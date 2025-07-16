إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر في ختام مهرجان ميديين الدولي بكولومبيا

أعلن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين إطلاق جائزة دولية جديدة باسم "جائزة فلسطين العالمية للشعر"، وذلك في حفل اختتام مهرجان ميديين الدولي للشعر بمدينة ميديين في كولومبيا.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع إدارة مهرجان ميديين الدولي وحركة الشعر العالمية، إضافة إلى التجمع الدولي لاتحادات الكتّاب، وبحضور الأمين العام للاتحاد الشاعر الفلسطيني مراد السوداني ورئيس مهرجان ميديين الشاعر الكولومبي فرناندو ريندون، إلى جانب مشاركة أكثر من 64 شاعرا من أنحاء العالم. وتهدف الجائزة إلى منح شعراء العالم منصة للتعبير الشعري عن التضامن مع فلسطين، من خلال تناول عدة جوانب أبرزها تجسيد معاناة فلسطين وشعبها شعريا أمام العالم.

وتأتي المبادرة كمحاولة طرح رؤى ومواقف مؤيدة لفلسطين ولقضيتها، ورفع صوت الحلم والحرية في مواجهة الظلم والاحتلال من خلال الشعر.

وقد أكّد الاتحاد أن هذه الجائزة تأتي تكريما للأصوات الشعرية الحرة التي وقفت مع فلسطين وقضيتها، ورفضت جرائم الإبادة والعدوان بحق الشعب الفلسطيني.

,أوضح الشاعر مراد السوداني في كلمته خلال الإعلان أن الجائزة ستتضمن ترجمة العمل الشعري الفائز إلى عدة لغات عالميّة، إلى جانب تقديم جائزة مادية قيّمة للفائز.

وذكر السوداني أنه سيتم لاحقا الكشف عن مجلس أمناء الجائزة ومعايير المشاركة والتفاصيل الكاملة المتعلقة بها. كما أشار إلى أن آلية منح الجائزة قد يجري اعتمادها بشكل سنوي، حيث سيتم الإعلان عن الفائز أو الفائزين في كل دورة خلال حفل ختام مهرجان ميديين الدولي للشعر في الأعوام المقبلة.

منصة للتضامن مع فلسطين

ووفقا لتصريحات سابقة للاتحاد العام للكتّاب، يجري التخطيط لأن تُمنح الجائزة لعدة شعراء من مناطق جغرافية مختلفة (من الوطن العربي وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية) بما يعكس البعد العالمي للقضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن تُنشر شروط الترشّح والتقديم قريبا لإتاحة الفرصة لجميع الشعراء المهتمين بالمشاركة.

إعلان

ولاقى إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر ترحيبا ودعما من رموز شعرية دولية مشاركة في المهرجان، وأعلن الشاعر الكولومبي فرناندو ريندون دعمه الكامل للمبادرة الجديدة، معتبرا أن هذه الجائزة ستكون رافدا مهما للجبهة الثقافية العالمية المساندة لفلسطين وقضيتها.

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في كلمته خلال حفل الاختتام، وجّه ريندون نداء إلى شعراء العالم "أن اتحدوا من أجل فلسطين وانتصروا لها أمام هذا الظلم والاعتداءات التي ليس لها حد. فالشعر هو ضمير العالم، وعلى الشعراء أن تبقى ضمائرهم حيّة تقف مع الحق والعدل والحياة".

يأتي إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر تتويجا لتوجه ثقافي تضامني ظهر جليا في مهرجان ميديين الدولي هذا العام. فقد شهد حفل الختام توقيع 46 شاعرا من مختلف أنحاء العالم على بيان جماعي يُعلن التضامن مع فلسطين ويرفض الإبادة والاقتلاع الثقافي في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.

وطالب الشعراء في بيانهم بإنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن "الشعر هو ضمير الإنسانية… وانتصار للحياة في وجه الموت والظلم".

وكانت إدارة مهرجان ميديين قد كرّمت الشاعر مراد السوداني في حفل الافتتاح، في لفتة تكريمية لفلسطين وشعرائها ضمن فعاليات المهرجان. كما أُعلن سابقا عن اختيار فلسطين ضيفَ شرف للدورة المقبلة من المهرجان في العام القادم، في خطوة غير مسبوقة تعكس عمق الشراكة الثقافية بين منظمي المهرجان والمؤسسات الأدبية الفلسطينية.