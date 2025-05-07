الفلسطيني مصعب أبو توهة يفوز بجائزة بوليتزر للتعليق الصحفي عن معاناة غزة

أعلنت لجنة جوائز بوليتزر، أرفع الجوائز الصحفية والأدبية في الولايات المتحدة، عن فوز الشاعر والكاتب الفلسطيني مصعب أبو توهة بجائزة بوليتزر "للتعليق الصحفي" لعام 2025، عن سلسلة مقالات مؤثرة نُشرت في مجلة "نيويوركر" توثق بعمق المعاناة اليومية للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب.

وسلطت مقالات أبو توهة الضوء على الدمار الجسدي والنفسي الذي خلفته الحرب في غزة، حيث جمع بين التحقيق العميق والسرد الشخصي لنقل التجربة الفلسطينية -النابضة بالصدق والمعاناة- على مدار أكثر من عام ونصف العام من الحرب الإسرائيلية. وتناولت مقالاته مواضيع مثل صعوبة مغادرة غزة، والدمار الذي لحق بمخيم جباليا، والمعاناة اليومية في ظل الحصار، بحسب بيان لجنة الجائزة المرموقة.

ووُلد مصعب أبو توهة في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة عام 1992، لعائلة هجرت من يافا بسبب نكبة عام 1948. وحصل على بكالوريوس اللغة الإنجليزية من الجامعة الإسلامية عام 2014، ويكمل الماجستير في الكتابة الإبداعية في جامعة سيراكيوز بنيويورك.

وأسس عام 2017 "مكتبة إدوارد سعيد" العامة في غزة، وهي أول مكتبة بالإنجليزية في القطاع. وعام 2022، أصدر مجموعته الشعرية الأولى بنفس اللغة بعنوان "أشياء قد تجدها مخبّأة في أذني: قصائد من غزة" والتي حصلت على جائزة الكتاب الأميركي وجائزة الكتاب الفلسطيني، وكانت ضمن القائمة النهائية لجائزة النقاد الأميركيين.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أثناء محاولته مغادرة غزة مع عائلته، تم اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي وتعرض للضرب والاستجواب قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بفضل ضغوط دولية. وبعد الإفراج عنه، تمكن من مغادرة غزة واللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث واصل الكتابة والتوثيق.

وأعلن أبو توهة عن فوزه بالجائزة عبر حسابه على منصة إكس قائلاً "لقد فزتُ للتو بجائزة بوليتزر للتعليق. فليكن أملًا وليكن حكاية".

ويُعد الفوز بجائزة بوليتزر إنجازًا تاريخيًا، حيث يُبرز الصوت الفلسطيني في واحدة من أرفع الجوائز الصحفية والأدبية في العالم، ويعكس أهمية الأدب في نقل معاناة الشعوب تحت الاحتلال.

رحلة مؤلمة

وفي مقال طويل نشر في مجلة نيويوركر -بالعربية والإنجليزية مطلع العام الماضي 2024- بعنوان "رحلة شاعر فلسطيني محفوفة بالأهوال للخروج من غزة" روى الشاعر الفلسطيني تفاصيل تجربته المريرة بعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويسرد المقال قصة لجوئه مع عائلته من بيتهم المدمّر شمال غزة إلى مدارس الأونروا المكتظة، ثم محاولاتهم الهرب عبر معبر رفح، وما واجهه من محنٍ قاسية على يد الجنود الإسرائيليين.

وقد رفض أبو توهة، الذي وُلد ونشأ في غزة -في البداية- مغادرة مدينته رغم الخطر، مفضلاً البقاء بالقرب من عائلته الكبيرة. لكن استهداف منزله بالقصف الإسرائيلي أجبره على اللجوء إلى أماكن بديلة مع زوجته وأطفاله الثلاثة. وانتقلوا من شقة صغيرة إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، حيث عاشوا ظروفاً صعبة في ظل القصف المتواصل ونقص الموارد الأساسية.

