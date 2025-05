في صباح يوم 17 سبتمبر/أيلول 1859، دخل "رجل حسن الملبس وجاد المظهر" إلى مكاتب نشرة "سان فرانسيسكو المسائية"، ودون أي تفسير سلّم وثيقة رغب في رؤيتها منشورة. وبدافع الفضول، نشر محررو الصحيفة إعلانًا في طبعة ذلك المساء في الصفحة الثالثة:

"بناءً على الطلب والرغبة القاطعة لغالبية كبيرة من مواطني هذه الولايات المتحدة، أنا، جوشوا نورتون، سابقًا من خليج ألغوا (Algoa Bay)، رأس الرجاء الصالح (Cape of Good Hope)، والآن ومنذ 9 سنوات و10 أشهر ماضية من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، أعلن وأبشّر بنفسي إمبراطورًا لهذه الولايات المتحدة".

ثم طلبت الوثيقة من الممثلين من جميع أنحاء البلاد الاجتماع في قاعة الموسيقى في سان فرانسيسكو "لإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الاتحاد القائمة بما قد يخفف من الشرور التي تعاني منها البلاد". وقد تم التوقيع عليها باسم "نورتون الأول، إمبراطور الولايات المتحدة".

كان نورتون يشير إلى التوتر السياسي المتصاعد المحيط بقضية العبودية. كانت الولايات الجنوبية تعتمد إلى حد كبير على المستعبدين في اقتصادها، لكن الشمال عارض ذلك. عندما تم انتخاب المرشح الجمهوري المناهض للعبودية أبراهام لنكولن رئيسًا عام 1860، بدأت الولايات الجنوبية في الانسحاب من الاتحاد، مما أدى في النهاية إلى الحرب الأهلية الأميركية (1861 – 1865).

احترقت قاعة الموسيقى قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للاجتماع، وعلى الرغم من أن نورتون أعاد جدولته في مكان مختلف، يبدو أن أحدًا لم يحضر.

مع استمرار الملياردير صاحب شركة تسلا، إيلون ماسك، في التأثير على مسار الولايات المتحدة، يبدو أنه وقت مناسب لتذكّر جنوب أفريقي آخر حاول أيضًا تشكيل العلاقة بين البلدين، وإن لم يكن بنفس النجاح.

ماسك، الذي عينه ترامب رئيسًا لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE، ألغى عقودًا بقيمة مليار دولار تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول (DEI)، وخفض بشكل كبير تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) للبرامج الخيرية حول العالم، وحاول تقليص القوة العاملة للحكومة الفيدرالية بمقدار مليوني شخص.

لقد أثار انقسامًا في الرأي، حيث أعرب البعض عن غضبهم بإضرام النار في سيارات تسلا وصالات عرضها، بينما قدره آخرون لإحضاره أطفاله إلى المكتب البيضاوي (المكتب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة) ولوح بمنشار كهربائي على المسرح خلال حملة ترامب الرئاسية.

الإمبراطور حامي أميركا والمكسيك

لم يكن لدى نورتون هذا النوع من الوصول إلى السلطة، ولم يثر رد فعل شعبيا عنيفا، لكنه كان شخصية كالتية (ذات جاذبية خاصة رغم غرابتها)، كما يقول جون لوميا، مؤسس "صندوق الإمبراطور نورتون" (Emperor Norton Trust)، وهو منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز إرث نورتون من خلال البحث والدعوة، وهو الباحث المعاصر الرائد في حياة نورتون، والأكثر من ذلك، "لقد كان سابقًا لعصره بكثير في قضايا حقوق الإنسان".

كما كتبت جين غاناهال، المؤسِسة المشاركة لمهرجان سان فرانسيسكو الأدبي "ليتكويك"، عام 2018 في تأييد لاقتراح إعادة تسمية جزء من "جسر الخليج" تكريمًا له: "كان يمكن أن يكون الإمبراطور نورتون مسافرًا عبر الزمن.. رجل من القرن 19 بحساسيات القرن 21، ناضل جوشوا نورتون من أجل حقوق المهاجرين والنساء وأولئك الذين عانوا تحت الاضطهاد الديني".

