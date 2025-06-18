مقالة رأي
ثقافة|فكر

قتلى أو شهداء أو ضحايا؟ عن مفهوم التضحية ما بين اللغة والفلسفة والفكر الإسلامي

"Create a symbolic and emotional illustration representing the concept of sacrifice, martyrdom, and devotion. The scene should show a silhouette of a person standing at the edge of a battlefield or a ruined city, with soft golden light from the horizon symbolizing hope and eternity. One hand is raised toward the light, symbolizing spiritual aspiration, while the other hand holds something meaningful (like a book or olive branch) representing knowledge or peace. In the background, faint outlines of others standing together, unified in purpose. The atmosphere should be solemn yet inspiring, blending themes of faith, struggle, and human nobility. Avoid graphic violence, focus on symbolic representation. Subtle inclusion of an Arabic calligraphy of the Quranic verse: 'ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا' softly blending into the light."
التضحية في الإسلام تعد دعامة أساسية لبناء المجتمعات (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)
د. إيناس محروس بوبس
18/6/2025

إذا ما تأملت في أنواع الشخصيات من حولك فستجد عجبا عجابا من تنوع خلق الله واختلاف النفوس البشرية، ولعلك تهتدي إلى معان غابت عنك من قبل حين تقرأ قوله تعالى ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ (الذاريات: 21).

وجاء في التفسير الميسر لهذه الآية "وفي خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله تعالى، وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم، وأنه لا إله لكم يستحق العبادة سواه، أغفلتم عنها، فلا تبصرون ذلك فتعتبرون به؟".

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ويقصد بذلك عجائب صنع الله في الخلق مادة وبنية ونفسا ومعنى، وقد قال السيوطي في تفسيره لهذه الآية في تفسير الجلالين "وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته؟".

وجاء في تفسير البغوي أن ابن عطاء قال عن ابن عباس شارحا مفسرا المعنى المراد منها "يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع"، وقس عليها مثيلاتها من الآيات التي تدعو إلى التفكر في النفس وخلق الله وإبداعه في تكوينها، وحكمته في اختلافها وتباينها.

ولعلك تدرك الغاية من تكرار الأمر الإلهي بالتفكر في أنفسنا، وما يشمل ذلك من التفكر بها وبخفاياها وأسرارها.

لا بد وأنت تنظر في نفسك وفي من حولك أن تجد إحدى الشخصيات التي توصف بالمضحية، وقد تكونها أنت، فكيف نظر الإسلام إلى التضحية؟ وكيف عرّفها الفلاسفة؟

"Create an artistic, symbolic illustration representing the concept of sacrifice in its different forms: life, wealth, and time. Show three figures standing together, each symbolizing a type of sacrifice. The first figure holds a glowing heart near their chest, symbolizing sacrificing one's life or self. The second holds out coins or gold that dissolve into light, symbolizing sacrificing wealth. The third gazes at an hourglass with sand flowing upward, symbolizing sacrificing time. Behind them, a larger, united community stands, slightly blurred, to indicate the collective benefit. The background should blend warm tones of gold and deep blue, symbolizing nobility, struggle, and hope. Include subtle abstract elements like floating gears or threads connecting the three sacrifices to the community, representing how personal sacrifice strengthens society."
تتباين درجات التضحية بين الأفراد والمجتمعات وفقا للحاجات والظروف وتشمل التضحية بالنفس أو بالمال أو بالوقت تحقيقا للأهداف النبيلة وخدمة المجتمع (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)

نظرة الإسلام إلى التضحية وموقفه منها

إذا ما ربطنا بين مفهومي التضحية والإيثار فإن الإسلام قد حض عليهما بوصفهما أساسين متينين لا بد من غرسهما في الفرد المسلم والتركيز عليهما، لأنهما من أهم أركان قيام عماد المجتمع الإسلامي والحفاظ على بنية الدولة الإسلامية.

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والمجتمع الإسلامي الأول مليء بصور التضحية والإيثار، ليس أولها ما فعله الأنصار مع إخوانهم من المهاجرين من التشاركية والبذل والإكرام باقتسام كل ما يملكون فيما بينهم، فكان ذلك المجتمع القدوة والنموذج الأول الذي ينبغي أن يحتذى في حياة المسلمين جماعات وأفرادا.

