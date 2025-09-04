"ما صنع الحداد".. العلاقة المتوترة بين الأديب والسياسي

بين الأديب والسياسي "ما صنع الحداد"، مثلٌ عربي يشير إلى علاقة تشوبها التوترات والصدامات أكثر مما تميزها الشراكة أو التفاهم، العداوة بينهما تتجاوز الاختلاف لتصل إلى حد القطيعة والحرب، فالذي قام بصنعة الحداد قيل إنّه "السيْف"، أي أن الحداد هو صانع السيف، فحين نقول بيني وبينك هذا السيف أي أن النزاع بيننا قد وصل إلى درجة القتال.

والأديب ليس مجرد راصد للأحداث أو ناقلٍ للتجربة، بل هو في أحيان كثيرة صانع للتغيير أو مُلهِم للثورة.

لقد شكلت روايات وقصائد كثير من الأدباء بوصلة الوعي الجمعي، ومنصة لطرح الأسئلة الكبرى عن الحرية، العدالة، والهوية، فالعلاقة بين العمل الأدبي والممارسة السياسية، من نجيب محفوظ إلى بابلو نيرودا، ومن فاطمة المرنيسي إلى سليم بركات، تنوعت التجارب وتشابكت السرديات، لكنها تقاطعت جميعها عند نقطة التوتر مع الأنظمة، واستخدام الأدب كمنصة لمنازلة السلطة أو مساءلتها.

أدب يراقب الثورة ويحاكم الاستبداد

في مصر، جسّد نجيب محفوظ التحولات السياسية والاجتماعية منذ العهد الملكي إلى ما بعد ثورة يوليو، فكانت أعماله مثل "الثلاثية" مرآةً لما يعتمل في الوعي المصري من تغيرات سياسية وتبدلات في موازين القوة. أما في أميركا اللاتينية، فكان غابرييل غارسيا ماركيز صوتاً ساخراً ومستبصراً في فضاء الأدب المقاوم، وقد استخدم الأدب الواقعي السحري ليفضح ديكتاتوريات القارة، ويناصر الحركات اليسارية.

وفي الضفة الأخرى من الأطلسي، خاض جورج أورويل حربه الفكرية ضد الاستبداد الشمولي، بدءًا من نقد الاشتراكية السوفياتية في "مزرعة الحيوان" وانتهاءً بـ"1984″ حيث يرسم كابوس السلطة المطلقة، وهي تراقب وتحاكم حتى الأحلام.

جورج أورويل 1903–1950

صحفي وناقد وروائي بريطاني، ولد بالهند وترعرع في بريطانيا، جورج أورويل كان الاسم المستعار الذي اشتهر به، اسمه الحقيقي إريك آرثر بلير، ويعد من أشهر معارضي الحكم الشمولي ومؤيدي الاشتراكية الديمقراطية.

نشر كتابه الأول "متشرد في باريس ولندن" عام 1933، وكانت تلك بداية استخدامه لاسمه المستعار الذي عرف به، والمستوحى من نهر أورويل في مدينة سوفولك البريطانية.

في 1936 كتب كتابه الثاني "الطريق إلى رصيف ويغان" وصف فيه الأحوال المزرية التي يعيشها عمال المناجم العاطلين في لانكشر ويوركشاير، ووجه انتقادات لاذعة للحركات الاشتراكية القائمة آنذاك.

قاتل أورويل ضد الشيوعيين في برشلونة، وفرّ خوفا على حياته منهم، وحوّلته تلك التجربة إلى مناهض للستالينية مدى الحياة. من أشهر رواياته "مزرعة الحيوان" و"لماذا أكتب" و"ابنة القس" و"هدنة لالتقاط الأنفاس".

توفي الكاتب البريطاني جورج أورويل في يناير 1950، عن عمر يناهز 46 عامًا بسبب مرض السل في مستشفى في لندن.

