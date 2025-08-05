سكان وسط أثينا التاريخية منزعجون من السياحة المفرطة

أمام مشهد الأرصفة التي تعج بالمطاعم والموسيقى الصاخبة وحركة حقائب السفر ذهابا وإيابا بين حاويات القمامة الفائضة، لم يعد اليوناني يورغوس زافيريو يتعرف على حي بلاكا الذي يقطنه منذ أكثر من 30 عاما في وسط أثينا التاريخية، ويرى أنه "مهدد بالسياحة المفرطة".

ومخاوف زافيريو، الذي يرأس جمعية السكان، تشبه تلك التي تعبر عنها رئيسة جمعية "إيليت" للحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، ليديا كاراس، إذ تذكر بأنه "أقدم حي في أوروبا وكان مأهولا باستمرار منذ العصور القديمة"، وتضيف: "لا يمكننا أن نراه يفقد روحه".

يقع حي بلاكا، الذي تُطلق عليه تسمية "حي الآلهة"، أسفل موقع الأكروبوليس الذي يضم البارثينون، وهو معبد يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، بلغ عدد زواره نحو 4.5 ملايين سائح عام 2024.

يتجول الجميع في هذه المتاهة من الشوارع الخلابة المرصوفة بالحصى وذات الطابع القروي، وتصطف على جانبيها المقاهي والحانات ومحال بيع التذكارات والكنائس البيزنطية الصغيرة والآثار القديمة والعثمانية.

ويُتوقع أن يرتفع عدد زوار العاصمة اليونانية، التي تشهد إقبالا متزايدا، إلى 10 ملايين، أي أكثر بمليوني سائح عن العام الماضي. فمنذ انتهاء جائحة كوفيد-19، أصبحت أثينا وجهة سياحية في ذاتها، ولم تعد مجرد نقطة عبور بين المطار الدولي وميناء بيرايوس القريب الذي تنطلق منه رحلات السفن والقوارب إلى جزر بحر إيجه.

انتعاش سياحي يقلق أثينا

ويعبر كونستانتينوس ماريناكيس في كشكه لبيع الهدايا التذكارية عن رضاه، ملاحظا "أن أوضاع اليونان تتحسن أخيرا بفضل قطاع السياحة المزدهر الذي ساهم في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل".

ويُبدي رئيس بلدية أثينا، هاريس دوكاس، في حديث لوكالة فرانس برس، ارتياحه لكون العاصمة اليونانية باتت "من بين المدن العشر الأكثر استقطابا للزوار في العالم". إلا أن رئيس البلدية يقر بأن "ثمة مناطق مثل بلاكا أصبحت متخمة بالسياح".

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ويشير إلى أن مدينته "لم تصل بعد إلى درجة برشلونة" الإسبانية التي يحتج سكانها على مساوئ السياحة الجماعية، لكنه يشدد على ضرورة "التحرك قبل فوات الأوان".

ضوابط جديدة لحماية الحي

وأُنشئت في الآونة الأخيرة "وحدة تدخل" خاصة ببلاكا بهدف فرض احترام القواعد، بدعم من الشرطة البلدية، في هذا الحي المحمي بموجب مرسوم رئاسي. ويمكن لأي ساكن يلاحظ، مثلا، أن طاولات أحد المطاعم تحتل أماكن عامة، أو أن سيارات متوقفة على الرصيف، أن يتقدم بشكوى إلى هذه الوحدة البلدية.

وتذكر ليديا كاراس أن "نوادي ليلية و(حانات) البوزوكيا (التي تُعزَف فيها الموسيقى اليونانية التقليدية) اجتاحت بلاكا بين عامي 1960 و1980". وتشير إلى أن "كثيرا من السكان كانوا يومها قد غادروا المنطقة أصلا".

وفي عام 1993، صدر في نهاية المطاف مرسوم رئاسي يقضي بإغلاق هذه النوادي، وحماية المناطق السكنية، وتحديد استخدام كل مبنى في الحي.

تحايل سياحي

ويمكن إنشاء فنادق في بلاكا، ولكن فقط في شوارع محددة. غير أن المحامي المتخصص في التخطيط المدني، ديميتريس ميليساس، يلاحظ أن "التفافا يحصل على هذا التشريع"، إذ "تُحول منازل بأكملها إلى شقق عدة تُعرَض على منصات" للإيجار قصير الأجل.

وقد يصل عدد السياح في بلاكا صيفا إلى 4 أضعاف عدد المقيمين في الحي على مدار السنة والبالغ ألفي نسمة فحسب، وفق ما يشرح ميليساس، رغم عدم وجود إحصاءات رسمية، إذ يُجرى التعداد السكاني على مستوى المدينة كلها.

وقدم المحامي، بوكالته عن "إيليت"، مراجعة إلى مجلس شورى الدولة بشأن قانونية 16 مبنى مُحوَّل بالكامل إلى عقارات للإيجار الموسمي، موضحا أنها تخفي في الواقع منشآت فندقية لأنها تحتوي على قاعات استقبال أو تُقدم وجبات الإفطار على الشرفة.

وقد يُشكل القرار المتوقع صدوره بحلول سبتمبر/أيلول سابقة قضائية تُستند إليها أحكام مقبلة.

وبالنسبة لوسط أثينا بأكمله، حيث تجاوز عدد شقق الإيجار الموسمي 12 ألفا عام 2024، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في بدلات الإيجار، أقرّت الحكومة المحافظة حظر أي إدراج جديد لمدة سنة على الأقل على شقق في منصات الإيجار القصير الأجل.

لكن ديميتريس ميليساس يعلق على ذلك بالقول: "أشك في فاعلية هذا الإجراء عندما أقرأ إعلانات الصحف عن استثمارات في شقق قابلة للإدراج في منصة إير بي إن بي".

ويخلص المحامي إلى أن "المشكلة في اليونان ليست سن القوانين، بل تطبيقها".