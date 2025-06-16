أمين معلوف يدعم تدريس التراث الأدبي المكتوب بلغات الأقاليم الفرنسية

أعرب الأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية أمين معلوف عن دعمه لمبادرة أطلقتها مجموعةٌ لتدريس التراث الأدبي المكتوب باللغات الإقليمية الفرنسية، وفق ما أعلنت هذه المجموعة يوم الاثنين.

وانتُخب الكاتب الفرنسي اللبناني الأصل عام 2023 على رأس الأكاديمية التي يتمثل هدفها في ضمان إشعاع اللغة الفرنسية ووحدتها.

غير أنه يدعم مسعى "مجموعة الآداب باللغات الإقليمية" إلى اعتماد تدريس من هذا النوع في المدارس الإعدادية والثانوية، حسب ما أفادت المجموعة به وكالة الأنباء الفرنسية.

ووجّهت هذه المجموعة رسالة -إلى رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزيرة التعليم إليزابيت بورن- دعت فيها إلى تزويد المعلمين بقائمة من الأعمال باللغات الإقليمية، بهدف توعية التلاميذ بـ"غنى الإنتاج الأدبي" بها.

وأكدت المجموعة -في رسالتها إلى بايرو الذي يتحدث هو نفسه بإحدى هذه اللغات- أن "معلوف يؤمن مثلنا، بأهمية إطلاع التلاميذ الفرنسيين على هذه الكنوز الثقافية".

وتولّت "مجموعة الآداب باللغات الإقليمية" بمساعدة متخصصين جمع 32 نصا بلغاتها الأصلية، من الألزاسية إلى التاهيتية، مرورا بالباسكية والكورسيكية، مُترجمةً إلى الفرنسية، في كتاب واحد بعنوان "فلوريلانغ" (Florilangues).

وأوضحت المجموعة أن "الهدف ليس إقامة دروس لغات إقليمية، بل توفير أعمال من أدب كل لغة إقليمية".