يتردد مصطلح "الجيوبولتكس"، والصفة منه "جيوسياسي"، كثيرا في الدراسات الأكاديمية، والتحليلات، والتعليقات الإعلامية. وقد أصبح من المألوف مؤخرا وصف منطقة أو سياسة أو نزاع أو أزمة بأنها جيوسياسية، أو تفسير تحولات وتغيرات معينة بأنها تعود لأسباب جيوسياسية.

ومع أن هذا الاستعمال المكثف يشير إلى أهمية الجيوبولتكس، فإن بعض استخداماته قد ترتبط أو لا ترتبط بمعناه الحقيقي، مما يستدعي فهما أعمق لهذا المفهوم.

لقد نشأ هذا المصطلح وتطور حقله المعرفي منذ أواخر القرن الـ19 والنصف الأول من القرن الـ20 في الغرب، ثم عاد حضوره بقوة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم. ومع ذلك، لم تظهر أدبيات عربية كافية تناقش أصوله ومفاهيمه، وتعرف القارئ بتطبيقاته، وتحدد المعنى المقصود بـ"الجيوسياسي" بصورة دقيقة.

وفي هذا السياق، جاء كتاب "الجيوبولتكس: النظريات والإستراتيجيات والتطبيقات"، لمؤلفه الدكتور عماد قدورة، والصادر حديثا في مايو/أيار 2025 عن دار نشر جامعة قطر، ليقدم معالجة شاملة للموضوع من جوانبه النظرية والفكرية كافة، وليحلل انعكاساته على السياسات التي نشهد آثارها اليوم.

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الجيوبولتكس: نظريات وتطبيقات

يوضح المؤلف في البداية مفهوم الجيوبولتكس في ضوء كثرة التعريفات واتجاهات فهمه من زوايا مختلفة، فاعتمد مفهوما عمليا يوضح الغاية منه مباشرة. فالجيوبولتكس يبحث في كيفية تعزيز قوة الدولة وتأثيرها من خلال تصورات طموحة لدورها في الخارج، استنادا إلى فهم الواقع السياسي والعوامل الجغرافية والموارد الطبيعية، وتوظيفها في سياسات نشطة إقليميا ودوليا.

وقد درس الدكتور قدورة النظريات المؤسسة للجيوبولتكس، وتناولها بطريقة منهجية متدرجة في 7 فصول. بدأ كل منها بتوضيح النشأة الاجتماعية والسياق السياسي للمفكرين المساهمين فيها ومسيرتهم العلمية والمهنية، ثم عرض نظرياتهم ومفاهيمهم. ومن أبرز هؤلاء المفكرين: فردريك راتزل، ورودولف كيلين، وألفريد ماهان، وهالفورد ماكيندر، وأشعيا باومان، وكارل هاوسفر، ونيكولاس سبايكمان.

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ومن بين هذه النظريات: النظرية العضوية لنمو الدولة، ونظرية "المجال الحيوي" للتوسع، وفكرة "الفضاء الجيوسياسي الكبير" و"المتصور" للدولة الكبرى، ومفهوم "المناطق الشاملة" لتصور الهيمنة العالمية، ونظرية القوة البحرية وأسسها وشروطها للتفوق الخارجي، إضافة إلى نظريتي "قلب الأرض" و"حافة المحيط" والمعادلات الجيوسياسية المرتبطة بهما، التي تستهدف السيطرة على العالم أو احتواء المنافسين.

كما ناقش المؤلف أيضا الأفكار الجيوسياسية الحديثة التي تم تطويرها لتلبية حاجات الدول، وذلك ضمن 6 فصول أخرى شملت: الجيوبولتكس الأميركي، والجيوبولتكس الروسي، والجيوبولتكس الصيني، والجيوبولتكس الألماني، والجيوبولتكس الفرنسي، والجيوبولتكس البريطاني.

وفي هذه الفصول، تناول الإستراتيجيات الحالية السائدة والمشهد الجيوسياسي الراهن في العالم، محللا مفاهيم مؤثرة في سياسات اليوم، من أبرزها: "الأوراسية الجديدة"، و"الحزام والطريق"، و"الاستقلال الذاتي الإستراتيجي الأوروبي"، و"الاحتواء الجديد"، وغيرها.

كما ناقش أفكار مفكرين وسياسيين مؤثرين مثل: هنري كيسنجر، وزبيغنيو بريجنسكي، وكولين جراي، وجيوفري سلون، وشاؤول كوهين، وبيرت تشابمان، وإيف لاكوست، وألكسندر دوغين، وغيرهم.

