هولندا.. الجزيرة 360 تشارك في مهرجان الفيلم العربي بعرضين يوثقان الهجرة والحياة تحت الحصار

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ25 لانطلاق مهرجان الفيلم العربي في روتردام الهولندية شاركت منصة الجزيرة 360 في فعاليات المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من 28 مايو/أيار الماضي إلى الأول من يونيو/حزيران الجاري، وذلك بالشراكة مع متحف المهاجرين "فونيكس" ضمن برنامج خاص بمعرض الهجرة الذي ينظمه المتحف.

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات السينمائية في أوروبا، ويختص بتسليط الضوء على الإنتاجات العربية وقضايا المجتمعات العربية في الداخل والشتات، ويحتفل هذا العام بمرور ربع قرن على انطلاقته.

وقدّمت الجزيرة 360 خلال المشاركة عرضين لفيلمين وثائقيين يعكسان التزامها بنقل القصص الإنسانية الجريئة والمؤثرة، وتسليط الضوء على قضايا الهجرة والنزاع من خلال السرد البصري:

"طريق الموت": فيلم وثائقي يتناول رحلة المهاجرين من شرق أفريقيا إلى اليمن، موثقا ما يواجهونه من أخطار في أحد أكثر طرق الهجرة غير النظامية خطرا بالعالم.

"غزة صوت الحياة والموت": عمل إنساني يرصد حياة مهندس صوت فلسطيني في قطاع غزة، حيث يلتقط بأدواته أصوات الحرب والحياة اليومية، في ظل الحصار الذي يخيّم على المدينة.

وشهد افتتاح المهرجان حضور عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، من بينهم سفير دولة قطر لدى هولندا الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، بالإضافة إلى مخرجين وفنانين عرب من مختلف أنحاء الوطن العربي، في تظاهرة ثقافية تجمع بين الفن والهوية وتفتح نافذة على قضايا الإنسان العربي في المهجر والوطن.

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ويعد مهرجان الفيلم العربي في روتردام منصة سنوية انطلقت مطلع الألفية الجديدة، وتهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي من خلال السينما، وتوفير مساحة لعرض الأعمال العربية المستقلة التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية من زوايا جديدة وجريئة.