بابلو نيرودا 1904-1973

شاعر وسياسي تشيلي، بابلو نيرودا كان الاسم المستعار الذي اختاره للتخفي واسمه الحقيقي ريكاردو رييس باسولاتو، يعد من أعظم شعراء أميركا اللاتينية.

رحل نيرودا في ظروف غامضة بعد أيام من انقلاب الجنرال أوغستو بينوشيه وخلف إنتاجا أدبيا غنيا، ترجم للعديد من اللغات، مثل ديوانه "20 قصيدة حب وأغنية يائسة"، "مختارة نفايات ورقية"،"إسبانيا في القلب"، "مائة قصيدة حب"، "أحجار السماء"، "القلب الأصفر".

حصل على جائزة نوبل للآداب 1971. بحسب الرواية الرسمية لنظام بيونشيه، توفي بابلو نيرودا من إصابته بمرض السرطان، لكن هذه الرواية كانت تنفيها روايات أخرى تقول، إنه اغتاله نظام بينوشيه. توفي نيرودا في 23 سبتمبر 1973 متأثرا بالمرض بعد أن قتل جنود الطاغية بينوشيه الرئيس سلفادور الليندي.

جبرا إبراهيم جبرا 1919–1994

أديب ورسام وناقد تشكيلي فلسطيني يعد أحد أبرز المثقفين العرب، كلمة جبرا كلمة آرامية تعني القوة والشدة. أنتج نحو 70 من الروايات والترجمات، وترجمت أعماله إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة.

كان جبرا من رواد حركة الحروفية التي سعت إلى دمج الفن الإسلامي التقليدي في الفن المعاصر من خلال الاستخدام الزخرفي للنص العربي.

يعد أحد مؤسسي الأدب العربي الفلسطيني، ويعتبر المؤسس الأول لتيار الذاتية –إبراز الفردية بأبعادها الإنسانية داخل العمل الروائي– في الأدب الفلسطيني ومن مؤسسي النظرة الرومانسية في رواياته.

قدم في رواياته صورة قوية عن عمق المأساة الشعبية للفلسطينيين.

يعتبر جبرا رائد تأسيس حركة الشعر الحر، شعره يتميز بالواقعية والغرابة وبه كثير من النضج لاستناد قصائده إلى تجارب شخصية معيشة، وتشبه ما يعرف اليوم بقصيدة السيرة الذاتية. "صراخ في ليل طويل" كان عمله الروائي الأول عام 1955 ثم تتابعت رواياته: "صيادون في شارع ضيق"، "السفينة"، "الغرف الأخرى"، "البحث عن وليد مسعود"، "يوميات سراب عفان". توفي الكاتب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا في ديسمبر من عام 1994، في بغداد عن عمر يناهز 75 عامًا.

ملكة الدار محمد عبد الله 1920–1969

أول قاصة وروائية سودانية، وتعتبر رمزاً في تاريخ الأدب السوداني والنسوي. عبّرت في أعمالها عن قضايا المرأة وتعليمها وتحررها من القوالب التقليدية، وفتحت نوافذ جديدة للأدب الروائي والقصصي في السودان.

كانت عضوا في الاتحاد النسائي السوداني وناشطة في مؤسسات العمل النسوي. توجها عملها الروائي "الفراغ العريض" في النصف الأول من الخمسينيات رائدة للرواية السودانية.

درست في كلية المعلمات والتحقت بسلك التدريس حتى أصبحت مفتشة للتعليم في كردفان وسط السودان.

تركز في أعمالها على قضايا المرأة السودانية واستطاعت تسليط الضوء على مختلف مشاكل المرأة السودانية في البيئة الريفية محاربة العادات الضارة مثل الخفاض الفرعوني والتحولات التي حدثت للمجتمع السوداني عقب الحرب العالمية الثانية.

تلك النشاطات الاجتماعية والسياسية كانت ملكة الدار تمارسها في ندواتها الجماهيرية للتوعية مما عرضها لكثير من الانتقادات الرسمية آنذاك.

