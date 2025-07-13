الروائية السودانية ليلى أبو العلا تفوز بجائزة "بن بينتر" البريطانية لعام 2025

أعلنت رابطة القلم الإنجليزية (English PEN) الأدبية والحقوقية فوز الروائية السودانية المقيمة في بريطانيا ليلى أبو العلا بجائزة "بن بينتر" (PEN Pinter) لعام 2025 تكريما لمجمل أعمالها التي تتناول قضايا الهجرة والإيمان وتجارب النساء المسلمات وصفت بأنها تقدم "نظرة غير متزعزعة للعالم" وتجسد "تصميما فكريا شرسا على تعريف الحقيقة الواقعية لحياتنا ومجتمعاتنا"، على حد تعبير لجنة التحكيم.

ونالت أبو العلا الجائزة خلال حفل أقيم مساء الأربعاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن ضمن أمسية صيفية نظمتها منظمة "رابطة القلم".

وستخاطب الجمهور وتتسلم الجائزة رسميا يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مكتبة بريطانيا الوطنية، حيث ستعلن أيضا عن الفائز بجائزة "كاتب الشجاعة" لعام 2025، وهي الجائزة المصاحبة التي تمنح لكاتب يدافع عن حرية التعبير في ظروف بالغة الخطورة.

وقالت أبو العلا في تصريح لها عقب إعلان الفوز "بالنسبة لي، كامرأة مسلمة مهاجرة من السودان أكتب من منظور ديني وأستكشف حدود التسامح العلماني فإن هذا التكريم يحمل دلالة عميقة، إنه يوسّع معنى حرية التعبير ويعيد تعريف من تُسمع أصواتهم في العالم".

وتقيم أبو العلا في مدينة أبردين الأسكتلندية منذ 1990، وقد أصدرت 6 روايات ومجموعتين قصصيتين، من بينها "المترجم" (The Translator)، "في مكان آخر.. الوطن" (Elsewhere, Home)، و"روح النهر" (River Spirit) الصادرة عام 2023.

وأثنت لجنة التحكيم المؤلفة من الشاعرة والكاتبة مونا عرشي، والروائية نديفة محمد ورئيسة رابطة القلم الإنجليزية روث بورتويك على أعمال أبو العلا، ووصفتها بأنها "مرآة كاشفة لحياة النساء المسلمات، بما تحمله من تحديات ولحظات بهجة، وهي تقدم هذه الحياة بكرامة وبصيرة أدبية".

وقالت نديفة محمد إن أعمال الكاتبة "تمثل ملاذا وإلهاما في عالم يزداد اشتعالا، مع معاناة كبيرة لا تلقى اهتماما كافيا في السودان وغزة وأماكن أخرى"، في حين وصفتها بورتويك بأنها "كاتبة لحظتنا الراهنة"، مضيفة "آمل أن تساعد هذه الجائزة في إيصال كتبها الرائعة إلى قراء جدد، وأن تفتح لنا أبوابا لفهم أوسع للآخر".

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وتُمنح جائزة "بن بينتر" سنويا منذ عام 2009 تخليدا لذكرى الكاتب المسرحي البريطاني الحائز على نوبل هارولد بنتر، وتُمنح لكتّاب يقيمون في المملكة المتحدة أو دول الكومنولث ممن يلتزمون بإلقاء نظرة نقدية شجاعة على الواقع السياسي والاجتماعي.

ومن أبرز الفائزين السابقين: سلمان رشدي، مارغريت آتوود، تشيما ماندا نغوزي أديتشي، وأرونداتي روي.

وكانت روي قد اختارت العام الماضي الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح المعتقل في مصر للفوز بجائزة "كاتب الشجاعة"، وهي الجائزة المصاحبة التي تُمنح بالتزامن مع جائزة "بن بينتر" (PEN Pinter).