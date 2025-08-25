موغلا التركية.. انتشال "كنوز" أثرية من حطام سفينة عثمانية

أسفرت أعمال التنقيب الأثري في حطام سفينة عثمانية قبالة سواحل قضاء داتشا بولاية موغلا (جنوب غربي تركيا) عن اكتشافات مهمة من شأنها أن تسلّط الضوء على تاريخ وأسرار الملاحة العثمانية.

وتجري أعمال التنقيب في إطار "مشروع إرث للمستقبل" الذي تنفذه وزارة الثقافة والسياحة التركية، بمشاركة فريق أكاديمي مختص.

ويُعد الموقع المذكور الوحيد في تركيا الذي تُجرى فيه تنقيبات بحرية في حطام يعود إلى القرن الـ17 الميلادي.

ويوثق الفيديو جانبًا من أعمال التنقيب المتواصلة تحت مياه البحر، والتي تُنفذ في ظروف صعبة تتطلب خبرات ومعدات خاصة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال الأستاذ الدكتور هارون أوزداش (مدير المركز الأكاديمي المسؤول عن أعمال التنقيب) إن السفينة العثمانية التي يتم الكشف عن حطامها يُقدّر أنها غرقت بين عامي 1667 و1668.

وأشار الدكتور أوزداش إلى أن حجم الاكتشافات الأثرية المستخرجة من الحطام كبير لدرجة تكفي لإنشاء متحف مستقل يضم مقتنيات حول تاريخ الملاحة العثمانية.

ومن أبرز اللقى الأثرية المكتشفة بنادق عثمانية، وأوانٍ، وأختام، وقنابل، وذخائر، وسيوف.

وبحسب الدكتور أوزداش فإن المكتشفات الأثرية هذه تشير إلى أن السفينة الغارقة كانت تابعة للأسطول العثماني الرسمي.