على أن مفهوم التضحية لا يفرض على المرء المسلم ما لا يطيقه من أعباء نفسية أو مادية، بل بحسب قدراته وإمكانياته، وهذه الفكرة هي مربط الفرس في تحرير مفهوم التضحية في الإسلام، إذ دارت بشأنها نقاشات كثيرة، وربطها بعض المسلمين بجهاد النفس والتضحية بما يشق على النفس طمعا في الثواب الأعظم.

وتعد التضحية بالنفس والمال في الإسلام من أعظم صور الطاعة والإذعان والتسليم لله تشوقا وتشوفا للشهادة في سبيل الله، وحبا وطاعة ورغبة في الفوز بالجنان ومجاورة الأنبياء والصديقين.

ويشمل مفهوم التضحية الفرد والجماعة، ويختلف بحسب حاجة الموقف وقدرة الأفراد واستيعاب المجتمعات، فقد تكون التضحية بالوقت مثلا، على أن أهميتها التضحية تتباين بحسب الحاجة واختيار الوقت والنوع المناسب، فلا تعتمد على تقدير الفرد وحده حين تهدف إلى خدمة المجتمع بأكمله.

فمن منا لم يسمع بتضحيات الصحابة في الركب الأول حين جاء أحدهم -وهو الغني المقتدر ماليا- بماله كله حين احتاج المسلمون إلى المال، وآخر اشترى للمسلمين بئرا ليرتووا منها حين عز الماء، وآخر جهز جيشا كاملا من ماله حبا وكرامة وتشوفا لما وعدهم الله به في كتابه العزيز كقوله تعالى في سورة (الرعد: 22) ﴿والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار﴾.

وقوله تعالى في سورة الحديد ﴿إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور﴾، وغير ذلك كثير من قصص التضحية التي يسطر كل واحد منها حكاية اليقين في قلب المسلم الحق.

ناهيك عما دعا إليه الإسلام من إيثار وسعي في حاجات المسلمين جميعا، وقد يندرج قوله صلى الله عليه وسلم "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" ضمن الإطار نفسه.

فأن تعين أخاك المسلم يعني أن تبذل من نفسك ووقتك وربما من مالك وصحتك، وبين البذل والتضحية شعرة رقيقة، سواء في الفعل والتطبيق، أو في الحديث عن الفعل نفسه وذكره فيما بعد.

"Create a dramatic, detailed digital painting of an epic Islamic battle from the era of the Sahaba Scene description: A vast desert battlefield under a glowing sunrise or sunset. In the foreground, noble Muslim warriors in traditional Arab armor (flowing robes, leather shields, iron helmets, curved swords) are charging courageously. Their banners are flying. In the background, dust clouds rise as cavalry charges. The atmosphere is intense yet noble, emphasizing sacrifice, faith, and valor. Use warm golden tones mixed with the deep shadows of battle. Highlight the unity and spiritual strength of the Muslim fighters, avoiding unnecessary graphic violence. The scene should evoke a sense of honor, historical depth, and inspiration."
الصحابة قدّموا أروع صور التضحية سواء بالبذل المالي أو دعم المسلمين ليصبحوا قدوة للأجيال في فهم معنى التضحية وإيثار الخير لتحقيق التكافل الاجتماعي (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)

مفهوم التضحية لدى الفلاسفة

ذهب الكاتب الأميركي نابليون هيل إلى أن "الإنجاز العظيم وليد تضحية عظيمة، ولا يمكن له أن يكون وليد أنانية قبيحة"، أما الكاتب والروائي الفرنسي بلزاك فيقول "الحب والتضحية والألم من سمات النساء"، ويتفق معه الكاتب عباس محمود العقاد حين يقول "المرأة أقرب من الرجل إلى التضحية في وظائفها النوعية، لأنها تستمد تضحيتها من غرائز الأمومة، وتموت في سبيل الذرية، كما تموت بعض إناث الحيوان"، فهل ترانا نتفق معه؟

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يشير مفهوم التضحية فلسفيا إلى الترك والتخلي عن شيء مهم لدى الإنسان من أجل شيء أهم، قد يكون مبدأ أو معتقدا أو إنسانا.

وتعد التضحية فعلا يثبت التزام المرء وإخلاصه بالهدف الذي تخلى عن شيء مهم لأجله، ولا سيما أن فكرة الترك والتخلي تسبب آلاما كثيرة ومتنوعة قد تكون جسدية أو نفسية أو كليهما معا، فالتخلي قد يعني الخسارة وقد يعني الحرمان.

