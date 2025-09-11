"بغداد أجمل حين نقرأ".. انطلاق معرض بغداد للكتاب وقطر ضيف شرف

انطلقت في العاصمة العراقية اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ26 من معرض بغداد الدولي للكتاب، ويُقام المعرض هذا العام تحت شعار "بغداد أجمل.. حين نقرأ"، وتحل فيه دولة قطر ضيف شرف، في تجربة ثقافية ثرية تستعرض فيها تراثها وتاريخها وفنونها.

وتزامنت الأجواء الاحتفالية مع مواقف سياسية لافتة، حيث لم تقتصر كلمة الافتتاح التي ألقاها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على الترحيب بالضيوف، بل حملت إدانة واضحة وشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

في كلمته، وبعد أن أعرب عن سروره بحضور دولة قطر ضيف شرف، جدد رئيس الوزراء العراقي موقف بلاده الرافض للاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، وقال السوداني "نجدد موقفنا الرافض للعدوان الصهيوني على الدوحة"، في إشارة إلى الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل الثلاثاء الماضي.

وأكد السوداني أن "الحرب الصهيونية على غزة تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "الثقافة تمثل أحد خطوط الصد الدفاعي للدولة في تعزيز وحدة البلاد"، وأنها "الصوت الأقوى والسلاح الفاعل الذي لا يمكن إسكاته".

وقد أثار هذا العدوان، الذي أدى إلى استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي القطري، إدانات عربية ودولية واسعة، وأكدت قطر أن الاعتداء "غادر يشكل إرهاب دولة" وأشارت إلى أنها لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني.

حضور ثقافي يعكس عمق العلاقات

على الصعيد الثقافي، شهد حفل الافتتاح حضورا رفيع المستوى، تقدمه وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وشخصيات رسمية وثقافية أخرى.

من جانبه، صرح السيد جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن وزارة الثقافة حرصت على أن تكون المشاركة مميزة، حيث يعرض الجناح القطري أحدث إصدارات الوزارة المتنوعة في مختلف فنون المعرفة، من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى كتب الأطفال والناشئة.

ويتميز الجناح القطري بتصميم فريد مستوحى من العمارة التقليدية القطرية، لتجسيد الهوية الوطنية بأسلوب يجمع بين الأصالة وروح الابتكار. ولا يقتصر الجناح على عرض الكتب، بل يقدم تجربة ثقافية متكاملة تشمل:

معرضا للصور الفوتوغرافية يعكس معالم قطر الحديثة وملامح عمارتها التقليدية وجمال بيئتها.

عروضا حية للحرف التقليدية مثل صياغة الذهب وصناعة السفن الخشبية، حيث يمكن للزوار مشاهدة الحرفيين أثناء عملهم والتفاعل معهم.

عروضا للفنون الشعبية تقدمها الفرقة الشعبية القطرية، بما في ذلك فن العرضة، في مشهد يعكس روح الموروث الثقافي الأصيل.

كما تنظم الوزارة برنامجا ثقافيا مصاحبا للمعرض يشمل ندوات فكرية، محاضرات، أمسيات شعرية، وفعاليات متنوعة مخصصة للأطفال.

يُذكر أن معرض بغداد الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، يُعد من المعارض الهامة في المنطقة، حيث يشارك فيه هذا العام أكثر من 600 دار نشر محلية وعربية وعالمية من أكثر من 20 دولة، مما يثري الحراك الثقافي ويؤكد على أهمية الكتاب والقراءة في قلب بغداد.