وخصص المؤلف جزءا من الكتاب لما يعرف بـ"الجيوبولتكس النقدي"، الذي ظهر في عصر انتشار الشبكات والروابط، وأولى أهمية لعناصر بديلة ومتعددة: اقتصادية، وثقافية، واجتماعية. ويهدف هذا الاتجاه إلى نقد ممارسات الجيوبولتكس الكلاسيكي.

وقد درس المؤلف معظم الأشكال الجديدة المنبثقة عن الجيوبولتكس النقدي، مثل: الجيوبولتكس الشعبي، والجيوبولتكس التقدمي، ومناهضة الجيوبولتكس، وجيوبولتكس ما بعد الاستعمار، وغيرها.

ورغم أن الكتاب أشار إلى أهمية هذه الأشكال في فتح نقاشات جديدة ضمن مجال الجيوبولتكس عموما، فإنه قدم أيضا نقدا علميا لها، خاصة أنها لم تقدم بدائل واضحة، ولا تتصور سياسات عملية محددة.

مراجعة نقدية للمعادلات الكلاسيكية

على هامش موضوعات الكتاب الأساسية التي تحتاج إلى قراءة مفصلة من الكتاب نفسه، يمكن الإشارة إلى ملاحظات متفرقة تظهر من السمة العامة لنهج الكتاب، الذي سعى ليكون تحليليا ومقارنا، وليس معلوماتيا فقط. إذ لم يسلم المؤلف بالأنماط التقليدية السائدة عن بعض نظريات الجيوبولتكس، والتي قد يكون بعضها غير دقيق أحيانا، بل درس الموضوع اعتمادا على قراءته المفصلة لأدبيات المؤسسين وسياقاتهم السياسية، وحلل دوافعهم، فأعاد تفسير بعض تلك المقولات وفق دلالاتها الصحيحة، وبنهج يربطها بالواقع الراهن وتطوراته.

فعلى سبيل المثال، استفاضت النظريات الجيوسياسية في التركيز على نوع القوة من أجل تحقيق النصر، أكانت برية أم بحرية. وركز كثير من الباحثين لاحقا على الموضوع كأن هناك اتجاها مضادا للاتجاه الآخر.

لكن هذا الكتاب فسر الموضوع بطريقة مختلفة، فبين أن ألفريد ماهان رأى أن مصلحة الولايات المتحدة الأميركية تكمن في القوة البحرية، لكنه لم يتجاهل أهمية القواعد البرية لتلك القوة. وهو الاستنتاج نفسه لهالفورد ماكيندر، الذي قيل إنه منظر القوة البرية، بينما ركز في الواقع على أهمية القوة البرية، ودعا في الوقت نفسه إلى توظيف القوة البحرية البريطانية والأميركية، إضافة إلى قوة فرنسا البرية، لمواجهة القوى البرية التي قد تسيطر على أوراسيا.

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والأهم من ذلك، أن نيكولاس سبايكمان رأى أن مزيجا من العوامل يؤثر في الاختيار، فاعتبر أن أي قوة تكون أقوى في لحظة الصراع، وفي المنطقة التي يدور فيها الصراع، ستكون هي المنتصرة (سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية أم مزيجا منها). بمعنى أن الأولوية لمستوى القوة الأفضل، وطبيعة المكان الذي تدور فيه الحرب، وامتلاك القوة التي تلائم ميدان المعركة.

كما اشتهر الجيوبولتكس ببعض العبارات التي اختزلته أحيانا، مثل معادلة: "من يسيطر على أوروبا الشرقية يحكم قلب الأرض. ومن يسيطر على قلب الأرض يحكم جزيرة العالم. ومن يسيطر على جزيرة العالم يحكم العالم"، وكذلك المعادلة المعدلة منها: "من يتحكم في حافة المحيط يحكم أوراسيا. ومن يحكم أوراسيا يتحكم في مصائر العالم".

فبدلا من أن ينطلق المؤلف من هذه "المسلمات"، فإنه تعامل معها كإحدى نتائج أعمال ماكيندر وسبايكمان، وليست أصل تفكيرهما أو هدفهما النهائي.

لذا أوضح كيفية تناول كل منهما الأحداث السياسية والمناطق الجغرافية، وكيفية وضع تصوراتهما الجيوسياسية لحل مشكلة ما، مثل أفول إمبراطورية بريطانيا أو حث الولايات المتحدة على التدخل في العالم، وهو ما أوصلهما إلى تلك المعادلتين. وفند الكتاب الاتجاه السائد الذي يرى أن هاتين المعادلتين تعدان وصفة لـ"السيطرة على العالم"، وذهب بدلا من ذلك إلى أنهما يجب أن تفهما بروحهما ومعناها العام، أي إنهما تعنيان أهمية امتلاك القوة والنفوذ للصعود عالميا وللتأثير في دول ومناطق أخرى.

