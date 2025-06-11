مآذن المساجد في السنغال تجسد تنوع العمارة الإسلامية

تعكس مآذن المساجد المنتشرة في مختلف مدن السنغال، بما في ذلك العاصمة دكار، تنوع العمارة الإسلامية وغناها الثقافي في هذا البلد الأفريقي.

وتبرز هذه المآذن، في عدد من المدن السنغالية، التنوع المعماري الذي يجمع بين الأساليب الفنية المختلفة والمواد المحلية واللمسات الجمالية الإقليمية، ما يعكس ثراء المشهد الديني والثقافي في البلاد.

وتختلف تصاميم المآذن من مسجد إلى آخر وفقا للنهج المعماري المتبع، حيث تتنوع بين الأنماط التقليدية والحديثة، ما يجعل من كل منها تحفة معمارية قائمة بذاتها.

وتعكس هذه المآذن، بتفردها الفني، أن الدين في السنغال لا يقتصر على العبادة فقط، بل يمثل أيضا مساحة للتعبير الفني والثقافي المتجذر في المجتمع.