ثقافة

من ياسر عرفات لأمين معلوف.. عرب نالوا جوائز "أمير أستورياس" الإسبانية

A general view during the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, northern Spain, Friday, Oct. 25, 2024. (AP Photo/Miguel Oses)
الجائزة الإسبانية المرموقة "أمير أستورياس" تمنح منذ عام 1981 وتكرم شخصيات ومؤسسات بارزة في عدة مجالات (أسوشيتد برس)
المحفوظ فضيلي
24/5/2025-|آخر تحديث: 19:29 (توقيت مكة)

يتذكر كثيرون أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994 مناصفة مع إسحاق رابين وشيمون بيريز، لكن قليلين ربما يتذكرون أنه فاز في السنة ذاتها مع إسحاق رابين بجائزة دولية أخرى، لها مكانتها الخاصة، ويتعلق الأمر بجائزة أمير أستورياس.

وكان عرفات بذلك أول شخصية عربية تتوج بتلك الجائزة الإسبانية المرموقة التي تمنح منذ عام 1981 وتكرم شخصيات ومؤسسات بارزة في مجالات التواصل والإنسانيات والبحث العلمي والفنون والعلوم الاجتماعية والآداب والتعاون الدولي والوفاق والرياضة.

وجاء تكريم عرفات تلك السنة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في فئة التعاون الدولي اعترافا بـ"جهودهما الحاسمة الرامية إلى تهيئة الظروف للسلام، وفقاً للعملية التي بدأت في مؤتمر مدريد في أكتوبر/تشرين الأول 1991، والتي من شأنها أن تؤدي إلى السلام النهائي في الشرق الأوسط".

The famous White House lawn handshake between Israeli Prime Minister Yitzakh Rabin (left) and the head of the Palestine Liberation Organization Yasser Arafat (right), with US President Bill Clinton in the centre [File: Ron Edmonds/AP Photo]
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (يمين) فاز سنة 1994 مع إسحاق رابين بجائزة دولية أخرى، لها مكانتها الخاصة، وهى جائزة أمير أستورياس (أسوشيتد برس)

كما جاء التتويج بعد عام على توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينص على "إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة"، وضم عدّة بنود تتعلق بهيكلية السلطة الفلسطينية وتكوينها، وإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية.

وفي العام الموالي (1995)، كان العرب حاضرين في قائمة المتوجين بتلك الجائزة في فئة "الوفاق" التي آلت للعاهل الأردني الملك الحسين تقديرا "لمساهمته في خدمة السلام في منطقة الشرق الأوسط"، وفي مجال الرياضة للعداءة الجزائرية حسيبة بولمرقة تكريما لإنجازاتها في سباق المسافات المتوسطة ببطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو (1991) والألعاب الأولمبية ببرشلونة (1992).

1992: HASSIBA BOULMERKA OF ALGERIA CELEBRATES HER WIN IN THE WOMENS 1500 METRES AT THE 1992 OLYMPICS IN BARCELONA. Mandatory Credit: Pascal Rondeau/ALLSPORT
العداءة الجزائرية حسيبة بولمرقة (غيتي)

وجاء تكريم الملك حسين في العام نفسه الذي وقع فيه الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل تُعرف بـ"معاهدة وادي عربة" بهدف "تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها".

King Hussein of Jordan addresses the opening session of the country's newly elected parliament in Amman 29 November 1997. The king blamed Israel for the deadlock in the Middle East peace process and warned fellow Arab nations that they should present a united front in the battle for peace. (Photo by JAMAL NASRALLAH / AFP)
العاهل الأردني الملك الحسين (الفرنسية)

وفي أثناء تسلم الجائزة، قال الملك حسين "اليوم، هنا في أستورياس، مهد حروب الاسترداد (سقوط الأندلس)، يتم تكريم زعيم عربي مسلم باسم السلام، لأنه في إسبانيا اندمجت الديانات الإبراهيمية الثلاث الكبرى: اليهودية والمسيحية والإسلام معًا لإنتاج تراث فريد من نوعه".