ومع اشتداد القصف واستهداف حتى المدارس المكتظة باللاجئين، قرر أبو توهة أخيراً الرحيل إلى الجنوب عبر الطريق الطويل المحفوف بالمخاطر. ووسط رحلة امتزجت بالصخب واليأس، واجهت العائلة مشاهد مروعة مثل الجثث والأحذية الممزقة والدماء التي تسيل من حيوانات نفقت أثناء القصف. واستجمع أبو توهة شجاعته لينقل أطفاله إلى مكان آمن، لكن ذلك لم يكن سوى بداية اختبار صعب آخر.

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وفي نقطة تفتيش إسرائيلية، تم احتجاز أبو توهة من بين مئات الفلسطينيين الآخرين، وتمت مصادرة وثائقه وتعريضه للتفتيش والإذلال. وعلى مدار أيام طويلة في معسكر احتجاز بمنطقة بئر السبع، عانى الشاعر من التعذيب النفسي والجسدي، حيث أُجبر على خلع ملابسه، وتعرض للإهانة، والتحقيق دون أي دليل على علاقته بحماس أو أي فصيل سياسي.

وبعد فترة من الاحتجاز، أُطلق أبو توهة بشكل مفاجئ. ولم تُفسَّر أسباب الإفراج بشكل واضح، لكن التجربة تركت جروحاً عميقة داخل نفسه. وعندما عاد إلى عائلته التي كانت قد لجأت إلى جنوب غزة، كان اللقاء مليئاً بالمشاعر المختلطة من الفرح والألم.

ويعبر أبو توهة في مقاله عن مشاعر معقدة، بين الأمل في غدٍ أفضل لأبنائه وبين الحزن والأسى على ما شهده من فظائع. ويقول إن "الأمل" بالنسبة للفلسطينيين ليس هبة من الخارج بل هو شيء يُزرع ويُتعهد بالرعاية وسط الخراب. ويتخيل يوماً يمكنه فيه العودة إلى غزة والمساهمة في إعادة بناء وطنه الذي بقي مرسوماً في مخيلته.

الفلسطيني مصعب أبو توهة يفوز بجائزة "بوليتزر" للصحافة بعد نشره مقالات حول معاناة الغزيين الجسدية والنفسية خلال حرب الاحتلال على القطاع#حرب_غزة pic.twitter.com/hHrXfWXo9F — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 6, 2025

جوائز بوليتزر 2025

وبالإضافة لفئة "التعليق" فاز -بجائزة بوليتزر- فريق صحيفة واشنطن بوست عن تغطيته "المستنيرة والعاجلة" لمحاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية آنذاك دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز من العام الماضي.

ويومها انتشرت صور ترامب في سائر أنحاء العالم وهو مصاب في أذنه والدم يسيل على وجهه، وقبضته مرفوعة في الهواء.

وقد أشادت لجنة جائزة بوليتزر بـ"الرواية التفصيلية" و"التحليل المكثّف" اللذين قدّمتهما الصحيفة لمحاولة الاغتيال.

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وعن فئة "صحافة الخدمة العامة" فازت مؤسسة بروبابليكا ببوليتزر عن تغطيتها الإعلامية لقضية الحقّ في إنهاء الحمل طوعا التي كانت محور الحملة الأميركية.

وفي سبتمبر/أيلول، غطّت بروبابليكا قضية آمبر ثورمان، البالغة من العمر 28 عاما والتي توفيت في مستشفى بجورجيا في آب/أغسطس 2022 جراء نقص الرعاية الناجم عن القيود التي فرضتها الولاية على عمليات الإجهاض.

وعن فئة "أفضل التقارير الدولية" كافأت اللجنة صحيفة نيويورك تايمز ومراسلها ديكلان والش على تغطيتهما للنزاع في السودان، وبخاصة ما يتعلق بتجارة الذهب غير المشروعة والنزاعات المحلية.

وبلغ مصوّرون فلسطينيون من وكالة الصحافة الفرنسية إلى النهائيات في فئة "التصوير للأخبار العاجلة" بفضل "صور قوية" تجسّد "إنسانية شعب غزة وسط الدمار والخسائر الواسعة".

