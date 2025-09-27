"للقصة بقية" يحقق أول ترشّح لقناة الجزيرة الإخبارية في جوائز إيمي العالمية

في خطوة تعكس التزام قناة الجزيرة الإعلامية بالصحافة الإنسانية والسبق الإخباري، حققت قناة الجزيرة الإخبارية أول ترشيح لها في جوائز إيمي العالمية 2025 عن حلقة "غزة.. البحث عن حياة" من برنامج للقصة بقية في فئة الأخبار.

يأتي هذا الترشيح في ظروف استثنائية تتناول فيها الرواية الإخبارية والصحفية الموضوعية حرب الإبادة في غزة، وعلى رأسها جهود قناة الجزيرة.

وقد حصل برنامج "للقصة بقية" الذي تُشرف عليه وتقدمه الزميلة فيروز زياني على هذا الترشيح من بين 64 عملا إعلاميا من 26 دولة للتنافس على 16 فئة صحفية، في ترشيحات وصفها رئيس الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون "بروس إل بايسنر" بأنها: "ترشيحات تعكس مدى الإبداع والقوة التي يتميز بها قطاع الإنتاج التلفزيوني عالميا، وتؤكد المكانة المتنامية لجوائز الإيمي الدولية كمؤشر عالمي للتميّز في صناعة التلفزيون".

ويُعد هذا التتويج محطة جديدة في مسيرة إدارة البرامج في قناة الجزيرة لترسيخ الإعلام الاستقصائي المهني في محافل دولية مرموقة تعنى بالإنتاج المتميز ذي العمق الإنساني والسياسي، بحصاد 15 جائزة مرموقة منذ مطلع عام 2025 في مهرجانات عالمية من أبرزها مهرجان نيويورك للأفلام وجوائز تيللي، وأحدثها مهرجان "كان" للإنتاج للأفلام والإعلام التلفزيوني والمؤسسي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "للقصة بقية" ينافس في جوائز إيمي العالمية (International Emmy Awards) التي تشمل مختلف دول العالم بمساحة تنافسية أوسع من جوائز إيمي الأمريكية التي تم الإعلان عن ترشيحاتها مؤخرا، حيث تركز الأولى على الأعمال التلفزيونية المنتجة خارج الولايات المتحدة.