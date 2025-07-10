تأخذنا رواية "الهرّاب" المنافسة في "جائزة كتارا" للروائي والكاتب الجزائري رفيق موهوب، والتي صدرت عن دار نشر "فهرنهايت 451 للنشر والتوزيع" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، في رحلة عميقة عبر صفحة من صفحات التاريخ الجزائري المهمة والمتمثلة بـ"العشرية السوداء". جسدت لنا الرواية هذه الفترة من خلال تسليط الضوء على التناقضات والتساؤلات التي واكبت حقبة التسعينيات، والتي وصفت بأنها أقسى مرحلة عاشها "الجزائريون في مرحلة ما بعد الاستقلال". وتسلط الرواية الضوء على حقبة مظلمة فاقت "ظلمتها حرب التحرير التي كانت واضحة المعالم يقينية الهدف".

من أبرز الأفكار التي سلطت رواية "الهرّاب" الضوء عليها هي أزمة الهوية والانتماء المتعددة والمتناقضة؛ حيث ركزت الرواية على حكاية بطلها داود اليهودي الذي جسد صراعًا داخليا عميقا بين أصوله اليهودية وبيئته الجزائرية المسلمة التي نشأ فيها.

تسلط الرواية الضوء بجرأة على موضوع وجود العنصر اليهودي داخل المجتمع الجزائري كمكون له حضوره التاريخي والثقافي، وهو ما يُعتبر من "التابوهات الاجتماعية"، وتستكشف الرواية تساؤلات عميقة حول الذاكرة الجماعية والفردية، محاولة تصوير هواجس شخصيات جزائرية عبر حقبة مظلمة مترعة بالشك.

وتتناول الرواية بعمق موضوع التعايش والتناقض في العلاقات بين اليهود والمسلمين في الجزائر، لتكشف لنا عن صفحات من التاريخ الجزائري التي تبرز التعاون والمساعدة المتبادلة، مثل مساعدة اليهود للمجاهدين الجزائريين أثناء حرب التحرير، وجمعهم الأموال لهم. ومع ذلك، لم تتجاهل الرواية الجوانب المظلمة من هذه العلاقة، مستعرضة أحداثًا مثل مذبحة قسنطينة عام 1934 و1956 التي قُتل فيها مئات من المدنيين، ومعظمهم من المسلمين، بدعم من الشرطة الفرنسية.

تُبرز الرواية فكرة الخيانة والتضحية من خلال شخصية الرواية المحورية داود، البطل اليهودي الذي مثَّل نموذجًا للخيانة باختياره العمل جاسوسا مزدوجا للموساد و"دي إس تي" الفرنسية ضد مصلحة وطنه الذي وُلد وعاش فيه، وفاءً لخرافة "أرض الميعاد". في المقابل، تُقدم الرواية شخصية "سي عبد العزيز" (محمد بودية) في صورة "النقيض" لداود، حيث مثلَ الوفاء والتضحية والالتزام بقضية الوطن والقضايا العادلة.

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تجمع رواية "الهرّاب" في أسلوبها بين الرواية البوليسية والتاريخية والواقعية برشاقة، فقد وظّف الكاتب رفيق موهوب حقائق تاريخية لنسج قصة جاسوسية تبرز الحياة البسيطة للأسر الجزائرية في مرحلة كان عنوانها الأكبر هو الخوف والموت.

تمتعت الرواية بسرد يمتاز بلغة واقعية غنية، إذ استلهم الكاتب من "الزخم اللساني المتنوع للجزائريين"، ليزخر النص بجمل من الدارجة الجزائرية. هذا الأسلوب يأخذ القارئ في رحلة عبر أزقة العاصمة ومنازلها، مستعرضًا لحظات من الألم والأمل، والخيبة والانتصار، في مزيج سردي مركب أثرى النص بشكل كبير، ومنح القصة حيوية وتأثيرًا عميقًا، عاكسًا بذلك تعقيدات الواقع الذي تناولته الرواية.

