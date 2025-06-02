رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان أحد أبرز مؤرخي الشتات في سوريا

توفي صباح أمس الأحد الكاتب والمفكر الفلسطيني علي سعيد بدوان في العاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد حياة حافلة بالعمل السياسي والإنتاج الفكري الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، وخاصة ملف اللاجئين في سوريا والعراق.

ينتمي علي بدوان إلى الجيل الفلسطيني الذي نشأ في مخيم اليرموك قرب دمشق، وهو من أبناء مدينة حيفا الذين هجّرتهم نكبة عام 1948. ترعرع في مدارس وكالة “الأونروا”، وشقّ طريقه الأكاديمي في جامعة دمشق حيث درس العلوم الأساسية (فيزياء وكيمياء)، ثم حصل على دبلوم في التربية، وشهادة في العلوم العسكرية من كلية المشاة أثناء خدمته في جيش التحرير الفلسطيني.

واعتبر بدوان شاهدًا حيًا ومؤرّخًا للتجربة الفلسطينية في الشتات. شارك مبكرًا في العمل السياسي ضمن صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ عام 1974، وكان من الذين واجهوا الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حيث أصيب إصابة خطيرة استدعت لاحقًا عملية زراعة كبد خارج البلاد.

بعد انسحابه من العمل الفصائلي عام 2003، تفرغ بدوان للكتابة والبحث، فكان قلمه صوتًا للعشرات من القصص المسكوت عنها في حياة الفلسطينيين في سوريا. شغل منصب مدير مكتب الإعلام لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، وكان من أبرز المساهمين في النقاشات العامة حول التحولات الاجتماعية والسياسية في مخيمات اللجوء.

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ألف بدوان نحو عشرين كتابًا تنوعت بين التوثيق السياسي والتحليل التاريخي، من بينها: القدس واللاجئون والمفاوضات غير المتوازنة (1997)، واليسار الفلسطيني (1998)، واللاجئون الفلسطينيون في سوريا والعراق: من الاقتلاع إلى العودة (2000). كما نشر مئات المقالات في صحف عربية بارزة، عالجت مختلف جوانب القضية الفلسطينية وتقاطعاتها مع أوضاع المنطقة، وقدم كتابات ساهمت برسم صورة اللاجئ كفاعل تاريخي وفي الدفاع عن سرديات الفلسطينيين في بلاد اللجوء

تميزت كتاباته بمزج التحليل السياسي بالسرد التوثيقي، وسعى من خلالها إلى حفظ الذاكرة الجمعية الفلسطينية، خصوصًا في مراحل التهجير والنضال والبحث عن هوية وسط مخيمات يأكلها النسيان والتهميش.