سمير جبران: الموسيقى سلاحنا الأجمل لحماية هويتنا الفلسطينية

قال الفنان سمير جبران، عضو فرقة "لو تريو جبران" (الثلاثي جبران) إن الموسيقى تشكل "السلاح الأجمل" لحماية الهوية الفلسطينية.

وأحيا "الثلاثي جبران"، وهم الأشقاء الفلسطينيون سمير ووسام وعدنان جبران، أمس السبت، حفلا موسيقيا في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول.

وأوضح سمير جبران أن التمسك بالجذور الثقافية هو سر نجاحهم الفني على المستوى الدولي، مضيفا أن فرقته تنطلق من عمق الثقافة الفلسطينية والعربية لصنع موسيقى معاصرة تحافظ على أصالتها.

ولفت إلى أن آلة العود التي يتجاوز عمرها 4700 عام تمثل جسراً بين التاريخ والحاضر، وأنهم يسعون إلى إبقائها حيّة وقريبة من الأجيال الجديدة.

الفن والأمل

واعتبر سمير جبران أن الموسيقى تشكّل "السلاح الأجمل" من أجل الأمل بفلسطين حرة، مبينا أن الموسيقى قادرة على حماية الروح والهوية حتى في ظل الفقدان والمعاناة.

وقدّم "الثلاثي جبران" خلال الحفل بإسطنبول مقطوعات من الموسيقى الفلسطينية التقليدية بآلة العود، كما عزفوا أعمالا محبوبة رافقتها قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، الذي سبق أن شاركهم المسرح في عروض سابقة.

وعزفوا أيضا بطريقتهم الخاصة أغنية "بيريفان" من تأليف الموسيقي التركي أرطغرل بولات.

ويواصل الإخوة جبران، الذين يحافظون على تقليد "العود" في عائلتهم منذ أربعة أجيال، جولتهم في تركيا بعد إسطنبول، حيث سيحيون حفلات في بورصا وغازي عنتاب وأنقرة وقونيا.