نُسجت هذه الرواية على يد رفيق موهوب، مدير نشر جريدة "الصوت الآخر". وقد سبقتها روايته الأولى "منام ميت" الصادرة عن دار ماستر بالقاهرة، والتي تناولت فترة حكم علي الغسال باشا، حاكم إيالة الجزائر الذي لم يدم حكمه سوى 6 أشهر وطبعه الفوضى والعصيان. أما مشروع رفيق موهوب القادم فسيكون عن علي خوجة. وحتى لا نطيل عليكم، ندعوكم لمتابعة نص حوار الجزيرة نت مع الروائي الجزائري رفيق موهوب.

بالنظر إلى حساسية حقبتي الاستعمار و"العشرية السوداء" في الذاكرة الجزائرية، والجدل حول الوجود اليهودي، كيف عالجت روايتك "الهرّاب" هذه المحطة التاريخية والاجتماعية، وقدمت رؤية مغايرة للوجود اليهودي بالجزائر، مع الحفاظ على قدسية الذاكرة الجزائرية؟

في الحقيقة، الرواية فعلًا رحلة في ذاكرة الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية وفترة التسعينيات. وهي تخوض في مسألة التناقضات المسجلة في هاتين المرحلتين، أي مخلفات العدوان الاستعماري، وحقبة التسعينيات التي كانت حقبة دموية وقاسية جدا على الجزائريين، والتي ذاق فيها الجزائريون مرارة الإرهاب الذي لا يزال يضرب في مناطق عديدة من الوطن العربي.

أشير إلى أن الكتابة عن حقبة الاستعمار وفترة التسعينيات "العشرية السوداء" تعتبر بشكل ما أحد" التابوهات"؛ فكثير من الروائيين لم يخوضوا في تلك المرحلة نظرًا لحساسيتها والجرح الذي لم يندمل بعد لدى الجزائريين. فالوعي الجمعي الجزائري لا يزال يحتفظ بصور مأساوية عن تلك المرحلة، ولا يزال موضوع الذاكرة مطروحًا في الجزائر والضفة الفرنسية.

كما أن هناك العديد من المكونات في الشخصية أو الهوية الجزائرية لا تزال تتفاعل إلى اليوم، وملف الذاكرة يثير جدلاً كبيرًا بين الجزائر وفرنسا؛ فرنسا تريد اقتلاع مسارات كثيرة من التاريخ الجزائري، والجزائر تريد ألا تطوي الصفحة، بل تتقدم إلى الأمام من خلال الاعتراف الفرنسي بجرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، والسير في مصالحة وطنية من خلال معالجة ملف التسعينيات الذي خرجنا منه سالمين بفضل المصالحة.

رواية "الهرّاب" فيها عنصر مهم، فقد تثيرُ تساؤلات القراء، خاصة عن مسألة الوجود اليهودي خلال الحقبة الاستعمارية وما بعدها. هذا الموضوع أثاره العديد من الأدباء. برأيي، صورة اليهودي في الأدب الجزائري غالبًا ما كانت نمطية وسلبية، تصوره على أنه ماكر.

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لكن، هناك تطورٌ في تناول اليهودي في الأدب الجزائري، من كونه عنصرًا منبوذًا إلى تقديمه بصور مختلفة. وهذا ما فعلتهُ في رواية "الهرّاب"، حيث قدمت نماذج ليهود ساعدوا الثورة الجزائرية وقدموا خدمات جليلة لها، من خلال ما يُعرف "بأصحاب الحقائب" الذين كانوا ينقلون الأموال من الجزائر إلى فرنسا ويسهّلون مهام المجاهدين، وأظهرت كذلك الجانب المظلم للوجود اليهودي لأصنع صورة تتسم بالتوازن.

أول شيء يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ الرواية: هل اعتمدت على حقائق تاريخية دقيقة في نسج سردية الرواية، أم إن العمل يمزج التاريخ بالخيال الروائي؟ وكيف حافظت الرواية على معالم الذاكرة التاريخية للجزائر؟

بالنسبة لرواية "الهرّاب"، يجب التوضيح أنها تظل عملًا أدبيا وفنيا يعتمد بالضرورة على الخيال، ولكنه يعتمد على التاريخ وفقًا لما تتناوله المدرسة الجزائرية في كتابة التاريخ. ففي العادة، المدرسة التاريخية الفرنسية تقدم الشخصية الجزائرية على أنها متوحشة، تلجأ إلى العنف، وتصور الجزائري على أنه مدفوع بتيارات من الخارج.

