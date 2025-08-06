دمشق.. انطلاق مجالس سماع "موطأ الإمام مالك" بالجامع الأموي

دمشق – أعلن وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، أول أمس الاثنين، عن انطلاق مجالس سماع "موطأ الإمام مالك" في الجامع الأموي بالعاصمة دمشق، بدءا من يوم الجمعة المقبل حتى 15 من أغسطس/آب الجاري.

وجاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الأوقاف السورية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" من أن هذه المجالس ستنطلق تحت رعايتها، وسوف تقام برواية محمد بن الحسن الشيباني، وبقراءة فضيلة الشيخ الدكتور صفوان داوودي.

ويأتي هذا الإعلان إحياء لتقليد "مجالس السماع" التي كانت تقام بالمسجد الأموي، كتقليد إسلامي قديم، حيث يقوم الشيخ بقراءة كتاب على مسامع طلابه، ومن ثم يجيزهم برواية هذا الكتاب، في مشهد يعكس اهتمام الإدارة السورية الجديدة بإحياء التراث الإسلامي وتقديمه للجمهور.

يذكر أنه في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.