وينظر إلى التضحية غالبا على أنها فعل نبيل شريف لا يقوى عليه أي إنسان، فتغليب شيء على شيء -وكلاهما عظيم لدى النفس- يحتاج إلى قوة نفسية عالية وانضباط ذاتي صارم، ولا يعد الفعل تضحية بدون هذه الصراعات النفسية التي تتراوح شدتها وفقا للشخص وهدفه النبيل الذي يضحي من أجله.

يختلط مفهوم التضحية لدى عموم المفكرين بفكرة التكفير عن الذنوب والتطهير النفسي كما هو الحال لدى البوذيين، ويختلط المفهوم لدى بعض الفلاسفة والمفكرين ذوي الصبغة الإسلامية بمفهوم تربية النفس وتهذيبها وجهادها، انطلاقا من صعوبة التضحيات من جهة وشدة وقعها على النفس البشرية، إذ تقوم في كثير من الأحيان على مخالفة هوى النفس وراحتها وما يسرها.

لكن لدى بعض المفكرين والمعنيين بأنواع الشخصيات وبرمجتها وجهة نظر مختلفة، إذ يذهب بعضهم إلى أن تفاوت الأمر بين الناس أمر طبيعي، فقد تلتقي التضحية بوصفها فكرة مع جهاد النفس أحيانا وقد تفترقان، فما يصعب عليك فعله قد يحلو لغيرك القيام به، وما يشق على نفسك قد يكون له وقع لطيف أو عذب لدى غيرك.

وقد يلتبس معنى التضحية وشكلها بمعان أخرى، كأن تصبح واجبا! نعم، لا تستغرب.

يقول الكاتب عبد الكريم بكار "بشيء من التضحية وشيء من التخلي عن حظوظ النفس يمكن للمرء أن يكون سندا لشخص واحد على الأقل".

وفي الحقيقة، يضحي بعض الناس في سبيل إرضاء الآخرين من أولاد وأهل وأصدقاء بأوقاتهم وصحتهم وأموالهم، لكن هؤلاء الآخرين لا يرون ذلك تضحية بل واجبا أو سلوكا طبيعيا في سياقه.

والأنكى من ذلك أن يروا أنه استحقاق لهم ينالونه، وعيون الشخصية المضحية تنظر ببأس ويأس وتردد في نفسها "لا حمدا ولا شكورا".

"A serene and contemplative scene inside an ancient temple, where a diverse group of thinkers and monks meditate and discuss the concept of sacrifice as spiritual purification and atonement for sins. Soft natural light filters through stained glass windows, illuminating peaceful faces deep in reflection. Around them, symbolic elements like lotus flowers, incense smoke, and ancient scrolls emphasize spiritual cleansing and mental discipline. The atmosphere is calm, thoughtful, and transcendent."
يختلط مفهوم التضحية لدى عموم المفكرين بفكرة التكفير عن الذنوب والتطهير النفسي كما هو الحال لدى البوذيين (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)

ما بين الشهادة والتضحية

اعتدنا عند سماع نشرات الأخبار أن يطرق لفظ "الضحية" و"الضحايا" أسماعنا، ولا سيما عند ذكر الحوادث ومجريات الحروب القائمة التي لا تنتهي.

وتختلف وسائل الإعلام في توصيفاتها، فنسمع أحيانا لفظ "الشهداء" وأحيانا لفظ "القتلى"، كل بحسب توجهاته ومراميه، وما يعنينا هنا هو النظر في لفظ "الضحية"، إذ يعني المجني عليه والبريء الذي يموت ظلما، وما يبذل أو يضحى به في سبيل غاية ما، والجمع "ضحايا".

أما الأُضحية والأُضحِيّة فهي ما يذبح من الأنعام أيام النحر تقربا لله عز وجل وإقامة للسنة، وجمعها "أضاح" و"أضحيات"، ولها بعدان مختلفان، أحدهما سماوي مرتبط بالعبودية لله وحده، والآخر أرضي مجتمعي متعلق بالإحسان إلى الناس.

أما الفرق بين استعمال "القتيل" و"الضحية" في خبر ما فيعكس لنا مدى تعاطف الجهة الإخبارية مع هذا المجني عليه، فالقتيل قد يكون ضحية يستحق التعاطف معه، وقد يكون مجرما نال ما يستحقه، وقد يكون الموقف منه حياديا، أما حين يقال "الضحية" فهذا إعلان واضح وإخبار صريح بالتعاطف معه وعده في صفوف المظلومين.