لكنني في رواية "الهرّاب" لجأت إلى توصيف التاريخ، خاصة في مسألة اليهود، على أساس أن الموقف الرسمي الجزائري يؤكد عدم وجود مشكلة مع اليهود كمكون أو كأقلية في الجزائر؛ فهم كانوا مندمجين في المجتمع الجزائري. والجزائر لا ترى مشكلة في وجود اليهود بالجزائر بل مشكلتها مع الاحتلال والصهيونية بالدرجة الأولى، وعليه فإن الرواية قدمت التاريخ وفق هذا الأفق.

على سبيل المثال، اعتمدنا على كثير من المؤشرات التي تؤكد أن اليهود اختاروا صفهم منذ البداية من خلال الانخراط والاستفادة من "قانون كريميو" (مرسوم فرنسي صدر سنة 1870منح الجنسية الفرنسية لليهود المقيمين في الجزائر).

كذلك اعتمدنا على سرد العديد من الوقائع التي تؤكد أنهم اختاروا صفهم وساروا في مسار مساندة الدولة الاستعمارية الفرنسية، حتى قبل استعمار الجزائر، من خلال مساهمة الأخوين بكري وبوشناق في تأجيج الأزمة الاقتصادية سنة 1827 وإسهامهم في استعمار الجزائر بفعل الديون بحثًا عن الكنز المفقود.

كما اعتمدنا على بعض المحطات التي كان لليهود دور سلبي فيها، من خلال ارتكابهم مجازر في العديد من المحطات، مثل انتفاضة 1934 ومجزرة 1956، حيث ألقى يهودي قنبلة في مقهى قسنطينة.

حاولت أيضًا إبراز خصوصية الجزائر لدى اليهود من خلال الحوارات والسرد الفني، وذكرت أن هناك قديسين مدفونين في الجزائر، ولهذا يرى العديد من اليهود امتلاكهم روابط قوية مع الجزائر.

ذكرت بعض هذه الروابط من خلال أبطال الرواية، وفيها العديد من المشاهد والقصص، مثل اكتشاف أحد الأقبية التي يوجد بها ما يقرب من 17 هيكلا عظميا، حيث كان جد إنريكو ماسياس (المعروف أيضًا باسمه الحقيقي جاستون غريناسيا، هو مغن فرنسي من أصل جزائري يهودي) يستقبل ضيوفا ويحيي حفلات ثم يقتلهم ويضعهم في تلك الأقبية. ومن جهة أخرى، أظهرت بعض الشخصيات الجزائرية التي أسهمت في دعم القضية الفلسطينية في الجزائر وفي العديد من العواصم العربية والعالمية.

كيف نجحتَ في روايتك في إحياء شخصيات يهودية متناقضة، تُظهر جوانبها المتعددة بين الدعم لثورة التحرير والخيانة، مع دمج ذلك بسرد واقعي ومؤثر للعشرية السوداء في الجزائر؟

بدايةً، شخصية البطل تتسم بالتناقض العميق؛ فقد وُلد في الجزائر لأب يهودي، وفي سنواته الأولى تعلّم الإسلام والعربية واندفع كليا في محيطه، لكن مسار حياته اختلف جذريا عند انتقاله إلى فرنسا، حيث اكتشف هويته اليهودية وتلقى تكوينًا دينيًّا في المدارس، ثم عاد إلى الجزائر بعد ذلك، ولكن هذه المرة بصفته اليهودية.

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تخيل معي هذه الشخصية المتناقضة التي أصبحت إمامًا لأحد مساجد العاصمة، يؤمّ المصلين المسلمين في صلواتهم. لكن الغريب والمفاجئ أنه في أيام السبت يطلب من زوجته المسلمة أن تذهب إلى بيت أهلها ليتمكن من استقبال عناصر من الموساد وممارسة طقوسه اليهودية الخاصة في المنزل، إنه يجمع بين الصلاة الإسلامية والطقوس اليهودية في آن واحد!

