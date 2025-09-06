محطة القطارات التاريخية بإسطنبول تخوض صراع البقاء وسط تطلعات فنية

عملت سيناي كارتال نحو 40 عاما بين هدير القطارات وصخب الركاب في محطة "حيدر باشا" للسكك الحديد. تعد المحطة، الواقعة على الضفة الآسيوية لمضيق البوسفور، من أقدم مثيلاتها في تركيا.

كان المسافرون القادمون من الأناضول يصعدون درجات سلالمها الرخامية، حاملين حقائبهم، منبهرين بضخامة هذا الصرح الذي خلدته أفلام عدة. ومنها كان ينطلق قطار "طوروس السريع" من إسطنبول إلى دمشق وبغداد بوصفه امتدادا لقطار الشرق السريع.

لكن مسارات "حيدر باشا" صمتت وتوقفت الحركة عليها منذ عام 2013. تولت وزارة الثقافة التركية إدارة المبنى بغية تحويله إلى مركز فني.

غير أن سيناي كارتال، المتقاعدة البالغة من العمر 61 عاما، ترى أن المبنى ذا الطراز المعماري الكلاسيكي الحديث، الذي افتتح عام 1908 على ضفاف المضيق، يجب أن يبقى محطة للقطارات.

وتروي أن "الركاب الآتين من الأناضول كانوا يستطيعون قضاء الليل في قاعات الانتظار ولم يكونوا بحاجة إلى فندق".

وتتذكر بحسرة أنه "كان مكانا رائعا، مفعما بالحيوية والنشاط، لكن هذا الجمال اختفى"، مشيرة إلى أن مبنى المحطة الضخم مر بمحطات تاريخية ولم يتوقف، بل تابع مسيرته؛ إذ كان شاهدا على انهيار الإمبراطورية العثمانية، والحرب العالمية الأولى، وانقلابات، كما أتى عليه حريق جزئي أواخر عام 2010.

ذاكرة مكان

تذكر عالمة الاجتماع المتخصصة في تاريخ "حيدر باشا" عائشة يوكسل أن محطة القطار، شهدت "تدفق المهاجرين من الأرياف التركية نحو إسطنبول". وتلاحظ أن "لها مكانة خاصة في ذاكرة من شهدوا هذه الهجرة، وهم موجودون في الأدب والفن والسينما".

لا تزال المحطة قائمة، وواجهتها سليمة تقريبا بعد سنوات عدة من الأشغال، وكل ما تحتاجه للعودة إلى الحياة هو القطارات. ففي عام 2013، أغلقت المحطة في البداية للترميم، ثم كشفت الحفريات الجارية عن عناصر تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

وفي عام 2024، وضعت المحطة تحت إدارة وزارة الثقافة، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى من مركز الثقافة والفنون المستقبلي بحلول عام 2026. ويستلزم المشروع إفراغ المبنى الذي يضم جزء منه موظفي السكك الحديدية الذين طلب منهم إخلاء المكان.

يقول سائق القطارات حسن بكتاش، وهو عضو في "منصة حيدر باشا" -وهي تجمع يضم أكاديميين وخبراء في التخطيط المدني وموظفين معارضين للمشروع- "إنه ليس مجرد مبنى، بل هو كل شيء بالنسبة لنا". ويلاحظ بكتاش أن موقع المحطة المطل على مضيق البوسفور يثير شهية المستثمرين.

ويضيف غاضبا "هدفهم واحد دائما وهو جني الأرباح من كل مكان جميل. الإقلال من قيمته في البداية ثم استغلاله". ويرى أن "المصلحة العامة لم تؤخذ إطلاقا في الاعتبار".

"رمز عالمي"

لكن وزير الثقافة نوري إرسوي تعهد في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بإبقاء المحطة مفتوحة، قائلا إن محطتي "حيدر باشا" و"سيركجي" (نظيرتها على الجانب الأوروبي) ستضمان "قطارات ومركزا ثقافيا وحديقة عامة، ولكن لن يكون فيهما مركز تسوق ولا فندق".

وكانت قد طرحت مشاريع جريئة في مطلع الألفية الثانية، من بينها سبع ناطحات سحاب ومركز تجارة عالمي وملعب أولمبي وسواها. إلا أن "أحدا لم يكافح قط للحفاظ على (المحطة) في شكلها الأصلي، رغم كونها رمزا عالميا شهيرا"، بحسب حسن بكتاش.

كل يوم أحد منذ عام 2012، يتجمع المتظاهرون بالقرب من المبنى، وهم يهتفون "حيدر باشا محطة قطارات ويجب أن تبقى كذلك".

وفي نظر المهندسة المعمارية غول كوكسال، فإن "حيدر باشا" كانت أكثر من مجرد محطة قطار بمساكنها وورش الصيانة فيها ومينائها. وتصفها بأنها "جوهرة، لكن لا معنى لها إلا إذا حوفظ عليها وأبقيت على قيد الحياة بكل ما يكوّنها".