من أشهر أعمالها القصصية "متى تعودين"؟،"حكيم القرية"،"المجنونة". تجيد الكتابة على الآلة الكاتبة، والعزف على البيانو والصفارة، وكانت ملحنة ومغنية ماهرة. توفيت في 17 نوفمبر عام 1969 بعد عام من فوز قصتها "متى تعودين"؟ بالجائزة الثانية في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها إذاعة ركن السودان بالقاهرة.

حيدر حيدر 1936-2023

روائي سوري من الكُتاب القوميين الذين نذروا أنفسهم دفاعا عن قضايا الأمة، وخاصة القضية الفلسطينية. انخرط حيدر حيدر مبكرا في التيار العروبي الوحدوي في خمسينيات القرن المنصرم مع رفاقه الطلاب آنذاك، حيث كان المناخ السياسي في سوريا محتشدا بأفكار وتنظيمات في فترة ما بعد الاستقلال وبدت الحياة السياسية غارقة في الفوضى بعد الهزيمة العسكرية في فلسطين وبداية تأسيس المشروع الصهيوني وولادة الكيان الإسرائيلي.

أصدر مجموعات قصصية منها "حكايا النورس المهاجر" و"الفيضان" و"الوعول" لكن روايته "وليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت" التي صدرت في 1983 أثارت كثيرا من الجدل عند إعادة طبعها عام 2000 في القاهرة، لأنها اعتُبرت مساسا بالدين الإسلامي، وعباراتها تخدش الحياء، وقامت الحكومة المصرية بمصادرة الرواية بعد شهر من نشرها واحتجاجات طلابية واسعة.

تدور أحداث وليمة لأعشاب البحر عن قصة مناضل شيوعي انتقل من أهوار العراق إلى بونة بالجزائر، حيث شهد ضياع الثورتين وأفول الحلم الشيوعي. توفي حيدر حيدر في 5 مايو 2023 عن عمر ناهز السابعة والثمانين.

صنع الله إبراهيم 1937-2025

كاتب وروائي مصري يساري معارض، ومن الكتاب المثيرين للجدل. سُجن أكثر من خمس سنوات من 1959 إلى 1964م في سياق حملات جمال عبد الناصر ضدّ اليسار.

الأعمال الأدبية لصنع الله إبراهيم هي أعمال وثيقة التشابك مع سيرته من جهة، ومع تاريخ مصر السياسي من جهة أخرى.

حصل صنع الله إبراهيم على جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2004 ورفض استلام جائزة الرواية العربية عام 2003 والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مصري.

يتميز صنع الله إبراهيم بالكتابة الروائية التي تتسم بنقد اجتماعي وسياسي، خاصةً عن هيمنة الدولة الأمنية وآليات التسلط.

كما يُعرف بمعارضته للأنظمة الحاكمة ورفضه لاستلام جوائز من جهات حكومية، إضافة إلى سجنه في فترة حكم جمال عبد الناصر بسبب توجهاته اليسارية.

من أشهر رواياته رواية "اللجنة" التي نشرت عام 1981، وهي هجاء ساخر لسياسة الانفتاح التي انتهجت في عهد السادات. توفي صنع الله إبراهيم في القاهرة يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض.

رؤوف مسعد 1937-الآن

روائي وصحفي وكاتب مسرحي مصري ولد في السودان، درس الصحافة في جامعة القاهرة، انضم إلى حزب العمال والفلاحين اليساري مبكرا واُعْتُقِل إبان أزمة السويس وسجن، قضى فيه زمنا والتقى فيه بالكاتب صنع الله إبراهيم وكمال القلاش.

انتقل إلى وارسو بعد خروجه من السجن واستقر أخيرا في هولندا حيث تزوج ولا يزال يقيم حتى الآن. من رواياته، بيضة النعامة، ومزاج التماسيح، في انتظار المخلص، غواية الوصال، صانعة المطر، لما البحر ينعس، صباح الخير يا وطن، يا ليل يا عين.