وعن هذه الفئة فاز مصوّر صحيفة نيويورك تايمز دوغ ميلز عن صوره لمحاولة اغتيال ترامب، بما في ذلك صورة لرصاصة تنطلق في الهواء بينما كان المرشح آنذاك يلقي خطابا أمام حشد من أنصاره.

وفازت صحيفة "نيويورك تايمز" بجائزة الصحافة الدولية "لتغطيتها الواسعة والكاشفة لهجوم حماس الفتاك جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "فضلا عن تغطيتها "للرد الكاسح والقاتل للقوات المسلحة الإٍسرائيلية".

وفازت وكالة رويترز للأنباء بجائزة "التصوير للأخبار العاجلة" لتغطيتها "الفجة والفورية" لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ورد إسرائيل.

وأشاد تنويه خاص بـ"الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام الذين يغطون الحرب في غزة".

جامعة كولومبيا

وأشارت لجنة بوليتزر إلى إحدى هيئات جامعة كولومبيا، وقالت إن "هذا النزاع أودى أيضاء بشعراء وكتاب".

وتجد هذه الجامعة النيويوركية العريقة نفسها راهنا وسط جدل كبير بعدما استحالت مركزا رئيسيا للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بحرم الجامعات الأميركية.

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وقد استعانت إدارة جامعة كولومبيا بالشرطة نهاية أبريل/نيسان لإزالة خيم نصبها طلاب محتجون على الحرب الإسرائيلية، وبعد أيام قليلة قامت بإخراج متظاهرين تحصنوا في أحد مبانيها.

وقد حدّت الشرطة بشكل كبير من تغطية هذه العمليات، وهددت بتوقيف طلاب أرادوا تغطية ما يحصل في الصحافة.

وفي مقال نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، اتّهم مسؤولان في صحيفة الطلاب بجامعة كولومبيا إدارة المؤسسة بأنها شنّت "قمعا" للعمل الصحافي لهؤلاء الطلاب من خلال اشتراطها عرض بعض المقاطع المصورة وصور الأحداث عليها.

وكافأت جوائز بوليتزر هذه السنة المعارض الروسي المسجون فلاديمير كارا-مورزا "لمقالاته الشغوفة التي كتبها مجازفا بحياته من زنزانته في السجن" ملقيا الضوء على الأخطار التي تواجهها "المعارضة في روسيا فلاديمير بوتين" وداعيا إلى "مستقبل ديمقراطي" لبلاده.

ويمضي كارا-مورزا -الذي يتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"- حكما بالسجن مدة 25 عاما صدر بحقه في أبريل/نيسان 2023 بعد إدانته خصوصا بتهمة "الخيانة" ونشر "معلومات خاطئة" في خضم قمع أصوات منتقدي الكرملين.

وكافأت الجوائز صحافيين أميركيين أجروا تحقيقا حول عمالة الأطفال المهاجرين، والتباين بين الأعراق في النظام القضائي الأميركي والعنف المسلح.

ووصل الصحافي في وكالة الأنباء الفرنسية أديم التان إلى المرحلة النهائية لجائزة التصوير في فئة "الأخبار العاجلة" لعمله في تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا في فبراير/شباط 2023. وفي الصورة المرشحة يظهر رجل ممسكا بيد ابنته العالقة بين الأنقاض بعدما قضت في الزلزال.

وفازت الكاتبة جاين آن فيليبسس بجائزة أفضل عمل أدبي روائي عن روايتها "نايت واتش" حول امرأة وابنتها بعد حرب الانفصال الأميركية.

وكانت جائزة العمل غير الروائي من نصيب نايثن ثرال عن "يومٌ في حياة عبد سلامة: تشريح مأساة القدس".

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وأشادت لجنة بوليتزر بـ"الرواية الحميمية والدقيقة للحياة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال والد فلسطيني قتل ابنه البالغ 5 سنوات في حادث اصطدام حافلة مدرسية بسبب تأخر وصول فرق الإسعاف الإسرائيلية والفلسطينية بسبب الإجراءات الأمنية".