النسخة الروسية من رواية "الشوك والقرنفل" تصف السنوار بـ"جنرال الأحرار"

قال تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مكتبات روسيا وبيلاروسيا بدأت منذ يوم الثلاثاء بيع رواية مترجمة إلى اللغة الروسية التي كتبها قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

وحسب التقرير، تُرجم عنوان الرواية الأصلي "الشوك والقرنفل" إلى "كيف نهزم إسرائيل: أشواك وورود الشرق الأوسط"، ويقدم وصف الكتاب باللغة الروسية السنوار على أنه "تشي غيفارا الفلسطيني"، في إشارة إلى الثائر الأرجنتيني المشهور.

ويؤكد الوصف أن السنوار يعد "أحد أبرز القادة العسكريين العرب في القرن الـ21″، إذ إنه هندس عملية "طوفان الأقصى" وقاد جهود الدفاع عن غزة بين عامي 2023 و2024.

ويضيف النص: "رغم تفوق إسرائيل من حيث المقومات العسكرية، فإنها فشلت في الاستيلاء على غزة، وقد ألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 ألف طن من القنابل على الشريط الساحلي الصغير، ولكن القطاع صمد بفضل السنوار".

ويشير النص إلى أنه "في هذا الكتاب، يروي "جنرال الأحرار" سيرة حياته التي كرسها للكفاح والنضال من أجل تحرير الفلسطينيين وجميع الشعوب العربية".

وأفاد موقع "نيوزرو" الروسي، الذي نشر التقرير الأصلي، بأن الطبعة محدودة وهناك 150 نسخة فقط، أصدرتها دار رودينا التابعة لدار ألغوريثم للنشر المعروفة بمؤلفاتها ذات الطابع السياسي.

ولفت التقرير إلى أن أحد مؤلفي دار ألغوريثم هو ألكسندر بروخانوف، الذي أصدر كتابا في 2008 بعنوان "حماس: مديح للأبطال".

وكتب السنوار روايته هذه في السِّجن، الذي قضى فيه 23 عاما بعد أحكام بالسَّجن المؤبد، إثر اتهامه بالتخطيط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل 4 فلسطينيين كانوا عملاء للاحتلال.

ترجمة إيطالية

وسبقت الترجمة الروسية للرواية ترجمة للإيطالية اعتبرت الأولى لكتاب السنوار في دولة غربية أثارت لغطا واسعا، واعتبر مقدمها المؤرخ الإيطالي والأكاديمي البارز المختص بالتاريخ الإسلامي، ماركو دي برانكو أن "السنوار شخصية ملهمة لا تقل تأثيرا عن تشي غيفارا في الوجدان الإنساني المقاوم"، واعتبر أن "تجاهل النتاج الفكري والإبداعي للشهيد السنوار يعد خسارة لكل من يرغب في الاطلاع على تاريخ النضال الفلسطيني".

وواصل المؤرخ الإيطالي تقديمه "للشوك والقرنفل" مؤكدا أهمية رواية السنوار من ناحية الظروف المحيطة بتلقيها في إيطاليا: "ورغم أنني مختصّ بتاريخ القرون الوسطى فإن النص الذي نناقشه اليوم تنبع أهميته من كونه يعد من دون أدنى شك وثيقة تاريخية، تعرضت لنوع من أنواع الحظر الناعم".

وفي سياق تقديم بيكاردو للنص شدد هذا الأخير على خلو الرواية من أي مشاعر للحقد أو الكراهية، بل العكس تماما حيث كانت تكتنف العمل مشاعر المؤمن المطمئن لقضاء الله. ليستطرد مباشرة دي برانكو في أن السنوار كان يواجه في روايته مفهوم "المكتوب" في الثقافة العربية، وأن عاطفة الكاتب الهادئة كما ظهرت في النص، من شأنها أن تثير استغراب القارئ الغربي لكونه لا يشف عن أي مشاعر كره لليهود أو ما يعرف بمعاداة السامية، وهو ما اعتبره المؤرخ الميزة الأبرز في العمل.