أوراسيا والاحتواء الجديد

وعلى الرغم من اشتهار مصطلح "قلب الأرض" أو "الهارتلاند" في الجيوبولتكس للإشارة إلى مركزية منطقة "أوراسيا"، فلا يرى الكتاب أن ذلك يعني بالضرورة أنها مركز الأرض أو أنها حصرا المنطقة المركزية الإستراتيجية، بل يجب أن تفهم بالمعنى الجيوسياسي الديناميكي. فقد تكون هناك أهمية مماثلة لمناطق أخرى.

في الزمن المعاصر الذي تغيرت فيه مراكز الثقل، وتعددت فيه مفاهيم القوة ومقوماتها وطرائقها: البرية، والبحرية، والجوية، والفضائية، والصاروخية، والإلكترونية، والمعلوماتية… وغيرها، يمكن اعتبار مناطق أخرى ذات أهمية إستراتيجية ومركزية. ورغم ذلك، لا تزال منطقة أوراسيا تمثل مكانا بارزا للتنافس بوصفها تقع ما بين القوة الشرقية الآسيوية الأوروبية الرئيسية المتمثلة في روسيا، وبين القوى الغربية الأوروبية والأميركية التي لا تزال تعتبر منطقة أوروبا الشرقية وحتى أوكرانيا ذات أهمية في توازن القوى مع روسيا.

كما أن مفهوم "الاحتواء الجديد" الذي تتبعه الولايات المتحدة حاليا تجاه روسيا والصين من خلال تقوية التحالفات مع دول محيطة بهما، مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين والهند وبولندا ودول بحر البلطيق وغيرها، لا يعني بالضرورة، بحسب قدورة، إحياء حرفيا لسياسة الاحتواء التقليدية، ولا اتباعا تاما لنظرية سبايكمان "حافة المحيط".

فلكل فترة زمنية سياقها الخاص وظروفها المختلفة. فالاحتواء التقليدي إبان الحرب الباردة ركز على منع انتشار الأيديولوجيا الشيوعية وسقوط أنظمة بتأثير الاتحاد السوفياتي، وكانت توصيات منظره جورج كينان تنصب على استخدام وسائل غير عسكرية.

أما اليوم، فوسائل الضغط العسكرية والسياسات الاقتصادية والعقوبات هي السائدة في التنافس والمواجهة، وليست الأيديولوجية بالضرورة. لكن لا شك في أن فكرة الاحتواء بعمومها لا تزال تنهل من بعض أفكار سبايكمان وبريجنسكي بشأن أوراسيا وروسيا، ومن أفكار ماهان بشأن السيادة في البحار عند تعلق الأمر باحتواء الصين حاليا في منطقة المحيطين الهندي-الهادي.

الجيوبولتكس ومفاهيمه المجاورة

وهناك جزء لافت في الكتاب لم يحظ بمناقشة وافية فيما سبق من أدبيات، وهو العلاقة الجدلية بين الجيوبولتكس والجيوستراتيجية والجغرافيا السياسية، فهناك خلط واضح بينها في استعمالات الباحثين.

بالنسبة إلى مصطلح الجيوستراتيجية، فقد لجأ قدورة إلى استقصاء معمق ليصل إلى استنتاجات بشأن الفرق بينه وبين الجيوبولتكس، حيث راجع نحو 20 موسوعة وقاموسا متخصصا، و25 مرجعا أصليا لمؤسسي الجيوبولتكس، وعشرات الكتب والدراسات التي ورد في عنوانها أو أحد محاورها مصطلح الجيوستراتيجية، وخلص إلى أنه، على العكس من الجيوبولتكس الذي تعرف نشأته وتطوره وأدبياته ومفكروه، فإن الجيوستراتيجية افتقد لأي أدبيات مؤسسة له، ولم يعرف مفكرون متخصصون فيه، ولا توجد نظريات له.

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وبين المؤلف أن هذا المصطلح هو جزء من الجيوبولتكس يتعلق بجانب الحرب أو الشؤون العسكرية.

أما الجغرافيا السياسية، فخلص إلى أنها أشمل من الجيوبولتكس، لأن الأخير تطور منها، لكنها توسعت كثيرا حتى صارت وحدة التحليل فيها تتجاوز الدولة إلى فواعل كثيرة، بينما ظل الجيوبولتكس يركز على سياسة الدولة فقط.

