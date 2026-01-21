احتفاء كبير بنجيب محفوظ في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 أبوابه اليوم للجمهور في أرض المعارض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط مشاركة مكثف لعدد كبير من المثقفين والكتاب العرب والمصريين.

وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً.

واتخذت هذه الدورة شعارها من كلمة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً"، حيث تم اختيار اسمه ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي، بمناسبة مرور 20 عاماً على رحيله، تقديراً لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي.

وسيتم الاحتفاء بالكاتب العالمي نجيب محفوظ من خلال معرض فني كامل له، كما تم اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل.

ضيوف وفعاليات

وتبلغ فعاليات المعرض هذا العام أكثر من 600 فعالية، وبلغت فعاليات البرنامج الثقافي والفكري وحده 400 فعالية، فضلا عن 100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية.

وتشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين والأدباء العرب والدوليين، من بينهم: أدونيس، وشوقي بزيع، وحسن نجمي، وإبراهيم نصر الله، وواسيني الأعرج، وأنعام كجه جي، والناقد المغربي سعيد يقطين، والناقد السعودي معجب العدواني، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين.

كما يتضمن المعرض برنامجاً مهنياً مهماً بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين والأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين.

ويبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب من كبار الكتاب والمثقفين أكثر من 170، فضلاً عن حضور أكثر من 1500 مثقف ومبدع، وتوزع الفعاليات عبر عدد كبير من القاعات، ولأول مرة تستضيف قاعة المؤتمرات 10 مؤتمرات فيما يطلق عليه مؤتمر اليوم الواحد، من أشهرها مؤتمر "أفريقيا: التحديات والتحولات".

إعلان

وأعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن دولة رومانيا هي ضيف شرف المعرض لهذا العام، كما أعرب عن فخره باستضافة دولة قطر كضيف شرف دورة المعرض عام 2027، ضمن فعاليات العام الثقافي المصري القطري.

مئات المشاركين

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد "إن هذه الدورة تأتي في ظل أزمات يمر بها الوطن العربي، الأمر الذي أدى إلى إشاعة الفرقة وكل ذلك أثر على الناشر العربي الذي يعمل في ظل هذه الظروف، وتعد هذه الدورة للمعرض متنفساً للناشرين، ويظهر ذلك جلياً حرص الناشر العربي على المشاركة حيث سيشارك هذا العام 1457 دار نشر مصرية وعربية وعالمية".

وأضاف "يُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب الأكثر جماهيرية على مستوى العالم العربي من حيث عدد الزوار، مشيراً إلى أن عدد زوار الدورة الـ 56 تجاوز 5 ملايين زائر، إلى جانب كونه الأطول من حيث مدة الانعقاد التي تمتد إلى 13 يوماً".

وأوضح أن اتحاد الناشرين العرب يشارك كشريك أساسي في الإعداد والتنظيم، من خلال تمثيله في اللجنة الإدارية العليا للمعرض، فضلاً عن المزايا التي يقدمها المعرض لأعضاء الاتحاد، وعلى رأسها الأسعار التفضيلية، بما يجعله متفرداً عن غيره من المعارض العربية.

وأشار رشاد إلى أنه زاد عدد الدول المشاركة في المعرض، وبلغت 83 دولة، ورغم ذلك هناك عدد من الدور لم تستطع المشاركة لعدم توافر مكان لها.

بدوره قال المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور أحمد مجاهد، إنه تم تنظيم برنامج متكامل للاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ يشمل ندوات فكرية، وعروضاً سينمائية، وأنشطة فنية، من بينها معرض "نجيب محفوظ بعيون العالم"، الذي يضم 40 لوحة فنية لفنانين من مختلف دول العالم، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

ورداً على سؤال حول منع بعض دور النشر من التواجد في ساحة المعرض، طالب فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بمشاركة جميع دور النشر في معرض الكتاب دون استثناء والمزيد من الدعم لحرية الرأي والتعبير، مثمناً جهود الوزارة خفض إيجارات الأجنحة داخل معرض الكتاب.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب واحداً من أقدم وأكبر معارض الكتاب في العالم العربي، إذ انطلقت دورته الأولى عام 1969، وتحول على مدار عقود إلى منصة رئيسية لصناعة النشر، وملتقى سنوي يجمع الكُتّاب والمفكرين والناشرين من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب كونه حدثاً جماهيرياً واسع التأثير في حركة القراءة والثقافة.