ولا يخفى على القارئ ما تحمله كلمة "الشهيد" إن استعملت في التعبير عن الضحايا، وما تكسبه للمعنى من جلال وهيبة وتقدير، فالشهادة في سبيل الله مفهوم خاص لدى المسلمين يعني أولئك الذين قتلوا في سبيل الله، وكذلك من قتل في سبيل الوطن أو الواجب، وأصل التسمية أنه يوم القيامة سيكون شاهدا على كل من ظلمه.

وبالنظر إلى لفظ "الأضحية" -وهو من المصطلحات الإسلامية- نجد أنه مصطلح خاص يعني ذبح الأنعام وتوزيع لحومها تقربا إلى الله، وهو بعيد كل البعد عن معنى الضحية التي تقتل أو تذبح ظلما، بل على العكس تماما، إذ اكتسب هذا المصطلح معاني عميقة تدل على البذل المادي في سبيل إرضاء الله وإسعاد الناس والتوسيع عليهم.

تقوم الشهادة في سبيل الله على مفهوم التضحية بالنفس، وهل لدى الإنسان أغلى من روحه ليقدمها في سبيل دينه ومعتقده؟ نعم.. ربما هناك ما هو أغلى، فالتضحية بحد ذاتها مفهوم واسع، وقد يتفاوت الناس في قدرتهم على البذل فيه، فالتضحية بالمال قد تكون أسهل من التضحية بالوقت لدى بعض الناس، وبعضهم يضحون بأنفسهم في سبيل المال، ومثل ذلك التضحية بالأهل والولد والأحباب، وهنا يكمن سر آخر من أسرار اختلاف البشر وتفاوتهم وتباينهم في سلم الأولويات، وإن كانوا ذوي عقيدة واحدة.

"An evocative, symbolic scene showing a silhouette of a standing figure dressed in traditional Islamic warrior attire, facing a radiant light source symbolizing divine presence and spiritual purity. Surrounding the figure are ethereal elements like an open Quran glowing softly, flowing desert winds, and gentle rays of light breaking through clouds. The atmosphere is serene and majestic, conveying deep faith, sincere intention, and the nobility of self-sacrifice without revealing the person's face or identity."
الشهادة في الإسلام تتطلب نية صادقة وعزيمة واعية وهي أسمى درجات التضحية بالنفس في حين تعد أعمال التضحية الأخرى درجات متفاوتة من البذل والإيثار (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)

ولا بد من التمييز بين الشهادة المقصودة بذاتها التي يبذل المرء فيها نفسه راضيا مطمئنا مؤملا بثواب الشهادة في سبيل الله وخلودا في جنات الفردوس وبين الشهادة التي يحصل عليها المرء قضاء مكتوبا في سجل قدرهن فمن الأحاديث النبوية التي جاءت باتفاق في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال عن رسول الله ﷺ "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله".

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ومناط التمييز بين حالتي الشهادة هنا هو القرار والعزم والإقدام، وهذا هو أساس التضحية، وبدونه لا تعد الشهادة بذلا وتضحية في سبيل الله، فالمجاهد الذي يدفع بنفسه إلى ميادين القتال وهو يعلم أنه قد يفقد حياته أو قد يتأذى، كان قد وعد نفسه قبل ذلك بما ينتظره في آخرته إيمانا وتصديقا لوعد الله تعالى للمجاهدين الذين يستشهدون في سبيله في سورة آل عمران ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون* فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون* يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين﴾.

وتختلط الحكايات وتتشابك الخيوط عند اختلاف وجهات النظر تجاه بذل الشاب المجاهد وتضحيته بنفسه في سبيل الله، إذ ينظر آخرون ممن لا ينتمون للعقيدة نفسها ولا يحملون أفكارها -بل يحاربونها بجهل أو بعلم- إلى فعل هؤلاء الشباب على أنه انتحار.

هؤلاء أنفسهم ممن لا يحملون الفكر الإسلامي يرون الأمر إرهابا وانتحارا، ولا يعنيهم ما يعنيه الانتحار للشباب المجاهدين، وكيف يهربون منه فزعا وإيمانا بأنه من الكبائر التي نهي عنها في عقيدتهم ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾.

لا بد لكل منا من وقفة خاصة يقفها مع نفسه ليسألها عن معنى التضحية وتجلياتها في حياته، وهل يقتضي الإخلاص في العمل التضحية بما تتوق إليه النفس؟ وهل نحن من الهلكى أم من المخلصين الذين جاء وصفهم في قول أبي حامد الغزالي "كلكم هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون".

المصدر: الجزيرة

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