وبينما تبحث الجغرافيا السياسية في كل الدول محليا ودوليا، صغيرها وكبيرها، وتقدم وصفا جغرافيا للدول والمناطق بحيادية، يركز الجيوبولتكس على الدولة النشطة على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى التوظيف الفعال للعوامل الجغرافية في سياستها انطلاقا من أجندة الأمن القومي.

وتعامل قدورة مع نظريات الجيوبولتكس ومفاهيمه من منظور جديد يتعلق باستمرار صلاحية بعضها، وليس بوصفها تخص الماضي الذي نشأت فيه فقط.

فعلى سبيل المثال، طورت نظرية منطقة "قلب الأرض" في عام 1919، وظلت تفاصيلها حاضرة في التنافس بين الغرب والاتحاد السوفياتي في القرن الـ20، لكنها تتمثل اليوم في محاولات توسيع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق لضم أوكرانيا التي تقع في قلب تلك المنطقة.

وتفسر هذه النظرية بعض المخاوف الروسية التي دفعتها إلى حرب أوكرانيا منذ عام 2022.

أما نظرية "حافة المحيط" التي ظهرت في عام 1944، فقامت سياسة الاحتواء طوال الحرب الباردة على أساسها، أي حتى عام 1990، لكنها أصبحت تشكل ركيزة فكرية في التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة لتطويق روسيا وعزلها منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 حتى الآن، وكذلك في الاحتواء الجديد للصين.

وعلى العكس من ذلك، أشار المؤلف إلى أن بعض المفاهيم الجيوسياسية الجديدة تنهل من الإرث القديم للدول. فمثلا، قد تمثل مبادرة "الحزام والطريق" إستراتيجية لاستعادة "مركزية" الصين القديمة، وطريقة حديثة لجعل مصالح العالم تتمحور حولها. كما قد يمثل مفهوم "الاستقلال الذاتي الإستراتيجي الأوروبي" الذي يروج له حاليا في ألمانيا وفرنسا، وبخاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، امتدادا للمفاهيم الجيوسياسية مثل "مركزية ألمانيا" و"هيبة فرنسا العالمية".

أما مفهوم "الأوراسية الجديدة"، فلعله يمثل استعادة جديدة للتصور الجيوسياسي التقليدي حول حضارة البر الشرقية في مقابل حضارة البحر الغربية، ووصفة لاستعادة عظمة روسيا ودورها العالمي.

نحو وعي جيوبوليتكي مستقل

أخيرا، أوضح المؤلف في نهاية الكتاب الموقف الذي يتعين أن يتخذ من الجيوبولتكس، فهو لا يرى إهماله بسبب سوء استخدام بعض الدول له، بل يرى أن يدرس بصورة مستقلة ومحايدة وموضوعية، لأنه مثل المعارف الأخرى يمكن استخدامها في الخير والشر.

وأشار إلى مثال استخدمه عدد من مؤسسي الجيوبولتكس، وهو أن ما يسعون لتحقيقه من نظرياتهم الجيوسياسية ينبع من قيم "الحرية" و"العدالة" و"السلام".

لكنه أوضح أن مقاربة هؤلاء لهذه القيم السامية تختلف بحسب زاوية النظر ومعنى هذه القيم، وكيفية تحقيقها، فضلا عن تداخلها مع مصالحهم الذاتية.

لذا، انطلقت تصورات بعضهم من منظورهم الخاص، ومن مصالح بلدانهم تحديدا، وبنهج يقوم على استخدام القوة والوسائل التي تكفل استمرار الهيمنة والنفوذ، وليس المصلحة العامة ولا "تمدين الآخر" بالضرورة.

وبناء عليه، يخلص الكتاب إلى أنه يتعين التعامل مع الجيوبولتكس بدراسة متأنية لموضوعاته ونظرياته، وفهم طريقة تفكير القوى الكبرى في بناء القوة، ومن ثم بناء القوة الذاتية وبناء العلاقات والتحالفات وتعزيز التأثير في الخارج، لكن من دون عدوان أو اقتفاء أثر تلك القوى في تحديد ماهية الخير والشر، ولا تعريفها الذاتي للحرية والديمقراطية والسلام، ولا لطريقة تنفيذ سياساتها التي تقوم غالبا على الإكراه والقسر، والتي تترتب عليها تكاليف باهظة على الدول الأصغر والأضعف.