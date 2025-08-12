كوسوفو.. اختتام فعاليات المهرجان الدولي للجداريات

اختتمت في كوسوفو فعاليات المهرجان الدولي لرسم الغرافيتي- الجداريات "ملتقى الأنماط-كوسوفو" (Meeting of Styles Kosovo)، بمشاركة نحو 100 فنان دولي ومحلي من 29 دولة، من بينهم فنانون من كوسوفو، وإيطاليا، ألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألبانيا، وتركيا.

وأفاد مراسل الأناضول أن المهرجان، الذي أقيم في العاصمة بريشتينا، انطلق في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس/آب الجاري، وذلك في دورته التاسعة لهذا العام.

وشهدت فعاليات المهرجان إبداع الفنانين المشاركين في رسومات جدارية متنوعة على جدران "الشارع بي" (Rruga B) الرئيسي، حيث بلغت مساحة الأعمال الفنية نحو 2500 متر مربع. وقد جاءت الرسومات تحت شعار "القضية المختارة" (The Chosen Cause)، الذي يهدف إلى تعزيز قيم التعاطف والوحدة، والتوعية بالقضايا الاجتماعية من خلال الفن الحضري.

وعلى مدار 3 أيام، تضمن المهرجان تنظيم ورش عمل تفاعلية، وعروض موسيقية حية، ومسابقات فنية موجهة للأطفال، ما جعله وجهة ثقافية حيوية تستقطب جميع الأعمار. كما أتيحت للزوار فرصة متابعة مراحل تنفيذ الجداريات والتعرف على تقنيات الرسم المختلفة.

منصة للتبادل الثقافي

ويُدار المهرجان من قبل مركز "مركز تطوير الفن" (CHART)، وهو منظمة غير ربحية تسعى لتعزيز فن الشارع والفن الحضري في كوسوفو. ويعد المهرجان واحدا من أكبر مهرجانات فن الشارع في البلاد منذ انطلاقه عام 2017، إذ ساهم في تحويل العديد من المساحات العامة إلى معارض فنية مفتوحة.

ويمثل المهرجان منصة للتبادل الثقافي بين الفنانين من خلفيات متعددة، إذ يتيح لهم التعبير عن قضاياهم وتجاربهم عبر اللوحات الفنية. كما يسهم المهرجان في تعزيز السياحة الثقافية في كوسوفو، بجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف مشهد الفن الحضري في قلب بريشتينا.

وتتوقع الجهات المنظمة استمرار نمو المهرجان وتوسعه في السنوات المقبلة، وهذا يعزز مكانة كوسوفو كمركز بارز للفن الحضري في منطقة البلقان.

المهرجان الدولي لرسم الغرافيتي

يذكر أن مهرجان "الجداريات" هو مهرجان دولي عالمي انطلق عام 1997 في مدينة فيسبادن بألمانيا، داخل منطقة "Schlachthof" التي تحولت إلى فضاء مفتوح لفناني الغرافيتي من مختلف أنحاء العالم.

وقد بدأ المهرجان كمبادرة لمقاومة هدم الموقع عبر تنظيم فعالية سنوية تحت اسم "ملتقى وول ستريت" (Wall Street Meeting)، جذبت آلاف الزوار والفنانين، وخلقت منصة للتعاون وتبادل الخبرات.

عام 2002، تطورت الفكرة إلى شبكة دولية تحمل اسم "ملتقى الأنماط" (Meeting of Styles)، تنظم مئات الفعاليات حول العالم في أوروبا وروسيا وآسيا والأميركيتين، بمشاركة آلاف الفنانين وحضور مئات الآلاف من الزوار.

ويهدف المهرجان إلى دعم الفن الحضري بجميع أنماطه، وتعزيز التبادل الثقافي، ورفع الوعي بالقضايا الاجتماعية والبيئية، ويُدار من قبل منظمة غير ربحية يقودها فنانون ومحبون للفن ملتزمون بحرية الإبداع والتعاون بين الثقافات.

ويُعتبر المهرجان اليوم من أكبر مهرجانات الغرافيتي على مستوى العالم. أما نسخة كوسوفو من المهرجان فقد انطلقت في عام 2017، لتصبح منصة فنية مهمة في بريشتينا تعكس تنوع الفن الحضري وتدعم التبادل الثقافي بين الفنانين من مختلف الدول.