آرت بازل يكشف عن انطلاق نسخته الأولى في قطر بصيغة مبتكرة

أعلنت إدارة معرض آرت بازل العالمي للفن الحديث والمعاصر عن أولى تفاصيل نسخته الافتتاحية في قطر، والتي ستُقام في قلب حي الدوحة للتصميم خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير/شباط 2026، مع تخصيص يومي 3 و4 من الشهر ذاته للمعاينة المسبقة.

وتمثل هذه الدورة لحظة مفصلية في تاريخ المعرض العالمي العريق، إذ تتبنى قطر أول صيغة غير تقليدية لمعارض آرت بازل، تقوم على الرؤية الفنية والمفهوم الجمالي بدلًا من نموذج الأجنحة المعتاد.

وفي خطوة نوعية تعزز البعد الفني المحلي والإقليمي للحدث، أعلن المعرض عن تعيين الفنان المصري وائل شوقي مديرًا فنيًا للنسخة القطرية، حيث سيتولى مهمة القيادة الفنية بالتعاون مع فينسينزو دي بيليس المدير الفني العام لآرت بازل، ومدير معارضه العالمية.

صيغة مبتكرة بالدوحة

ستُنظَّم فعاليات "آرت بازل قطر" في موقعين رئيسيين هما "إم 7" (M7) المركز الإبداعي في مشيرب، وحي الدوحة للتصميم، إلى جانب مواقع عامة مختارة في مشيرب، مما يمنح الحدث امتدادًا حضريًا مفتوحًا ويعزز من تفاعله مع الجمهور العام.

وتقوم الصيغة الجديدة للمعرض على نموذج عرض مفتوح، حيث تقدم صالات العرض مشاركات فردية متجاوبة مع موضوع محوري تم اختياره بعناية من قبل الإدارة الفنية. وفي هذه الدورة الأولى، سيكون موضوع "التكوين" هو الإطار المفاهيمي للمعرض، بوصفه تأملًا في التحولات البشرية والأنظمة المتغيرة التي تُعيد صياغة أنماط الحياة والمعتقدات والهويات.

وقال فينسينزو دي بيليس "نتجاوز في آرت بازل قطر النموذج التقليدي للمعارض الفنية، ونضع النية الفنية في صميم التجربة، دون التخلي عن التفاعل مع سوق الفن. اخترنا الدوحة لثرائها الثقافي وانفتاحها على التجريب، ويسعدنا أن نعمل مع شوقي الذي يجمع بين الدقة الفكرية والخيال البصري ومعرفة عميقة بالمنطقة".

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ووصف شوقي تعيينه بأنه "شرف كبير" وأكد سعيه إلى تأسيس منصة تجسد تعقيدات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثراءها. وقال "أتطلع للتعاون مع صالات العرض والفنانين لصياغة تجربة فنية تتناول سياقات المنطقة، وتعكس صداها العالمي من خلال البحث، والسرد، والتجريب".

ويُعد شوقي من أبرز الفنانين المعاصرين في المنطقة، وقد نال إشادة واسعة عن عمله الأخير "دراما 1882" المشارك في بينالي البندقية 2024 ممثلًا لمصر. وتنوعت معارضه ما بين تيت مودرن بلندن، وموما "بي إس1" في نيويورك، ومتحف الفن العربي الحديث بالدوحة، وغيرها من المنصات الفنية العالمية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، يتولى شوقي أيضًا منصب المدير الفني لمطافئ مقر الفنانين، حيث أطلق برنامجًا دراسيًا مكثفًا يستهدف تنمية المهارات النقدية والمهنية للفنانين الناشئين من قطر والمنطقة.

ويمثل "آرت بازل قطر" ثمرة شراكة بين آرت بازل، وشركتها الأم مجموعة "إم سي إتش" (MCH) وقطر للاستثمارات الرياضية، و"كيو سي+" لتكون جزءًا من المشهد الثقافي القطري المتنامي، وتعزيز موقع الدوحة كوجهة عالمية للفنون المعاصرة.