"الإمبراطور" – الذي نصب نفسه أيضًا "حامي المكسيك" لأنه اعتقد، وتبين أنه كان محقًا، أن المكسيك كانت عرضة لطموحات نابليون الثالث الفرنسي – "حكم" لأكثر من 20 عامًا بقليل. مرتديًا زيًا عسكريًا أزرق أنيقًا بكُتافات نحاسية مثيرة للإعجاب، كان يجوب شوارع سان فرانسيسكو سيرًا على الأقدام، يتفقد الأرصفة، ويجبي "الضرائب" من رعاياه، ويكتب إعلانات إمبراطورية حول مجموعة واسعة من الموضوعات لأي صحيفة تقبل نشرها.

فيما يتعلق بالضرائب، بدأت كتبرعات من الأصدقاء وشركاء العمل السابقين. ومنذ عام 1870 فصاعدًا، عندما توفي العديد من محسِنيه السابقين أو انتقلوا، بدأ في بيع سندات إذنية (Promissory notes). قُدمت هذه السندات على أنها استثمارات في "حكومته الإمبراطورية"، لكنها كانت في الأساس تبرعات أيضًا.

جاراه العديد من الأشخاص، سواء أصدقاء نورتون القدامى أو أولئك الذين رأوا فيه شخصية متعاطفة، حتى إن بعض البنوك أصدرت أوراقًا نقدية باسمه. على مستوى ما، لم يكن نورتون أكثر من مجرد شخص غريب الأطوار في الحي ليس له تأثير حقيقي على السياسة، لكنه كان غريب أطوار لا يزال يُذكر في الكتب والأفلام والبودكاست والنوادي الاجتماعية.

يقول لوميا، الذي يقدر أن نورتون نشر ما لا يقل عن 400 إعلان حول مواضيع متنوعة تتراوح ما بين حقوق المهاجرين إلى انزعاجه من عدم تزويده بزلاجات في حلبة للتزلج على الجليد: "من الواضح أنه كان هناك مستوى معين من الاضطراب النفسي"، "ولكن، رغم تبجح بعض إعلاناته، كان أيضًا شخصًا لطيفًا جدًا".

كان الإمبراطور لا يزال شخصية ذات شعبية عندما انهار في 8 يناير/كانون الثاني 1880، عند زاوية شارعي كاليفورنيا ودوبونت، وتوفي عن عمر يناهز 61 عامًا، منهيًا فترة حكمه التي دامت 21 عامًا. ذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كول": "على الرصيف المبتل، في ظلام ليلة بلا قمر، تحت المطر المتساقط.. فارق نورتون الأول، بنعمة الله، إمبراطور الولايات المتحدة وحامي المكسيك، هذه الحياة".

عد وفاته، أصبح من الواضح أن الإمبراطور كان في الأساس فقيرًا.. غرفته الصغيرة في نزل "يوريكا" كانت تحتوي على مجموعة متنوعة من عصي المشي والقبعات، وبضع عملات معدنية من أميركا وخارجها، ومجموعة من البرقيات المزيفة (يُعتقد أنها أُرسلت كمقالب من قبل السكان المحليين) يُزعم أنها من قادة العالم. لذا تجمع أعضاء نادي "المحيط الهادئ"، وهو جمعية حصرية لرجال الأعمال، لمنحه وداعًا لائقًا.

أفادت التقارير أن 10 آلاف شخص من جميع مناحي الحياة جاؤوا لتقديم احترامهم من خلال إلقاء نظرة على الإمبراطور وهو "مسجى" في مشرحة المدينة. تم عرض جثمانه في شوارع المدينة في نعش وسيم من خشب الورد، بينما كان الناس من "جميع الطبقات من الرأسماليين إلى الفقراء، ورجال الدين إلى النشالين، والسيدات الأنيقات وأولئك الذين أوحى مظهرهم وسلوكهم بأنهم منبوذون اجتماعيًا" -كما ذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"- يشاهدون.

