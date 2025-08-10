بمشاركة 300 دار نشر.. انطلاق "معرض إسطنبول للكتاب العربي" في نسخته العاشرة

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية -أمس السبت- فعاليات النسخة العاشرة من "معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي" تحت شعار "وتبقى العربية"، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 20 دولة.

ويُقام المعرض، الذي يُعد أكبر تظاهرة ثقافية عربية في تركيا وأضخم معرض للكتاب العربي خارج حدود العالم العربي، في "صالة أوراسيا" بمركز يني قابي للمعارض ويستمر حتى 17 أغسطس/آب الجاري. ويشرف على تنظيمه "الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي"، بالتنسيق مع اتحاد الناشرين الأتراك وجمعية الناشرين الأتراك، وبدعم من وزارة الثقافة التركية وغرفة تجارة إسطنبول.

وشهد حفل الافتتاح حضور والي إسطنبول، داود غُل، إلى جانب عدد من المسؤولين والمفكرين والكتاب الأتراك والعرب. ووفقًا للمنظمين، يهدف المعرض إلى استقطاب 100 ألف زائر، وسيتخلله فعاليات ثقافية متنوعة تشمل محاضرات فكرية، وأمسيات أدبية وشعرية، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى أقسام متخصصة مثل "زاوية اللغة" و"حقوق الملكية الفكرية" و"المؤسسات التعليمية".

"العربية كانت وستبقى"

في كلمته الافتتاحية، أكد المنسق العام للمعرض، محمد آغير أقجة، أن الحدث يمثل "لقاءً ثقافيًا في إسطنبول يستهدف أبناء الجاليات ومحبي اللغة العربية والشباب في تركيا". وأضاف: "العربية كانت هنا منذ زمن طويل، وستبقى، ومع استمرار الإسلام والمسلمين ستستمر اللغة العربية".

من جانبه، شدد والي إسطنبول، داود غُل، على أهمية تعلم اللغة العربية، قائلا: "العربية ليست للجاليات العربية فقط، بل هي لغة ثقافة وحضارة كما كانت في السابق… وكما نهتم بالتركية يجب أن نهتم بالعربية".

بدوره، قال رئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، مهدي الجميلي، إن "العربية باقية ما بقيت الروابط التي تربط المسلمين ببعضهم، فالعربية تربط العرب بالترك والكرد"، مشيرًا إلى أن "تركيا باتت محطة لانتقال الكتاب العربي الذي يطبع في البلدان العربية وفي إسطنبول إلى أوروبا والعالم".

وفي كلمته، اعتبر الكاتب والمستشار السابق للرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن "شعار ‘تبقى العربية’ ملهم"، مضيفًا أن "العربية تبقى ليس لأنها اختيار، بل هي اللغة الأم بالنسبة لنا… ومفردات العربية في التركية لا تنقص عن 7-8 آلاف كلمة، وهذا دليل اندماج العربية بالتركية".

كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات أخرى لكل من الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب، بشار شبارو، وعميد الأسرى الفلسطينيين، نائل البرغوثي، الذي أمضى 4 عقود في السجون الإسرائيلية. ومع إتمام الكلمات، تم قص شريط الافتتاح لتبدأ أيام الثقافة العربية في إسطنبول.