فاطمة المرنيسي 1940-2015

كاتبة وباحثة اجتماعية مغربية، كرست اهتمامها وأبحاثها الفكرية لخدمة قضية تحرير المرأة وأثارت أفكارها جدلا واسعا بسبب تعرضها للمحظورات الدينية والاجتماعية من خلال نقد الأدبيات الفقهية ذات الدور الحاسم في إنتاج القوانين الوضعية وتكريس الأطر الاجتماعية المحددة لوضعية المرأة العربية المسلمة وتوصيفها كل ذلك بأنه عائق رئيس أمام تحرر المرأة من هيمنة المجتمع..

تعتبر مؤلفاتها ومحاضراتها مرجعا أساسيا للحركة النسائية المغاربية، ونصيرا قويا لحرية المرأة وحقوقها. ألفت المرنيسي العديد من الكتب باللغة الفرنسية -ترجمت إلى لغات عديدة منها العربية والإنجليزية- من أهمها: "الحريم السياسي"، "الجنس كهندسة اجتماعية"، "هل أنتم محصنون ضد الحريم"، "الجنس والأيديولوجيا والإسلام"، إضافة إلى "ما وراء الحجاب"، "الإسلام والديمقراطية"، "شهرزاد ترحل إلى الغرب"، "أحلام الحريم". كما كتبت أيضا شبه سيرة ذاتية تحت عنوان "نساء على أجنحة الحلم".

توفيت الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي في عام 2015، وتحديداً في 30 نوفمبر من ذلك العام في مدينة الرباط بالمغرب.

سحر خليفة 1941–الآن

سحر عدنان خليفة روائية فلسطينية أطلق عليها لقب "كارهة الرجال" بسبب كتاباتها الجريئة عن مساواة الرجل والمرأة واضطهاد الرجل التاريخي للمرأة.

حصلت على الدكتوراه في دراسات المرأة والأدب الأميركي من جامعة أيوا الأميركية. عملت في مجال حقوق المرأة أكثر من 30 عاما.

ترجمت رواياتها إلى أكثر من 15 لغة على رأسها العبرية والفرنسية والألمانية والهولندية والإنجليزية ولغات أخرى.

رفضت جائزة سيمون دي بوفوار في فرنسا عن روايتها "الميراث" بسبب ترشيح كاتبة إسرائيلية للفوز مناصفة معها بالجائزة. رغم أنها تكتب باللغة العربية الفصحى، لكنها تميزت باستعارتها العامية الفلسطينية بتعبيراتها الدارجة كما تمكنت أيضا من تجسيد مدينة القدس كشخصية حية في أعمالها.

كتبت عشر روايات، أشهرها روايتها الأولى "لم نعد جواري لكم" عام 1974 بسبب دفاعها فيها عن حرية المرأة، كتبت أيضا "الصبار" "مذكرات امرأة غير واقعية" "الميراث" "أصل وفصل".

طارق علي 1943-الآن

روائي وصحفي ومنتج أفلام يساري من أصول باكستانية ويحمل الجنسية الإنجليزية، اشتهر بانتقاده للسياسات الأميركية والإسرائيلية. من أهم كتبه صدام الأصوليات: الحملات الصليبية والجهاد والحداثة" 2002، وكتاب بوش في بابل (2003) والذي انتقد فيه الحرب الأميركية على العراق.

بسبب مساعدته على الترويج للحملات السياسية ضد حرب فيتنام، والاعتداءات العنصرية العنيفة، والفاشية، وغيرها من الأسباب "التقدمية"، تعرض للتجسس ممّا لا يقل عن 14 من ضباط الشرطة السريين، الذين بذلوا جهودًا غير عادية لمراقبة أنشطته السياسية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان.

من أشهر رواياته "في ظل شجرة الرمان 1993 تحكي انهيار الحضارة الإسلامية في الأندلس ومأساة المسلمين آنذاك في ظل عملية التنصير القسري التي طالتهم على يد الإسبان.

