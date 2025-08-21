مصر.. الكشف عن آثار غارقة بأعماق البحر المتوسط

كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن آثار غارقة وجدت في أعماق البحر المتوسط تضم تماثيل نادرة وأواني فخارية وحُليا تعكس حضارات ازدهرت قبل آلاف السنين.

وشهد متحف الإسكندرية القومي افتتاح وزير السياحة شريف فتحي، ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد، معرضا أثريا بعنوان: "أسرار المدينة الغارقة"، بحضور وسائل إعلام مصرية ودولية، بينها الأناضول.

وفي كلمة بمؤتمر صحفي على هامش المعرض، قال محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار (حكومي) إنه لأول مرة يتم عرض معرض أثري مؤقت يتحدث عن الآثار الغارقة لمدة 6 شهور.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المعرض يضم 86 قطعة أثرية نادرة من عدة مواقع بالمحافظة.

ويضم المعرض مجموعة آثار منقولة انتشلت من خليج أبو قير شمالي مصر، بدءا من عام 2000 بواسطة المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء، فضلا عن بعض القطع الأخرى التي انتشلها المعهد من "الحي الملكي" الغارق تحت مياه الميناء الشرقي بمدينة الإسكندرية القديمة.

ويعرض المعرض مجموعة مختارة من القطع المنتشلة من أعماق البحر المتوسط، تضم تماثيل نادرة وأواني فخارية وحُليا تعكس حضارات ازدهرت قبل آلاف السنين في مدن المتوسط الغارقة.

وتشهد مصر، اليوم الخميس، انتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط بميناء أبو قير البحري شمالي البلاد، وفق إعلام محلي.