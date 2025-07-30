أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، أمس الثلاثاء، الدورة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية ودولية، وذلك في محيط مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى الرابع من أغسطس/آب، ناشرون من 10 دول عربية وأجنبية، من بينها مصر وسوريا وتونس والمغرب وبريطانيا والسويد، في إطار مبادرة "معارض الكتاب في السعودية" التي انطلقت قبل سنوات قليلة، بهدف دعم صناعة النشر وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي.

ويتزامن المعرض مع الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات، حيث تشكل فئة الشباب واليافعون جزءا كبيرا من جمهوره. وقد خصص للأطفال برامج وفعاليات متنوعة، من بينها منطقة تفاعلية تقدم أنشطة تعليمية وترفيهية.

ويقدم المعرض برنامجا ثقافيا غنيا يضم ندوات فكرية وجلسات نقاشية وورش عمل، إضافة إلى حفلات توقيع لأحدث الإصدارات والكتب.

وقد استهل اليوم الأول بندوة "سلطة اللغة في تشكيل المعنى الشعري" شارك فيها الشاعر علي عكور، أعقبتها ندوة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم" تحدث فيها مستشار التمكين الرقمي والتدريب ناهض الحربي، وخبيرة تقنية المعلومات نهى الطياش.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة بسام البسام "عملنا على إعداد برنامج ثقافي منوع يبرز الإرث والتاريخ الغني للمدينة المنورة، بمشاركة نخبة من أدباء ومثقفي المنطقة".

وأضاف "نحرص كل عام على تطوير المعرض، سواء الأمور اللوجستية المتعلقة بتحسين تجربة الزائر والمشاركين بالمعرض، أو رفع جودة البرامج الثقافية لاسيما المقدمة للأطفال".