معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يحتفي بالمغربي محمد بن عيسى

تبدأ الدورة الـ20 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الأسبوع القادم بمشاركة 78 دار نشر مصرية وعربية مع تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بمشاركة نحو 800 ضيف.

المعرض الذي انطلق أول مرة عام 2002 تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب.

ويمتد المعرض من السابع إلى الـ21 من يوليو/ تموز ببرنامج يشمل 215 فعالية من بينها ندوات ولقاءات وورش عمل.

وقال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في بيان اليوم الأربعاء إن شخصية المعرض لهذا العام "هو وزير الخارجية المغربي السابق والمفكر محمد بن عيسى، أحد أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابقين، الذي رحل في مارس/آذار 2025".

ويخصص المعرض هذا العام جناحا للطفل يضم أكثر من 15 دار نشر متخصصة في طبع ونشر كتب الأطفال، كما يخصص جناحا للكتب القديمة والنادرة التي تباع في سور الأزبكية.

وقال محمد سليمان نائب مدير مكتبة الإسكندرية لرويترز إن الدورة الجديدة من المعرض تركز على فكرة تأصيل الهوية المصرية والحفاظ على التراث، من خلال إطلاق 7 مشروعات لتوثيق التراث الثقافي والشفاهي على هامش المعرض.

وأوضح أن البرنامج يشمل أيضا فعاليات فنية كعروض الأراجوز في الساحة الخارجية للمكتبة لتعريف الأطفال بهذا الفن.

ويشهد المعرض هذا العام توزيع جوائز مسابقة القراءة الكبرى التي تنظمها مكتبة الإسكندرية. ويقام الحفل يوم 17 يوليو/تموز.