بدايات متواضعة

لا يوجد سجل ميلاد لنورتون، لكن سجلات الختان اليهودية التي تم الكشف عنها في المملكة المتحدة تشير إلى أنه ولد في ديبتفورد، جنوب شرق لندن، في فبراير/شباط 1818. عندما كان في سن الثانية فقط، هاجر والداه إلى جنوب أفريقيا ضمن مجموعة من البريطانيين عُرفوا باسم "مستوطني 1820″، جلبتهم بريطانيا إلى مستعمرة "الكيب" لتعزيز الحدود مع شعب "الكوسا" (Xhosa) الذين كان البريطانيون قد استولوا على ماشيتهم وأراضيهم، مما أثار غضبهم وأشعل 9 حروب حدودية بين عامي 1779 و1879، وقعت 5 منها قبل عام 1820.

كان والد نورتون مزارعًا وتاجرًا متوسط الحال، لكنه نشأ مع الامتيازات السياسية التي تمتع بها سكان جنوب أفريقيا البيض تحت الحكم البريطاني.

بحلول الوقت الذي غادر فيه جنوب أفريقيا في سن 27 عام 1845، كان نورتون قد جرب حظه في عدد قليل من المشاريع التجارية، لم يكن أي منها ناجحًا بشكل خاص. لا يُعرف الكثير عن مكان وجوده أو ما فعله -يبدو أنه زار ليفربول وبوسطن وريو دي جانيرو- حتى وصل إلى سان فرانسيسكو أواخر عام 1849، في ذروة حمى الذهب في كاليفورنيا.

"في الغرب"، تغيرت حظوظه، ومن خلال مزيج من تجارة السلع والمضاربة العقارية، أصبح أحد الأعضاء الأكثر ثراءً في الطبقة التجارية الناشئة في المدينة المزدهرة. يقول لوميا: "كان ينتمي إلى جميع النوادي المناسبة، ويعيش في أفخم فندق بالمدينة".

لكن حياته المرفهة والمريحة كانت قصيرة الأجل. في عام 1852، وحرصًا على الاستفادة من ارتفاع أسعار الأرز 9 أضعاف بسبب مجاعة في الصين، دفع نورتون عربونًا لشحنة أرز بيروفي بقيمة 25 ألف دولار. ما بدا وكأنه رخصة لطباعة النقود سرعان ما تبين أنه غير ذلك، إذ بعد أيام، غمرت سان فرانسيسكو شحنات من الأرز البيروفي كلها ذات جودة أعلى من أرز نورتون. معتقدًا أنه تعرض للخداع من قبل وسيط بالغ في جودة الأرز، رفض دفع المبلغ المتبقي وتمت مقاضاته لخرق العقد.

يقول لوميا: "يبدو لي أنه لو ترك الأمر يمر، لربما نجا كرجل أعمال". "إصراره على تحقيق العدالة هو الذي أدى إلى خرابه المالي". عندما حكمت المحكمة العليا أخيرًا ضده في عام 1854 وأمرته بدفع 20 ألف دولار لدائنيه في العام التالي (ما يعادل 730 ألف دولار بأموال اليوم)، بدأ جميع دائنيه بالمطالبة -يُعتقد أنه كان لديه مصالح في ما لا يقل عن 10 عقارات- وتخلى عنه العديد من أصدقائه. وبحلول عام 1856، اضطر إلى إعلان إفلاسه.

لفترة من الوقت، يبدو أن نورتون انغمس في نوع من الاكتئاب الانعزالي، ولكنه مع اتجاه البلاد بسرعة نحو الحرب الأهلية، سرعان ما بدأ يهتم بقضايا العصر. على وجه الخصوص، اختلف بشدة مع الكونفدرالية (الولايات الجنوبية التي انفصلت)، وخاصة دعمها للعبودية. كان حله للصراع القادم هو "ملكية مطلقة، تحت إشراف وسلطة إمبراطور مستقل ومجلس أعلى"، كما ذكر في إعلان.

يقول لوميا: "شعر نورتون أنه مع وجود العديد من المصالح المتنافسة للولايات والمناطق والأحزاب في الولايات المتحدة، فإن الجمهورية الدستورية والديمقراطية التمثيلية المكرسة في دستور الولايات المتحدة محكوم عليها بالفشل". "كان يبحث عن طريقة يمكن للبلاد من خلالها إحلال النظام بدل الفوضى -لانتزاع النصر من فكي الهزيمة، إذا جاز التعبير- واعتقد أن الملكية تقدم الآلية الأكثر كفاءة للقيام بذلك". لكن، بالطبع، عرف نورتون أن إعلانه لن يُطاع.

