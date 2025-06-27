وفاة الشاعر اليمني فؤاد الحميري

توفي صباح اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، الشاعر والناشط اليمني فؤاد الحميري، عن عمر 47 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكلوي.

وقد نعت شخصيات يمنية وناشطون على منصات التواصل اليمنية والعربية الشاعر الحميري، وتداولوا مشاهد من شعره ومشاركاته المختلفة

ويعد الحميري المولود بمحافظة تعز وسط اليمن عام 1978، واحد ممن برزوا خلال الثورة الشبابية السلمية في اليمن عام 2011، وشارك بصوته الشعري وخطابه في ميادين التغيير.

كما تنوعت مساراته بين النضال السياسي، والعمل الإعلامي، والنشاط الحقوقي، إذ شغل منصب نائب وزير الإعلام، وكان خطيبًا مؤثرًا، ومدربًا في قضايا حقوق الإنسان، ومتحدثًا باسم شباب الثورة، كما شارك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب في اليمن.

في المشهد الثقافي، ترك الحميري أثرا، عبر عدد من دواوينه منها "شمس النضال" و"مقاوم مع سبق الإصرار"، إلى جانب كتاباته ومشاركاته الصحفية.