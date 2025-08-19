كتارا تعلن عن قائمة الـ9 لمنافسة الدورة الـ11 لجائزة الرواية العربية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن قائمة الـ9 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة الـ11 لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات: الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والروايات التاريخية غير المنشورة، والرواية القطرية المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة، والبالغ مجموعها 44 رواية و9 دراسات نقدية مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية.

وتضم قائمة الـ9 لفئة الروايات المنشورة: روائيين من 7 دول عربية، تصدرت كل من مصر وفلسطين القائمة بروايتين لكل دولة، ورواية واحدة من كل من الكويت وسلطنة عمان وسوريا واليمن وتونس.

أما قائمة الـ9 لفئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 6 دول عربية، تصدرت مصر القائمة بـ3 روايات، وتلاها المغرب بروايتين، ورواية واحدة من كل من السودان وتونس والعراق وفلسطين.

وتضم قائمة الـ9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من 5 دول عربية، تصدرت 4 دول القائمة وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر بعدد روايتين لكل دولة، ورواية واحدة من سوريا.

وتضم قائمة الـ9 لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقادا من 3 دول عربية تصدر المغرب القائمة بـ5 دراسات نقدية تلته مصر بعدد 3 دراسات، ودراسة واحدة من الأردن.

وبالنسبة لقائمة الـ9 لفئة الروايات التاريخية فهي تضم روائيين من 6 دول عربية، تصدرت القائمة مصر بعدد 3 روايات، تلاها الأردن بروايتين، ثم رواية واحدة من كل من تونس والمغرب والعراق واليمن.

وبالنسبة لفئة الرواية القطرية فإن عدد الروايات المشاركة في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الـ11 نحو 8 روايات، وبالتالي جميعها مؤهلة للفوز، علما بأنه سيتم اختيار فائز واحد لهذه الفئة.

وتم نشر أسماء الروائيين وعناوين الروايات والدراسات النقدية في قائمة الـ9 للفئات المذكورة حسب الترتيب الأبجدي على الموقع الإلكتروني لجائزة كتارا للرواية العربية.

يشار إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الـ11 للعام 2025 بلغ 1908 مشاركات، حيث بلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 923 رواية، وبلغ عدد الروايات المنشورة 548 رواية نشرت في عام 2024.

يضاف إلى ذلك 238 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و97 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، فضلا عن 9 روايات قطرية منشورة، و93 رواية تاريخية غير منشورة.