الإعلان عن قائمة الـ18 "القائمة الطويلة" لجائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن قائمة الـ18 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة الـ11 لجائزة كتارا للرواية العربية، في فئتي الروايات المنشورة وغير المنشورة، وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية، حسب الترتيب الأبجدي، وذلك على الموقع الإلكتروني للجائزة (kataranovels.com).

وضمت كل قائمة من القوائم 18 عملا مرشحا لنيل الجائزة. وجاءت القوائم على النحو التالي:

بالنسبة لقائمة الـ18 لفئة الروايات غير المنشورة، فقد اشتملت على روائيين من 10 دول، تصدرت مصر بـ5 روايات، تلتها العراق بـ3 روايات، واشتركت سوريا والمغرب بروايتين لكل دولة، وأخيرا السودان، وتونس، والأردن، والجزائر، وتشاد، وفلسطين، برواية واحدة من كل دولة.

واحتوت قائمة الـ18 لفئة الرواية المنشورة على روائيين من 10 دول، وتصدرت مصر بعدد 6 روايات، واشتركت المغرب، وتونس، وفلسطين، بروايتين من كل دولة، وأخيرا سلطنة عمان، وسوريا، والعراق، واليمن، والكويت، والجزائر، برواية واحدة لكل دولة.

بينما تضمنت فئة الدراسات النقدية نقادا من 6 دول عربية، وتصدرت مصر هذه الفئة بـ7 دراسات نقدية، تلتها المغرب بـ6 دراسات، ثم الأردن بدراستين، ودراسة واحدة لكل من: السعودية، والجزائر، وسوريا.

وبالنسبة لفئة روايات الفتيان، فقد انطوت على روائيين من 6 دول عربية، وتصدرت مصر بـ6 روايات، واشتركت تونس، والمغرب، والجزائر، بـ3 روايات لكل دولة، والعراق بعدد روايتين، وأخيرا رواية واحدة من سوريا.

أما بالنسبة لفئة الروايات التاريخية، فقد اندرج تحتها روائيون من 9 دول، وتصدرت مصر بـ6 روايات، تلتها كل من الأردن واليمن بـ3 روايات لكل دولة، ثم المغرب بروايتين، وأخيرا قطر، وسوريا، والعراق، وتونس، برواية واحدة لكل دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الـ9 "القائمة القصيرة" لجائزة كتارا للرواية العربية ستنشر في أغسطس/آب المقبل عن فئات الجائزة الخمس المذكورة.

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دعم للإبداع وتكريم للتميز الأدبي

جائزة كتارا للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" في دولة قطر عام 2014، وتهدف إلى دعم وتكريم الكتّاب والروائيين العرب، وتعزيز حضور الرواية العربية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعد الجائزة من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي من حيث القيمة المعنوية والمالية، حيث تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية أكثر من 600 ألف دولار أميركي، وتشمل مكافآت مالية كبيرة، إضافة إلى طباعة الروايات الفائزة وترجمتها إلى لغات عالمية.

وتُمنح الجائزة ضمن 5 فئات رئيسية: الروايات المنشورة، الروايات غير المنشورة، روايات الفتيان، الرواية التاريخية، والدراسات النقدية. وتُخصص جوائز خاصة لفئة الرواية التي تصلح للتحول إلى عمل درامي، حيث يدعم تحويلها إلى سيناريو تلفزيوني أو سينمائي.

وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة محفزة للإبداع الروائي، وتشجيع الكتّاب على الاستمرار في الإنتاج الأدبي الجاد، كما تسعى إلى مد جسور بين الرواية العربية وجمهور القراء في مختلف أنحاء العالم، من خلال مبادرات الترجمة والنشر التي تتبناها.

وقد أصبحت جائزة كتارا للرواية العربية منذ انطلاقها منصة ثقافية سنوية بارزة، تُكرم من خلالها التجارب الروائية المتميزة، وتدعم الحضور العربي في المشهد الأدبي العالمي.