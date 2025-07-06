ثقافة

مهرجان أفينيون المسرحي الفرنسي يحتفي بالعربية ويتضامن مع فلسطين

Actors perform in "Not" directed by Cape Verdean choreographer and dancer Marlene Monteiro Freitas during a rehearsal for the opening night of the Avignon Theatre festival, at the Palais des Papes in Avignon on July 3, 2025. Freitas, who will open the 79th Festival d'Avignon with a show inspired by the tales of the "Thousand and One Nights", is an outsider with a protean and colourful universe. (Photo by Christophe SIMON / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Christophe SIMON has been modified in AFP systems in the following manner: [rehearsal] instead of [premiere]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
فعاليات أفينيون تقام هذا العام في ظل أزمة ثقافية متصاعدة في فرنسا وسط احتجاجات ضد تخفيضات الميزانية المخصصة للثقافة (الفرنسية)
6/7/2025-|آخر تحديث: 22:44 (توقيت مكة)

انطلقت مساء السبت فعاليات الدورة 79 من مهرجان أفينيون المسرحي في جنوب فرنسا، أحد أبرز الأحداث المسرحية الدولية، بعرض راقص هزلي أثار تباينًا في ردود فعل الجمهور، تزامنًا مع إعلان المهرجان تضامنه مع الشعب الفلسطيني واحتفائه هذا العام بالثقافة العربية كضيف شرف.

وافتتح المهرجان في قاعة الشرف بقصر الباباوات بعرض "نوت" لمصممة الرقصات مارلين مونتيرو فريتاس من الرأس الأخضر، بمشاركة 8 راقصين وموسيقيين. وارتدى الفنانون أقنعة بعيون واسعة، وفساتين سوداء ومآزر بيضاء، محاكين بحركاتهم دمى آلية ومهرجين صغارا في عرض وصفه بعض النقاد بأنه مستلهم من أجواء "ألف ليلة وليلة"، بينما رآه آخرون استعادة لمناخات الرأس الأخضر الكرنفالية.

تفاعل الجمهور مع العرض كان متفاوتًا؛ فبينما غادر بعض الحضور القاعة مبكرًا، أطلق آخرون صيحات استهجان، في حين بادر عدد من المتابعين إلى التصفيق تعبيرًا عن إعجابهم.

Actors perform in "Not" directed by Cape Verdean choreographer and dancer Marlene Monteiro Freitas during a rehearsal for the opening night of the Avignon Theatre festival, at the Palais des Papes in Avignon on July 3, 2025. Freitas, who will open the 79th Festival d'Avignon with a show inspired by the tales of the "Thousand and One Nights", is an outsider with a protean and colourful universe. (Photo by Christophe SIMON / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Christophe SIMON has been modified in AFP systems in the following manner: [rehearsal] instead of [premiere]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
الممثلون يؤدون عرض "نوت" من إخراج مصممة الرقصات الراقصة مارلين مونتيرو فريتاس من الرأس الأخضر خلال بروفة ليلة افتتاح مهرجان أفينيون المسرحي (الفرنسية)

تضامن فلسطيني ورسائل سياسية

تزامن انطلاق المهرجان مع بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني وقعه 26 فنانًا ومدير المهرجان تياغو رودريغيز، نُشر في مجلة "تيليراما" الفرنسية. وجاء في البيان: "نطالب بإنهاء المذبحة الجماعية المستمرة التي أودت بعدد هائل من الأطفال، وندين السياسات التدميرية لدولة إسرائيل".

وحظي البيان بدعم عدد من مديري المسارح الفرنسية البارزين، مثل إيمانويل دومارسي-موتا، وكارولين غويلا نغوين، وجوليان غوسلان.

ونشر رودريغيز على حسابه في إنستغرام منشورًا بعنوان: "مهرجان أفينيون يبدأ بينما تستمر المجزرة في غزة"، وعبّر فيه عن إدانته للحكومة الإسرائيلية وجرائمها في غزة، داعيًا إلى عالم يمكن أن تُقام فيه المهرجانات من جديد في غزة بسلام وحرية.

