاد، ولكنهم يريدون أخذ النقاش إلى الجمعية العامة. الظلم الذي يلقاه هؤلاء مخجل، ويضر بسمعة مدينتنا وديموقراطيتها.

لكن "إيفا باريرا"، وهي عضو المجلس عن اليمينيين، كان لها رأي آخر، فقالت: أنا لا أوافق على منح أوراق ثبوتية لمن يخترقون الحدود عبر مليلة، ولا لأبنائهم القصّر الذي يبيعون في الطرقات، ولا للذين يرتكبون الجرائم، بل يجب إعادتهم إلى بلدانهم.

فيرد عليها "سيرا": منازلكم نظيفة بفضل المهاجرين، وقمصانكم مكويّة بفضلهم، وبطونكم ممتلئة بسببهم، تعدون الهجرة خطرا وأنتم تنعمون بفضلها، هذا نفاق وعنصرية.

في النهاية أُقر الاقتراح بالأغلبية، بموافقة من حزبي "برشلونة تجمعنا" و"اليسار الجمهوري لكتالونيا"، وامتناع أحزاب "معا لأجل كتالونيا" و"الاشتراكي" و"الشعبي" عن التصويت، ورفض حزبي "الشجعان" و"المواطنون" والمستشار المستقل. وقد عمت الأرجاء فرحة عارمة.

مجتمع "توب مانتا".. أنانية تعكر صفو التكافل

ينتظر "حميدو" تصريح عمله، فقد تأخر أسبوعا ولكنه سعيد جدا بقبول أوراقه، وهو يخطط لزيارة بلده السنغال في رمضان لقضاء شهر الصيام مع أهله، لقد نال أوراقه الثبوتية اليوم، ولا يعد يخشى العمل والنزول إلى الشارع، وقد قضى بعض زملائه سنين عددا ولم يستطع نيل أوراقه وزيارة موطنه.

تقول "ماريا إليناكوا": تقدمت لنيل منحة "أكول" لسبعة من الزملاء، منهم "حميدو"، والدعوة موجهة كذلك لجميع الإخوة المهاجرين في هذا البلد ممن يلقون صعوبات في نيل الإقامة، فهذه المنحة جاءت بعد مفاوضات مضنية بين النقابة والإدارة العامة في 2015، يومها كانت تحركات كبيرة من الباعة الجائلين بعد وفاة زميلهم "مورسيلا".

وتتحدث عن تطوير العلامة التجارية قائلة: كان "عزيز فيي" أول من نال هذه المنحة، وأصبح اليوم رئيس الإنتاج في ورشتنا، كنا شيئا صغيرا في "رافال"، قبل أن نصبح اليوم بهذا الحجم، واستطعنا توظيف عاملين كثر. أطلب منكم الانضباط، وعدم مواجهة الشرطة، أو الركوب في القطار بلا تذاكر، إلى أن يتسنى لنا نيل أوراقكم الثبوتية.

على أن الأمور لا تسير دائما بتلك المثالية، ففي "توب مانتا" أعضاء يفكرون في تركها بعد أخذ أوراقهم الثبوتية، ويسعون لكسب رزقهم وجني المال خارجها، وهذا تفكير فيه بعض الأنانية، وفي المقابل يتشبث بعض الناس بالبقاء فيها، حتى بعد نيلهم تصاريح العمل، فهي بيت جميع المهاجرين السنغاليين ومصدر فخرهم.

خطوة واحدة قبل الانتصار.. مشروع توثيق المهاجرين تحت قبة البرلمان في مدريد

يقول "لامين سار": بلغنا اليوم 500 ألف توقيع، ونحاول إيصالها إلى 570 ألفا، لتناقش المبادرة في البرلمان الإسباني في مدريد، ستنضم إلينا التجمعات والأحزاب الداعمة لقضيتنا لقبول المبادرة، وتصحيح أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون في إسبانيا.

وتقول المتحدثة باسم حركة "التسوية الآن": نحن نسابق الزمن، ونطمح للنصر في هذه القضية، منذ شهور ونحن في الشارع نتظاهر ونحاول إقناع الناس بالتوقيع على المبادرة، فمنهم متعاطفون وآخرون عنصريون، ويجب خوض المعركة بهدوء وحذر، والشكر للجميع ونأمل جمع 600 ألف توقيع، ونسعد جميعا بهذا الانتصار.

ثم تقول: ثمة أكثر من 61 منظمة تجمع التواقيع في أنحاء البلاد، وقد استطعنا جمع أكثر من 600 ألف توقيع، للضغط على الحكومة والبرلمان لتغيير قوانين اللجوء والهجرة، وجميع الأحزاب باتت تعرف أن اليمين المتطرف يتقدم، ومن مصلحتهم سماع أصواتنا، ودعم نضالنا، وضمان قبول المبادرة في البرلمان.

تعُدّ "فيكي كولومبا" الأوراق قبل إرسالها إلى مدريد لتقديمها للبرلمان، ويستعد الزملاء في "منظمة العدالة" لاستقبال الصناديق، لعدها مرة أخرى في مدريد، وقد وصل "لامين سار" وناشطون إلى مدريد مع نحو 300 كيلوغرام من الأوراق الموقعة، وسلّموا نحو 600 ألف توقيع للبرلمان للموافقة عليها، إنه رقم هائل وحملة تاريخية.

ومن أمام مبنى البرلمان في مدريد، كانت هنالك مظاهرة حاشدة ترفع شعارات: "نريد من البرلمان أن يتعامل معها بنفس القدر من الشجاعة والمسؤولية والاحترام"، "حياة المهاجرين مهمة"، "نضالهم من أجل حياة كريمة ماض".

وفي فبراير/ شباط 2023، صادق البرلمان الإسباني على التوقيعات، ولم يتحدد بعد موعد نقاش مشروع القانون.