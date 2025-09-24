صور لغزة في معرض بمدريد لـ"إيقاظ الضمائر"

يعرض متحف تيسين بورنيميزا في مدريد -أحد أشهر المتاحف في العاصمة الإسبانية- مجموعة صور التقطها مصورون صحافيون في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في معرض يأمل منظموه أن يسهم في "إيقاظ الضمائر".

يقام المعرض الذي يحمل عنوان "من خلال عيونهم" في القاعة الرئيسية للمتحف، ويعرض صورا لسكان غزة وهم يتلقون الماء والطعام المقدم من المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى صور لأطفال يتوجهون إلى حصص تعلم بين أنقاض المباني المدمرة.

وقالت راكيل مارتي، المديرة التنفيذية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسبانيا المشاركة في تنظيم المعرض "توثق هذه الصور قصف قطاع غزة وتدميره والتهجير القسري للسكان واستهداف البنى التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن المجاعة".

وقال وزير الثقافة إرنست أورتاسون في مؤتمر صحافي على هامش المعرض إن هذه الصور هي "نظرات إنسانية تجبرنا على الاعتراف بكرامة شعب يعاني"، معتبرا الصور بمثابة "منبه لإيقاظ الضمائر النائمة".

من جهته، أعرب المدير الفني للمتحف غييرمو سولانا عن أمله في أن تكون هذه الصور "وسيلة لفتح أعين الذين يرفضون إلى الآن أن يروا ويشيحون بنظرهم عما يحصل".

ولم تذيل الصور الـ27 المعروضة بأسماء المصورين الصحافيين، وقد أكدت مارتي أن الهدف من ذلك يكمن في "الحفاظ على سلامتهم ومنع اغتيالهم"، مشيرة إلى أن هذه السرية تعكس "واقعا أليما يعيشه الصحافيون في غزة".

وثقت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل.

إعلان

وهذه ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها متحف تيسين-بورنيميزا معرضا يوثق آثار الحروب، ففي عام 2022، عرض المتحف نحو 60 عملا فنيا أوكرانيا.