Actors perform in "Not" directed by Cape Verdean choreographer and dancer Marlene Monteiro Freitas during a rehearsal for the opening night of the Avignon Theatre festival, at the Palais des Papes in Avignon on July 3, 2025. Freitas, who will open the 79th Festival d'Avignon with a show inspired by the tales of the "Thousand and One Nights", is an outsider with a protean and colourful universe. (Photo by Christophe SIMON / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Christophe SIMON has been modified in AFP systems in the following manner: [rehearsal] instead of [premiere]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
مهرجان أفينيون المسرحي يقام في قصر الباباوات بأفينيون في 3 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)

العربية في قلب الدورة الـ79

اختار منظمو المهرجان اللغة العربية ضيف شرف الدورة الحالية، بعد التركيز في الدورات السابقة على اللغتين الإنجليزية (2023) والإسبانية (2024). ويشارك هذا العام نحو 15 فنانًا، معظمهم من مصممي الرقص والموسيقيين العرب، في فعاليات تسلط الضوء على غنى التراث العربي وتنوع إبداعه المعاصر.

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ودعا رودريغيز الجمهور إلى "الاستمتاع بالجمال والفرح والشعر، وفتح الأعين على المظالم وعدم المساواة في العالم".

ضمن أبرز فعاليات هذا العام، تُقام في 18 يوليو/تموز أمسية مسرحية تستعرض تفاصيل محاكمة "اغتصابات مازان" التي شغلت الرأي العام الفرنسي بعد كشف قضية المرأة الفرنسية جيزيل بيليكو التي خدرها زوجها لسنوات وسلمها لرجال غرباء لاغتصابها.

كما سيُخصَّص يوم 9 يوليو/تموز لقراءة نصوص الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي يقضي حكمًا بالسجن مدته 5 سنوات بتهمة "المساس بوحدة الوطن". ووصف رودريغيز اعتقال صنصال بأنه "غير مقبول"، مضيفًا أن الكاتب "مسجون فقط بسبب أفكاره".

An actor performs in "Not" directed by Cape Verdean choreographer and dancer Marlene Monteiro Freitas during a rehearsal for the opening night of the Avignon Theatre festival, at the Palais des Papes in Avignon on July 3, 2025. Freitas, who will open the 79th Festival d'Avignon with a show inspired by the tales of the "Thousand and One Nights", is an outsider with a protean and colourful universe. (Photo by Christophe SIMON / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Christophe SIMON has been modified in AFP systems in the following manner: [rehearsal] instead of [premiere]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
الدورة 79 من مهرجان أفينيون ستفتتح بعرض مستوحى من حكايات "ألف ليلة وليلة" (الفرنسية)

جدل سياسي واحتجاجات فنية

تُقام فعاليات أفينيون هذا العام في ظل أزمة ثقافية متصاعدة في فرنسا، وسط احتجاجات على تخفيضات الميزانية المخصصة للثقافة. ورفع فنانون مشاركون في المهرجان لافتات كُتب عليها "ثقافات في صراع"، مطالبين "باستقالة وزيرة الثقافة رشيدة داتي"، وفق اتحاد CGT للفنون المسرحية.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد ماكسيم سيشو خلال وقفة احتجاجية أمام بلدية المدينة: "إذ إنها تحرمنا من الثقافة، فلنحرمها من كل شيء".

ورغم أن الوزيرة لم تُعلن عن نية زيارتها لأفينيون خلال جولتها في المنطقة، فإن النقابة دعت الفنانين إلى رفض المشاركة في أي عروض رسمية بحضورها أو بحضور أي من أعضاء حكومة فرانسوا بايرو.

أُسّس مهرجان أفينيون عام 1947 على يد جان فيلار، ويُعد اليوم من أهم المهرجانات المسرحية العالمية إلى جانب مهرجان إدنبره. ويحول المهرجان مدينة أفينيون إلى مسرح مفتوح خلال يوليو/تموز من كل عام، بمشاركة مئات العروض والفرق الفنية.

وإلى جانب مهرجان "إن" In الرسمي، تنطلق بالتوازي فعاليات مهرجان "أوف" Off الذي يُعد أكبر سوق للفنون المسرحية في فرنسا، ويستقطب سنويا أكثر من 1700 عرض مستقل.

المصدر: الفرنسية

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