في عام 1858، أعلن عن ترشحه للكونغرس كمرشح مستقل (لم يظهر اسمه أبدًا على بطاقة الاقتراع)، وفي يوليو/تموز 1859، قبل بضعة أشهر من إعلان نفسه إمبراطورًا، نشر بيانًا (قصيرًا جدًا) أعرب فيه عن أسفه "للشقاقات.. بين الشمال والجنوب"، وحث مواطني الاتحاد على "تدشين حالة جديدة من الأمور".

صديق المهاجرين

بينما كانت بعض إعلانات نورتون تافهة -أصدر ذات مرة إعلانًا ضد مشرف حلبة تزلج، مهددًا إياه بالاعتقال "لرفضه استخدامنا للزلاجات"- يلاحظ لوميا أن العديد من الإعلانات الأخرى كانت تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية. على سبيل المثال، طالب نورتون بالسماح للأميركيين من أصل أفريقي بركوب عربات الترام العامة والدراسة في المدارس العامة، وأمر بمعاقبة أولئك الذين ظلموا "قبائل" الأميركيين الأصليين علنًا أمام جمع من "زعماء الهنود". كما جادل من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة ودعم حق المرأة في التصويت.

لكن دفاعه عن حقوق المهاجرين الصينيين هو الذي كان الأكثر حماسة واستمرارية. اكتشف لوميا ما لا يقل عن 17 إعلانًا تتناول حقوق الشعب الصيني. في 24 فبراير/شباط 1868، أمر بأن "تُقبل شهادة الصينيين مثل أي أمة أجنبية أخرى، في جميع محاكمنا القانونية والعدلية". في ذلك الوقت، كان هناك رد فعل شعبي واسع النطاق ضد العمال الصينيين الذين كان يُعتقد أنهم يخفضون الأجور. تحدث العديد من النقابيين والسياسيين والصحف ضد ما يسمى "الخطر الأصفر"، وفي عام 1882 وضع قانون استبعاد الصينيين حظرًا مبدئيًا لمدة 10 سنوات على الهجرة الصينية. تم تعزيز القانون في العقود التالية، ولم يتم رفع الحظر إلا في عام 1943.

في أكتوبر/تشرين الأول 1871، أعرب نورتون عن غضبه من أعمال شغب عنصرية في لوس أنجلوس المجاورة حيث تم إعدام 15 رجلا صينيًا دون محاكمة على يد حشد من البيض و"أمر بالاعتقالات الفورية والعاجلة لجميع الأشخاص المتورطين في الجرم المذكور". بالطبع، لم يكن لديه سيطرة فعلية على السلطات.

بعد بضعة أشهر، مستاءً من استجابة المدينة غير الكافية لأعمال الشغب، أعلن أن "سلطات لوس أنجلوس مسؤولة عن الفظائع التي ارتكبت ضد الصينيين في تلك المدينة مؤخرًا إذا لم يتم معاقبة كل شخص متورط بشكل صحيح".

جسور في السماء

الشيء الوحيد الذي يشترك فيه ماسك مع الإمبراطور هو براعته في إعادة تصور العالم الذي نعيش فيه. كما قال ماسك: "أعتقد أنه سيكون رائعًا أن أولد على الأرض وأموت على المريخ.. فقط آمل ألا يكون ذلك عند نقطة الاصطدام".

قد تبدو طموحات ماسك لاستعمار المريخ غريبة، ولكنْ كذلك كانت إعلانات الإمبراطور نورتون الثلاثة عام 1872 التي أمرت ببناء جسر بين سان فرانسيسكو وأوكلاند عبر الخليج. يوضح لوميا: "كان الإمبراطور نورتون يضع إصبعه على نبض السياسة العامة". "بناء جسر يمتد عبر خليج سان فرانسيسكو لم تكن فكرته، لكن الإمبراطور دفع بالفكرة ونشرها، وهو الشخص الأكثر ارتباطًا بها".

