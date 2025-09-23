تعاون جديد بين متاحف قطر والجزيرة الوثائقية لدعم الثقافة المحلية والعربية الإسلامية

وقّعت متاحف قطر، أمس الاثنين، اتفاقية شراكة موسعة مع قناة الجزيرة الوثائقية وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد 5 سنوات، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في إنتاج وعرض المحتوى الوثائقي، وتسويق الثقافة القطرية والعربية على نطاق أوسع.

وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، محمد سعد الرميحي، ومدير قناة الجزيرة الوثائقية، أحمد محفوظ، في حفل أكد خلاله الطرفان على التوافق في الرؤى والانحياز المشترك للثقافة الإنسانية من خلال دعم مفردات الثقافة المحلية والعربية الإسلامية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين مؤسستين رائدتين". وأشار إلى أن متاحف قطر، منذ تأسيسها، تؤمن بأن "الإعلام الوثائقي والثقافة يعملان معًا لخدمة المجتمع، موفرين تجارب تعكس قيمنا في الإبداع والتعاون والشمولية، مع تعزيز الهوية الوطنية وبناء مجتمع معرفي متنوع ومترابط".

من جهته، قال مدير قناة الجزيرة الوثائقية إن الاتفاقية تعكس "التوافق في الرؤى بين الجهتين، حيث الانحياز إلى الثقافة الإنسانية العامة من خلال تقديم ودعم مفردات الثقافة المحلية، والثقافة العربية الإسلامية بشكل عام".

وترتكز هذه الشراكة الطموحة على 3 مبادرات رئيسية:

الإنتاج المشترك: تنص الاتفاقية على تعاون قناة الجزيرة الوثائقية في إنتاج أو إنتاج مشترك لأفلام "الأعوام الثقافية" التي تُنتجها متاحف قطر. هذا التعاون، الذي يمتد 5 سنوات، سيتم ضمن إطار فعاليات اللجنة الوطنية للأعوام الثقافية، التي تضم في عضويتها 23 مؤسسة قطرية بارزة.

تبادل المحتوى: تشمل الشراكة تبادل المحتوى الوثائقي بين شبكة الجزيرة الإعلامية ومتاحف قطر، وهو ما يُعزز التعاون المشترك ويثري المحتوى المعروض على مختلف المنصات الإعلامية لكلا الطرفين، ويسهم في توسيع قاعدة الجمهور.

إتاحة قاعات العرض: بموجب الاتفاقية، ستتيح متاحف قطر قاعات العرض التابعة لها لعرض الأفلام الوثائقية التي تنتجها شبكة الجزيرة الإعلامية. وأوضح محفوظ أن ما سيتم عرضه يشمل أفلامًا وثائقية تتحدث عن مفردات الثقافة العامة، وأخرى متخصصة تُعنى بالفنون التشكيلية والبصرية، مما يوفر تجربة ثقافية غنية للزوار.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية قناة الجزيرة الوثائقية التي تسعى إلى الترويج لعلامتها التجارية داخل قطر وخارجها، واستثمارا في مواردها المالية المتاحة. وبحسب الرميحي، فإن متاحف قطر تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى "إنتاج محتوى وثائقي متميز يثري المشهد الثقافي في قطر".