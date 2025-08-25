"شومان" تعلن الفائزين بجائزة أدب الأطفال لعام 2025

أعلنت مؤسسة عبدالحميد شومان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجائزتها لأدب الأطفال لعام 2025، والتي اختصت في "مجال القصة القصيرة في موضوع أدب الرحلات" الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9 سنوات فأكثر.

وحسب بيان للمؤسسة، فازت بالمرتبة الأولى الكاتبة رقية عبدالله سعيد البادي من سلطنة عُمان عن العمل المعنون بـ"مدينة الحجارة الناطقة"، في حين حل بالمرتبة الثانية الكاتب عبد الحكيم أحمد من مصر عن العمل المعنون بـ"مغامرة في وادي القمر"، وجاءت في المرتبة الثالثة الكاتبة شيرين سامي فهمي رزق من مصر أيضا، عن العمل المعنون بـ"من أجل جنّة".

وأكدت فالنتينا قسيسية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، في البيان، الأهمية الخاصة التي يشتمل عليها أدب الرحلات، خصوصا حين يتم توجيهه للأطفال واليافعين، مبينة أن هذا النوع من الكتابات يسهم في توسيع المدارك والمعرفة بتعريف الأطفال بثقافات وشعوب مختلفة حول العالم.

وأشارت إلى أن أدب الرحلات يأخذ الأطفال في رحلات متخيلة إلى أماكن جديدة ومناظر طبيعية خلابة، وهو ما يساعد على تنمية خيالهم وقدرتهم على الإبداع، مما يسهم في تطوير المهارات اللغوية والتعبيرية، ويلهمهم التعلم من تجارب الآخرين، ويمنحهم فرصة التعرف على تجارب ووجهات نظر مختلفة، ويعزز لديهم قيمة التعاطف وفهم الآخر.

بدورها، أكدت الهيئة العلمية للجائزة أن إدخال أدب الرحلة في مكتبة الطفل لا يثري مخيلته فحسب، بل يمنحه فرصة لاكتشاف العالم من زاوية إنسانية ممتعة، تحملها الحبكة القصصيّة، لتتجدد الأسئلة والاكتشافات الفردية، بين الطفل والنص، وتمنحه الشجاعة ليتفرد، والرغبة ليخرج من حدود المكان، وربّما من حدود الأجهزة الإلكترونيّة، ووسائل التواصل الرقميّة.