أولاً، بعض السياق. في عام 1871، سعت شركة سكة حديد "سنترال باسيفيك" للحصول على استثمار بقيمة 3 ملايين دولار لبناء جسر يمتد عبر خليج سان فرانسيسكو عند أضيق نقطة فيه. لم ترَ الفكرة النور أبدًا، حيث كان يُعتقد على نطاق واسع أن بناء جسر على بعد نحو 50 كلم جنوب المدينة لن يكون ذا فائدة تجارية تذكر.

بينما كان النقاش جاريًا، التقط الإمبراطور نورتون فكرة أفضل بكثير. في 6 يناير/كانون الثاني 1872، أصدر إعلانًا "يحظر" تنفيذ "مخطط" السكة الحديدية، وأمر بدلاً من ذلك أن "يُبنى الجسر من أوكلاند بوينت إلى تلغراف هيل، عبر جزيرة الماعز (تسمى الآن جزيرة يربا بوينا)".

في الأشهر التي تلت ذلك، فصّل الخطط في إعلانين آخرين. حدد أن الجسر يجب أن يكون "جسرًا معلقًا"، وحذر من أنه يجب بناؤه "دون الإضرار بالمياه الصالحة للملاحة في خليج سان فرانسيسكو"، حتى إنه أمر "مدينتي أوكلاند وسان فرانسيسكو بتخصيص (توفير الأموال) لدفع نفقات مسحٍ لتحديد جدوى نفقٍ تحت الماء".

بعد بضعة أشهر، عندما لم يأت رد من سلطات المدينتين، بأسلوب نورتون المعتاد، أمر "الجيش باعتقال مجلسيْ آباء المدينة، إذا أصروا على إهمال مراسيمنا".

بينما لم يعش الإمبراطور ليرى جسره يُبنى، ربما ضحك في سره لو شهد افتتاح جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند عام 1936: لم يتبع جسر الخليج مساره بالضبط فحسب، بل كان أيضًا جسرًا معلقًا.

في عام 1974، بعد 102 عام من طرح نورتون للفكرة أول مرة، كانت عبارته التي تعني "لقد أخبرتكم بذلك" بعد وفاته ستكون أعلى صوتًا مع افتتاح نفق "ترانسباي"، وهو نفق سكة حديد تحت الماء يربط سان فرانسيسكو وأوكلاند.

الرجل والأساطير

أصبح نورتون معلمًا بارزًا في مشهد سان فرانسيسكو. دفع الماسونيون إيجاره بهدوء، وقبِلَ أصحاب المتاجر أوراقه النقدية. كان رواد الحانات المحلية يدفعون له ثمن مشروب حتى يتمكن من "الحصول على تمريرة مجانية إلى طاولة الغداء المجانية" التي كانت متاحة لأي شخص يشتري مشروبًا، كما يقول لوميا. في المناسبات والمحاضرات السياسية، كان من المتوقع أن يصل الإمبراطور ليقول كلمته. يقول لوميا: "حتى أولئك الذين اعتقدوا أن الإمبراطور سخيف بدا أنهم يستمتعون بوجوده".

ربما كان جزء من جاذبية الإمبراطور يتعلق بكاريزميته وشخصيته. ولكن كان هناك شيء أكثر من ذلك، كما أشار أوسكار بن فيتزجيرالد (1829-1911)، وهو قس ميثودي كان نورتون من بين رعيته في بعض الأحيان. شعر فيتزجيرالد أن الأمر يتعلق باستجابة نورتون للخراب المالي والعقلي: "لقد كانت نزعة غريبة قادت هذا الرجل، عندما جُرفت الثروة والعقل بضربة واحدة، إلى الارتداد إلى هذه الإمبريالية الوهمية. الطبيعة التي يمكنها، عندما يتدمر نسيج الحياة الحقيقي، أن تبني نسيجًا آخر بممارسة خيال مضطرب، يجب أن تكون في الأصل من نوع لطيف وكريم".

مع شخصية كالتية مثل نورتون، سيكون هناك دائمًا بعض الخلط بين الحقيقة والخيال. قام مارك توين، الذي عاش أيضًا في سان فرانسيسكو خلال فترة حكم الإمبراطور، بتصميم شخصية الملك في "مغامرات هاكلبري فين" (The Adventures of Huckleberry Finn) استنادًا إليه، وذكر روبرت لويس ستيفنسون أيضًا نورتون في روايته "المُحطِّم" (The Wrecker).

