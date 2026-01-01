مسؤول يمني: اليونسكو أوفد بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها جزيرة سقطرى

قال السفير اليمني لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) محمد جميح إن المنظمة أرسلت بعثة رقابة واستجابة دولية إلى جزيرة سقطرى، بناء على طلب لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

وكتب جميح في حسابه على منصة فيسبوك إن البعثة أوفدت بمشارة الاتحاد الدولي لحماية البيئة، وذلك "بعد تقارير عن انتهاكات في الجزيرة تخالف بنود معاهدة 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي".

وأضاف أن ‏"البعثة سترفع تقريرها إلى لجنة التراث العالمي لمناقشته في دورتها التي ستعقد لاحقا هذا العام".

كما قال إن "التقرير سيحدد طبيعة الانتهاكات التي تعرضت لها الجزيرة، خلال السنوات الماضية، وستكون اليونسكو – وليس الحكومة اليمنية – هي من يحدد طبيعة الانتهاكات، كي لا يقال إن التقرير تعرض للتسييس".

وتابع "الانتهاكات ستكون موثقة بشهادة منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وسيحفظ التقرير كوثيقة دولية، ضمن وثائق اليونسكو".

‏وأعرب السفير اليمني لدى اليونسكو عن أمله في "ألا يؤدي التقرير إلى تصنيف سقطرى على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وأن يتم معالجة انتهاكات السنوات الماضية، ومحاسبة المتسببين بها".