هذا التناقض العميق في شخصيته دفعنا إلى التساؤل: كيف تحول من هذا الدور المزدوج إلى شخصية يهودية تمارس شعائرها علانية في بيتها بالعاصمة خلال بداية التسعينيات، وهو أمر كان يعدّ خارقًا للعادة آنذاك؟

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمن خلال دراساته للمجتمع في تلك الفترة استغل وضعه لاجتذاب الشباب وتحريضهم على العنف؛ لقد أغراهم بالمال، ثم بث فيهم "الفتنة المستوردة"، دافعًا إياهم نحو متاهات الإرهاب والتحريض على العنف.

كيف ربطت في الرواية بين زواج البطل بشخصية خدواج المسلمة، وعيشه فترة العشرية السوداء، وارتباطه بالموساد، مع كل هذه التناقضات بسردية روائية قوية؟

هل تريدون أن أعطيكم الوصفة التي أكتب بها؟ الواقع الذي استمدت منه الشخصيات خلفيتها هو الخلفية التاريخية التي أملكها؛ أنا خريج تاريخ ومطلع من خلال الإعلام على جميع التطورات الحاصلة في المجتمع، وقد حاولت توظيف الأدوات الأدبية من خلال الحوار والوصف، ومن خلال أدوات من خلفيتي الصحافية مثل تقنيات التحقيق، حيث استعملتُ هذه الأدوات ووظفتها من خلال إظهار البطل بأنه يبحث عن تاريخ وهمي أو آثار وهمية يتكئ عليها لإبراز ممتلكات مجهولة الوجهة؛ لذا زار العديد من المقابر اليهودية في الجزائر، ووجد بعض الأضرحة اليهودية.

الرواية أظهرت لنا شخصيات عديدة من بينها شخصية "سي عبد العزيز" فما الدور الذي تلعبه حيث وصفها الموساد "بالشبح" واتسمت بالوفاء للوطن وقضايا التحرر بعكس داود؟

سي عبد العزيز رغم كونه شخصية خيالية، فقد لعب دورًا محوريا في الرواية وتداخلت سماته مع شخصيات جزائرية واقعية. صورته وهو يسعى نحو هدفين رئيسيين: تحرير الجزائر أولًا، ثم تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني ثانية. لقد كان يحمل على عاتقه نضال القضية الجزائرية والفلسطينية على حد سواء. وضمن سياق تاريخي، عمل عبد العزيز على ترسيخ مبدأ تحرير الجزائر، لكنه لقي حتفه بالاغتيال على يد الكيان الصهيوني.

لقد سعيت لربط شخصية سيدي عبد العزيز بشخصية داود؛ فمن جهة، يجسد عبد العزيز النضال الجزائري من أجل قضية مركزية، وهي تحرير الوطن وفلسطين. ومن جهة أخرى، يأتي داود بمحاولاته لاستعادة أمجاد خرافية، والعمل على إثارة الفتنة في الجزائر.

كيف صورتَ عائلة داود في روايتك، لا سيما والدته التي ربته بين المسلمين وجده التاجر، وكيف تفاعلت هذه الشخصيات مع داود ومع الأحداث التاريخية؟

أردتُ أن أُبرز مدى اندماج الأقلية اليهودية في المجتمع الجزائري، وهذا تجلى بوضوح في شخصية الأم التي سعت لإخفاء ديانتها لتتجنب المشاكل مع الجيران، وكذلك في الجد الذي كان تاجرًا مندمجًا بشدة، بل كان يدعم المجاهدين سرًّا، تمامًا كغيره من التجار الجزائريين. لقد حاولتُ تسليط الضوء على هذه العائلة المتناقضة، فمع كونهم جميعًا يهودًا، فإن كل فرد منهم قدم نوعًا من الخدمة أو أظهر صورة من الاندماج داخل المجتمع.

لكن هذه الصورة تغيرت في النهاية، فمع استقلال الجزائر اختاروا الانتقال طواعية إلى فرنسا، وهو خيارهم منذ البداية. ونقطة أخرى لم أذكرها في السرد الروائي ولكنها خطرت ببالي الآن والمتمثلة في إمام مسجد باريس، الذي يُعرف تاريخيا بإسهامه في حماية اليهود من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. هذا يوضح أن الجزائري ليست لديه مشكلة مع الجنس اليهودي بحد ذاته، بل مع الاحتلال.

