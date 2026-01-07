معبد "هابو" بمصر.. تحفة فرعونية تتحدى الزمن

بواسطة مراكب تشق نهر النيل إلى الجانب الغربي بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، أو عبر جسر حديث يعلو النهر، يمكن الوصول إلى معبد "هابو" الذي يظهر مبنى مهيبا بأسوار وأعمدة وتماثيل ضخمة، وهو أحد أهم معابد الفراعنة التي شُيِّدت قبل نحو 3 آلاف عام.

الطريق المؤدي إلى المعبد التاريخي بين آثار ومقابر فرعونية شهيرة تبدو كأنها حُرّاسٌ يرافقون الزائرين إليه.

وبعد انتهاء الطريق يظهر المعبد بجدرانه المهيبة التي احتفظت بنقوشها التاريخية وألوانها الزاهية رغم مرور آلاف السنين.

تاريخ المعبد ودلالاته الدينية والمعمارية

ويرى كبير الآثاريين بمصر مجدي شاكر أن اسم "هابو" له معنيان، أولهما "المكان المحصَّن"، والمعنى الآخر هو "العيد والطقوس الدينية" المرتبطة بذلك المعبد الجنائزي المتصل برحلة الخلود والعالم الآخر.

ويضيف شاكر أن البعض يُرجِّح أن كلمة "هابو" تشير إلى أمنحتب بن حابو، وزير الفرعون أمنحتب الثالث، كما يعتقد البعض أن هذه التسمية ترجع إلى الأب أو الكاهن الذي كان يقيم في هذه البقعة بعد ذلك.

ويوضح شاكر أن جميع ما أسَّسه الفراعنة في البر الغربي من مقابر ومعابد، ومنها "هابو"، له طابع جنائزي وديني.

ووفق معلومات وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن الفرعون الشهير رمسيس الثالث (حوالي 1184 – 1153 ق.م)، أشهر ملوك الأسرة الـ20، هو من شَيَّد معبد "هابو"، وخُصِّص لإقامة الطقوس الجنائزية وشعائر عبادة المعبود آمون.

ويحيط بالمعبد سور ضخم بُنيت به حجرتان للحراسة، تتوسطه بوابة عظيمة من الجهة الشرقية بها برجان بشرفات.

وتؤدي البوابة الشرقية إلى الصرح الأول بالمعبد، ثم فناء، ثم الصرح الثاني وفناء، تتبعها 3 قاعات للأعمدة ومجموعة مقصورات، ثم قدس الأقداس (مكان العبادة)، وخلفه مجموعة من الغرف.

ويضم المعبد الفرعوني أيضا بقايا القصر الملكي ومخازن ومباني لإدارة المعبد، وفق معلومات وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويحوي المعبد الكثير من الأعمدة، بعضها مستدير ذو تيجان، والبعض الآخر يمثل الفرعون رمسيس الثالث.

المعبد وأهميته السياحية والأثرية

وتضم المنطقة المحيطة بالمعبد معبدا آخر أنشأته الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث في مكان معبد أُنشئ في الأسرة الـ12، كما تضم "مقابر الزوجات الإلهيات للمعبود آمون رع" التي ترجع للأسرتين الـ25 والـ26.

وفي السابق، كانت هناك قناة تربط المعبد بنهر النيل وتسمح بالوصول إليه بالقوارب.

وكانت المنطقة المحيطة بالمعبد تُستخدم لحماية السكان من الهجمات من ناحية الغرب، وكذلك لحماية المعبد في فترات الحروب في عهد رمسيس الثالث.

وتُظهر زخارف المعبد الفرعون رمسيس الثالث في مشاهد عسكرية مثل الحملات والمعارك، وكذلك مشاهد الصيد والرحلات الاستكشافية.

كما تظهر مناظر دينية مثل تعبد الملك، إلى جانب العديد من مناظر الاحتفالات المختلفة، وفق المعلومات المصرية الرسمية أيضا.

ويقول شاكر إن المعبد يُعد "تحفة معمارية" بسبب زخارفه ونقوشه المذهلة، وإنه من أبرز المزارات السياحية في الأقصر.

ويزور المعبد أعداد كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات، يتجولون في أركانه بشيء من الانبهار.

ويُعد معبد هابو من أبرز معالم البر الغربي بالأقصر، وهو الموقع الذي يضم أشهر المزارات السياحية في مصر مثل وادي الملوك، حيث توجد مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الرامسيوم.