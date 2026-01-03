أول روايتين لنجمي هوليود توم هانكس وكيانو ريفز تريان النور بترجمة فرنسية

تصدر أول روايتين للممثلين الأميركي توم هانكس والكندي كيانو ريفز بترجمتهما الفرنسية في مطلع عام 2026، فتكرّم الأولى عالم السينما، بينما تغوص الثانية في أجواء الخيال العلمي.

وفي كتاب "ولادة تحفة سينمائية" (دار سوي للنشر) الذي سيصبح متوفرا في المكتبات الفرنسية اعتبارا من 16 يناير/كانون الثاني بعد صدوره في الولايات المتحدة عام 2023، يروي هانكس (69 عاما) تفاصيل التصوير الاستثنائي لفيلم بطل خارق بميزانية ضخمة.

وأوضحت دار النشر أنّ الممثل الذي اشتهر بدوره في "فوريست غامب" و"أبولو 13″، يقدم "نظرة من الداخل على الجهد الكبير المطلوب لإنتاج فيلم".

من جانبه، أضاف الكندي كيانو ريفز (61 عاما) لقب روائي إلى ألقابه كممثل ومخرج وموسيقي، من خلال روايته "كتاب من عالم آخر" التي شارك في كتابتها الروائي البريطاني تشاينا مييفيل.

وكُتبت هذه الرواية التي تتناول رحلة محارب خالد، بالتوازي مع سلسلة الكتب المصورة "BRZRKR"، التي شارك ريفز في إنجازها.

وكتابا هانكس وريفز هما من أعمال كثيرة بالإنجليزية تصدر ترجمتها الفرنسية خلال الموسم الأدبي في يناير/كانون الثاني.