على مر السنين، كانت هناك بعض الاقتباسات التلفزيونية لحياته، وسيرتان ذاتيتان مكتوبتان بقلم ألين ستانلي لين وويليام دروري، وما لا يقل عن ثلاث منظمات وهي: جماعة إي كلامبوس فيتوس القديمة والمشرفة (Ancient and Honorable Order of E Clampus Vitus)، والمجلس الإمبراطوري لسان فرانسيسكو (Imperial Council of San Francisco) الذي ينتخب إمبراطورًا وإمبراطورة كل عام، والدين الساخر للديسكورديانية (Discordianism) التي تبنت الإمبراطور كقديس شفيع لها.

كما كتب جويل جازيس ساكس في مقالته عام 1997، "جنون جوشوا نورتون" يقول إن "معظم الذين يتذكرون ويحبون الإمبراطور بعد وفاته، يحبون أسطورة".

لهذا الغرض، أمضى لوميا السنوات 12 الماضية في محاولة فصل الرجل عن الأسطورة، وقد ساعدت رقمنة العديد من الصحف التاريخية بشكل كبير في هذا الصدد.

بعض أشهر "إعلانات" نورتون -مثل الإعلان الذي منع فيه الناس من الإشارة إلى منزله بالتبني باسم "فريسكو" وهو لقب للمدينة شوهد مطبوعًا منذ عام 1950- من المرجح أن تكون مزيفة، فربما أنشئ بعضها من قبل أصحاب الصحف الباحثين عن قراء أو الدافعين بأجنداتهم السياسية.

في عام 1869، سخرت صحيفة "أوكلاند ديلي نيوز" على سبيل المثال، من سان فرانسيسكو بنشر إعلان مزيف بشكل واضح دعا فيه الإمبراطور إلى بناء جسر مستحيل. أصدر الإمبراطور بشكل متكرر إعلانات مضادة، معربًا عن استيائه من مثل هذه الإعلانات المزيفة، واتخذ خطوات لمعارضة المعلومات المضللة، منها مثلا عندما عيّن صحيفة "ذا باسيفيك أبيل" (The Pacific Appeal) التي أسسها الناشط في مجال الحقوق المدنية ومناهضة العبودية من أصل أفريقي، فيليب ألكسندر بيل، "جهازَه الإمبراطوري" الجديد، وكتب في ديسمبر/كانون الأول 1870 بهذا الخصوص: "نحن… نعين بموجب هذا ذا باسيفيك أبيل جهازنا المذكور، بشرط ألا يكونوا خونة، وأن يقفوا أوفياء لألواننا".

تقول غاناهال إن الإمبراطور نورتون كان صاحب رؤية. كان أيضًا واحدًا من أوائل المشاهير الذين صنعتهم وسائل الإعلام. "قبل قرن ونصف من سماعنا لاسم كارداشيان، كانت تصرفات الإمبراطور الغريبة مادة ممتازة للصحافة، وكان مطاردًا من قبل عشرات الصحف التي اتخذت من سان فرانسيسكو مقرًا لها بعد حمى الذهب. وما لم يلاحظوه بشكل مباشر، اخترعوه في مرحلة أولى حقيقية جدًا من الأخبار الكاذبة".

"بحلول الوقت الذي توفي فيه في ذروة حكمه، كان يضع سان فرانسيسكو على الخريطة كمكان يرحب بالمجانين والحالمين، أي شخص يلون خارج الخطوط. وهكذا تظل حتى اليوم".

لم يكن الإمبراطور نورتون سوى بطل محلي، ولكن بعد 150 عامًا من وفاته، لا يزال معروفًا ومحبوبًا في جميع أنحاء منطقة الخليج، كما يقول لوميا. "يُنظر إليه على أنه نذير لقيم سان فرانسيسكو، يتعاطف مع المهمشين، ويناضل من أجل الرجل الصغير. حقيقةُ أنه كان يفعل ذلك من خارج السلطة تجعل الأمر أكثر إثارة للمشاعر".