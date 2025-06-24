الجزيرة 360 تشارك في مهرجان شفيلد للفيلم الوثائقي بـ"غزة.. صوت الحياة والموت"

شاركت منصة الجزيرة 360 في مهرجان شفيلد الدولي للفيلم الوثائقي أحد أبرز المهرجانات العالمية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والفنون الرقمية. وقد شهدت المشاركة حضورًا لافتًا تمثل في عرض فيلم "غزة.. صوت الحياة والموت" وجلسات نقاشية وحوارات مثمرة.

وشهد المهرجان عرض فيلم "غزة.. صوت الحياة والموت"، الذي لاقى تفاعلاً كبيرًا من الحضور، تلته جلسات نقاشية شارك فيها مدير الجزيرة 360 جمال الدين الشيال والمنتجة بالمنصة شدى سلهب، مما أتاح فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول قضايا الفيلم وتأثيراته.

كما عقد جمال الشيال خلال فترة المهرجان عدة لقاءات إستراتيجية مع إدارة المهرجان، وصناع المحتوى، ومنتجي الأفلام الوثائقية من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى المشاركين بأفلام في المهرجان. وركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون المستقبلي، واستكشاف فرص الشراكة، ومناقشة أحدث التوجهات في صناعة الأفلام الوثائقية الرقمية والتفاعلية.

وأكد الشيال أن مشاركة الجزيرة 360 في مهرجان بحجم شفيلد الدولي للفيلم الوثائقي يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورنا على الساحة العالمية. ويعزز تبادل الخبرات وبناء الجسور مع صناع المحتوى الآخرين.

وأضاف أن الأفلام الوثائقية، بطبيعتها، تمتلك قدرة فريدة على إيصال المعلومات بدقة وعمق غير مسبوقين، وتسمح بالتعمق في القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية بطريقة تلامس الوجدان وتثري الفهم، وهو ما تسعى منصة الجزيرة 360 لتحقيقه من خلال محتواها.

ويعد مهرجان شفيلد الدولي للفيلم الوثائقي من المهرجانات الرائدة عالميا في مجال الأفلام الوثائقية والفنون الرقمية. تأسس المهرجان في عام 1994، ويقام سنويا في مدينة شفيلد بالمملكة المتحدة. ويهدف إلى الاحتفاء بالإبداع الوثائقي، وتوفير منصة للمخرجين والمنتجين لعرض أعمالهم، وتبادل الخبرات، والتواصل مع الجمهور والنقاد.

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ويقدم فيلم "غزة.. صوت الحياة والموت" من إنتاج الجزيرة 360، رؤية عميقة ومؤثرة للحياة داخل قطاع غزة. ويسجل جميع الأصوات في القطاع الذي يتعرض لحرب مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويسلط الضوء على تأثير هذه الأصوات على السكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع المحاصر.