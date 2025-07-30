اكتشاف بصمة يد تعود إلى 4 آلاف عام على قطعة جنائزية مصرية

أعلن متحف فيتزوليام في كامبريدج بالمملكة المتحدة اكتشاف بصمة يد تعود إلى 4 آلاف سنة على قطعة أثرية جنائزية من مصر القديمة.

وجدت تلك البصمة تحت قاعدة منزل طيني مصغر يُعرف باسم "بيت الروح"، وقد كان شائعا في عصر الدولة الوسطى، الممتد من القرن الـ11 حتى القرن الـ17 قبل الميلاد، أن ترافق تلك القطع الأثرية المتوفى إلى قبره.

وبحسب خبراء، ربما كانت تُستخدم تلك القطعة كطبق للتقادم للآلهة أو كمكان راحة لأرواح الموتى في الحياة الأخرى.

يتميز هذا النموذج المحفوظ في متحف كامبريدج والذي يعود تاريخه إلى ما بين 2055 و1650 قبل الميلاد، بوجود مساحة مخصصة لوضع الطعام.

وقد اكتشفت أمينة المتحف، هيلين سترودويك، بصمة اليد خلال معاينتها القطعة الأثرية.

وقالت سترودويك للوكالة الفرنسية إنها "عندما رأيتها بأم عيني، أذهلني ذلك"، مضيفة أنها لم ترَ قط "بصمة يد كاملة كهذه".

وتابعت "عندما ترى شيئا كهذا، تشعر بقرب شديد من الشخص الذي ترك بصماته على شيء ما، وعندما يكون شيئا قديما جدا، يكون التأثر أقوى".

ويشير تحليل القطعة إلى أنها مصنوعة من إطار خشبي مغطى بالطين، ويبدو أن البصمة تُركت خلال التعامل مع القطعة قبل أن تجف.

وأوضحت سترودويك أن "حجمها صغير، بحجم يدي تقريبا". ولفتت إلى احتمال أن يكون "شابا" أو "متدربا" مكلفا بنقل القطعة هو من ترك البصمة من غير قصد.

ولاحقا، سيتمكن العامة من معاينة هذه القطعة الفنية خلال معرض مخصص للحرفيين في مصر القديمة يحمل عنوان "صُنع في مصر القديمة" يُفتتح في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحف أن المعرض سيتضمن أيضا "قطعا أثرية مُعارة بشكل استثنائي" من متحف اللوفر.