رحيل عبد العزيز السريّع أحد رواد المسرح الكويتي

توفي صباح اليوم السبت الكاتب والمسرحي البارز عبد العزيز محمد السريّع عن عمر ناهز 87 عاما، بعد مسيرة إبداعية وثقافية حافلة امتدت لأكثر من 6 عقود، كان خلالها أحد المؤسسين للمسرح الكويتي والخليجي الحديث.

ونعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والوسط الفني الكويتي الراحل، بوصفه علامة فارقة في ازدهار الحركة المسرحية العربية.

ولد السريع عام 1939، ومع مطلع الستينيات، وتحديدا في عام 1963، كان السريع من الأسماء الجوهرية التي أسست "فرقة مسرح الخليج العربي"، وهي التجربة التي ساهمت في صياغة هوية المسرح الكويتي، حيث قدم خطابا نقديا واجتماعيا لامس هموم الإنسان الخليجي بلغة فنية رصينة.

إرث أدبي

وشغل الراحل مناصب ثقافية رفيعة، فكان من أوائل العاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عند تأسيسه عام 1973، وتولى رئاسة قسم الدراما في التلفزيون، كما اختير عام 1991 أمينا عاما لمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، وتقديرا لعطائه، نُصب رئيسا فخريا لفرقة مسرح الخليج العربي عام 1992.

ترك السريع خلفه مكتبة مسرحية وتلفزيونية، ومن أبرز أعماله المسرحية "ضاع الديك"، و"عنده شهادة" و"الأسرة الضائعة" و"الجوع" و"فلوس ونفوس" و"الدرجة الرابعة" وغيرها.

وحصد الراحل خلال حياته تكريمات عربية واسعة، شملت مهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس (1995) ومهرجان دمشق المسرحي (2008).