إلياس خوري 1948-2024

كاتب روائي ومفكر لبناني وكاتب مسرحي درس التاريخ في الجامعة اللبنانية وحصل على الدكتوراه من جامعة باريس بفرنسا، كتب العديد من الروايات التي ترجمت إلى العديد من اللغات، عمل بالصحف والتدريس الجامعي في أميركا والدول الأوروبية.

عرف بانتمائه إلى القضية والمقاومة الفلسطينية وكان عضوا في حركة فتح. كذلك كان له موقف مؤيد لثورات الربيع العربي ومطالبها بالحرية والعدالة.

تميزت رواياته بأصالة الأسلوب وعمق السرد، ومن أشهرها "باب الشمس" الصادرة عام 1998 وتناولت معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وحُولت لاحقا إلى فيلم سينمائي، كتب خوري عشر روايات أبرزها "عن علاقات الدائرة" وإنها نائمة" و"مملكة الغرباء".

توفي إلياس خوري في 15 سبتمبر 2024 عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع مع مرض استدعى إقامته في المستشفى أشهرا.

أهداف سويف 1950–الآن

روائية مصرية نشأت ودرست في القاهرة وإنجلترا لذلك تكتب رواياتها باللغة الإنجليزية وتكتب أيضا مقالاتها الراتبة بصحيفة الغارديان الإنجليزية منذ العام 2000.

نشاطها السياسي كان في مجموعة مقالات سياسية بعنوان "في مواجهة المدافع" حين قامت برحلة إلى فلسطين لتكون شاهدة على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

تولت سويف منصب رئيس مجلس أمناء "احتفالية فلسطين للأدب – بالفست" بأيرلندا، وأيضا كونت في بريطانيا مع مجموعة من المهتمين بحقوق الإنسان الإنجليز، جمعية "فعاليات متشابكة" لترتيب أنشطة ثقافية مختلفة في فلسطين.

مجموعتها القصصية الأولى أصدرتها باللغة الإنجليزية عام 1983. أيضا ترجمت لمريد البرغوثي "رأيت رام الله" بتقديم من إدورد سعيد.

روايتها "خارطة الحب"، كانت الرواية الأكثر مبيعاً، وتُرجمت إلى قرابة ثلاثين لغة. صدر لها أيضا "في عين الشمس" ومجموعة قصصية بعنوان "أذكرك".

بشرى الفاضل 1952-الآن

روائي وشاعر سوداني، نال بكالوريوس الآداب من جامعة الخرطوم وحصل على الماجستير والدكتوراه في اللغة الروسية. عمل أستاذًا بجامعة الخرطوم حتى يونيو 1992.

فُصل من وظيفته بسبب نشاطه السياسي والآراء المناهضة للنظام التي عبر عنها في كتبه وفي الصحافة السيارة ضد نظام عمر البشير، فغادر إلى السعودية.

عضو سابق باللجنة التنفيذية لاتحاد الكتاب السودانيين. له عدة مجموعات قصصية "حكاية البنت التي طارت عصافيرها، أزرق اليمامة، فيسيولوجيا الطفابيع، هبضليم" من رواياته "سيمفونية الجراد" و"تعيسة".

نهايات مفتوحة لأدب لا يهادن

هؤلاء الأدباء والمفكرون والسياسيون، لم تكن كتاباتهم مجرد إبداع لغوي أو تأملات فردية، بل كانت فعلا مقاوما ثقافيا في وجه السلطة السياسية. بعضهم دخل السجون، وبعضهم عاش في المنافي، وآخرون دفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم.

وما يجمع بينهم جميعاً هو إيمانهم العميق بأن الكلمة قادرة على تفكيك البنية القمعية، وأن الرواية والشعر قد يخلخلان ما لا تهزه الجيوش.

في المحصلة، يبقى السؤال: من الأقوى؟ السياسي بسيفه أم الأديب بكلمته؟ قد لا يكون ثمة جواب قطعي، لكن التاريخ يثبت أن الكلمة غالبًا ما تعيش أطول من الطغاة.