هل معاناة "خداوج" من مشاكل العنوسة واليأس ومشاكل أسرتها خلال العشرية السوداء كانت الدافع وراء زواجها بداود؟

بالفعل، في فترة التسعينيات كانت مشكلة العنوسة منتشرة بشكل كبير ولا تزال، لذا أردتُ أن أُبرزها في الرواية؛ حيث قد تتزوج الفتاة بشخص ثري أو أجنبي من دون النظر إلى خلفيته أو دينه أو أفكاره.

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شخصية خداوج تجسّد التناقضات التي سادت تلك المرحلة، من الفقر والأزمات الاجتماعية وضيق السكن إلى تأثير الحركات الإسلامية. زواجها كان أشبه باللجوء للخروج من هذه الظروف، لا زواجًا لتأسيس عائلة بالمعنى التقليدي.

لكن الأحداث تأخذ منعطفًا حاسمًا عندما ترفض خداوج أن يكون لها أبناء من أصل يهودي، رؤيتها لزوجها داود وهو يمارس طقوسه اليهودية في بيتها أدخلتها في أزمة هستيرية نفسية عميقة، لتبدأ بالتفكر في مصير أبنائها واكتشفت حقيقة لم تكن تتقبلها، مما أدخلها في متاهة نفسية صعبة نتيجة هذا الرفض.

هل موقف خداوج ناتج عن خلفية والدها المناضل محب القضية الفلسطينية الذي خلّف في داخلها هذا الوازع المناوئ لأفكار داود؟

خداوج لم تستوعب أبعاد شخصية داود الفكرية، وكحال كثير من الجزائريين كانت لديها صورة نمطية عن اليهود، متأثرةً بالارتباط العميق والدعم المستمر للقضية الفلسطينية، الذي يعتبر شعورًا راسخًا في الجزائر، سواء كانت فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهذا التخوف تحديدًا هو ما دفعها إلى أزمة نفسية عميقة.

لكن بمرور الوقت، عملت جاهدة على إنقاذ أبنائها من خلال رعايتهم وغرس روح الدين والهوية الجزائرية في نفوسهم.

من خلال شخصية "زوليخة" الساحرة وشقيقها "بويلان" العاطل الذي يرغب في الهجرة، هل سعيتم لإبراز زيف الخرافات وتقديم أفكار أعمق عن المجتمع؟

لقد أردتُ من خلال هذه الشخصيات أن أقدم أفكارًا مهمة عن الإرهاب والجماعات المتطرفة التي سادت تلك الحقبة. دعنا نتذكر أننا كنا في بداية التسعينيات، في منطقة القصبة والوادي، وهما مركزان معروفان لأحياء شعبية.

عبر الشخصيات التي ذكرتَ وغيرها حاولتُ إبراز تناقضات المجتمع الجزائري الذي يعرفُ وجود الجانب الشعبي، والتدين، والتعصب، والأفكار العميقة. لم يكن هدفي إصدار أحكام من خلال هذه الشخصيات، بل تقديم صور مختلفة لكيفية تشكل هذا المجتمع خلال تلك الفترة العصيبة.

ختامًا، كيف تعكس روايتك "الهراب" كوثيقة روائية فكرة "اليهودي الوظيفي" التي طرحها عبد الوهاب المسيري من خلال إظهارك الرؤية الجزائرية للتاريخ؟

لقد وظّفتُ التاريخ في روايتي بشكل يتماشى مع الرؤية الجزائرية للأحداث. وفي الختام، أبرزتُ دور المؤسسات الأمنية في استتباب الأمن وكشف ذلك العنصر الجاسوس الذي هرب من الجزائر.

هذا الجاسوس (داود) تسبب في دمار كبير، من خلال دعمه للشباب وتفتيت عائلة كانت تملك طموحا وأحلامًا، فالشر الذي حمله في ذاته جلب الخراب لتلك العائلة. ولهذا السبب، سميت الرواية "الهرّاب"، وهو مصطلح من الدارجة الجزائرية يعني "الهارب" بعد أن أحدث الفوضى والدمار في البلاد.