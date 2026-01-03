ثقافة|الولايات المتحدة الأميركية

أول روايتين لنجمي هوليود توم هانكس وكيانو ريفز تريان النور بترجمة فرنسية

غلاف الروايتين: "كتاب من عالم آخر" و"ولادة تحفة سينمائية"
غلاف الروايتين "ولادة تحفة سينمائية" مترجمة إلى الفرنسية و"كتاب من عالم آخر" (الجزيرة)
Published On 3/1/2026
آخر تحديث: 09:00 (توقيت مكة)

تصدر أول روايتين للممثلين الأميركي توم هانكس والكندي كيانو ريفز بترجمتهما الفرنسية في مطلع عام 2026، فتكرّم الأولى عالم السينما، بينما تغوص الثانية في أجواء الخيال العلمي.

وفي كتاب "ولادة تحفة سينمائية" (دار سوي للنشر) الذي سيصبح متوفرا في المكتبات الفرنسية اعتبارا من 16 يناير/كانون الثاني بعد صدوره في الولايات المتحدة عام 2023، يروي هانكس (69 عاما) تفاصيل التصوير الاستثنائي لفيلم بطل خارق بميزانية ضخمة.

Soccer Football - Soccer Aid 2019 - England v Soccer Aid World XI - Stamford Bridge, London, Britain - June 16, 2019 Actor Tom Hanks before the match Action Images via Reuters/John Sibley
الممثل الأميركي توم هانكس أصدر رواية "ولادة تحفة سينمائية" (رويترز)

وأوضحت دار النشر أنّ الممثل الذي اشتهر بدوره في "فوريست غامب" و"أبولو 13″، يقدم "نظرة من الداخل على الجهد الكبير المطلوب لإنتاج فيلم".

من جانبه، أضاف الكندي كيانو ريفز (61 عاما) لقب روائي إلى ألقابه كممثل ومخرج وموسيقي، من خلال روايته "كتاب من عالم آخر" التي شارك في كتابتها الروائي البريطاني تشاينا مييفيل.

LONDON, ENGLAND - MAY 22: Keanu Reeves attends the world premiere of "Ballerina" at Cineworld Leicester Square on May 22, 2025 in London, England. (Photo by Antony Jones/Getty Images for Lionsgate UK)
الممثل الكندي كينيو ريفز أصدر رواية "كتاب من عالم آخر" بالتشارك مع الروائي البريطاني تشاينا مييفيل (غيتي)

وكُتبت هذه الرواية التي تتناول رحلة محارب خالد، بالتوازي مع سلسلة الكتب المصورة "BRZRKR"، التي شارك ريفز في إنجازها.

وكتابا هانكس وريفز هما من أعمال كثيرة بالإنجليزية تصدر ترجمتها الفرنسية خلال الموسم الأدبي في يناير/كانون الثاني.

المصدر: الفرنسية