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وفي عام 2002، عادت الجائزة "فئة الوفاق" إلى المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (1935-2003) مناصفة مع الموسيقار العالمي دانيال بارنبويم اللذين "عملا بإيثار وجدارة لتعزيز التعايش والسلام"، من خلال مشاريع فنية شارك فيها موسيقيون شباب من فلسطين وإسرائيل.

Palestinian writer Edward Said (L) receives the Prince of Asturias award from Prince Felipe as Israeli musician Daniel Barenboim (C) looks on in Oviedo, northern Spain, October 25, 2002. Said and Barenboim recieved the joint award for their work for peace and concord between the two peoples during a traditional ceremony hosted by Spain's Crown Prince Felipe. REUTERS/Alonso Gonzalez DB/AH
المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد حصل على الجائزة عام 2002 (رويترز)

وكان إدوارد سعيد من أبرز رموز الثقافة العربية والفلسطينية واشتهر بنقده للاستشراق الغربي، وظل إلى حين وفاته عام 2003 من أقوى الأصوات المدافعة عن القضية الفلسطينية في المحافل الإعلامية والأكاديمية في الغرب، خاصة في الولايات المتحدة حيث حصل هناك على دكتوراه من جامعة هارفارد، وعمل محاضرًا في جامعة كولومبيا.

وتغطي أعمال إدوارد سعيد مجالات معرفية واسعة، وتشمل تخصصات مثل التحليل السياسي وتحديدا ما يهم الشأن الفلسطيني داخليا ودوليا، والنقد الأدبي الإنجليزي، وعلم الموسيقى. كما تناول في كتاباته خلفيات العلاقات الشائكة بين الشرق والغرب.

Morrocan writer Fatema Mernissi receives the Prince of Asturias Award for the Letters from Spanish Crown Prince Felipe during a traditional ceremony at the Campoamor theatre in Oviedo October 23, 2003. Mernissi won the award along with U.S. writer Susan Sontag. REUTERS/Feliz Ordonez SP
الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي أثناء تسلمها الجائزة (رويترز)

وفي فئة الآداب، كانت الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي (1940-2015) أول شخصية عربية تفوز بالجائزة وذلك عام 2003 مناصفة مع الكاتبة الأميركية سوزان سونتاغ (1933-2004) وقالت اللجنة المعنية إن الكاتبتين تشتركان في "إنتاج أعمال أدبية متنوعة، تتميز بجودة فنية عالية، وتتناول قضايا عصرنا الجوهرية برؤية ثاقبة ومعمقة، وتقدمان رؤى متكاملة في الحوار بين الثقافات".

وانصبت أعمال فاطمة المرنيسي، وكلها باللغتين الفرنسية والإنجليزية، على تحليل جذور الأنماط الاجتماعية التقليدية التي تحدد أوضاع المرأة في العالم العربي والإسلامي، وركزت على مقاربة التأطير الديني لمكانة المرأة ووظيفتها في الحياة الاجتماعية والسياسية.

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وحضر العرب في السنة الموالية (2004) في سجل تلك الجائزة التي عادت في فئة الرياضة إلى العداء المغربي هشام الكروج الذي وصفته اللجنة المختصة بـ"الرياضي الاستثنائي" الذي بلغ قمة النجاح في بطولة العالم وفي الألعاب الأولمبية الأخيرة في تلك السنة، حين فاز بالميدالية الذهبية في سباقات 1500 و5 آلاف متر، وهو إنجاز لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل.

OVIEDO, SPAIN - OCTOBER 22: Hicham El Guerrouj receives an award from Crown Prince Felipe and Princess Letizia of Spain during the "Prince of Asturias Awards" at Campoamor Theater on October 22, 2004 in Oviedo, Spain. (Photo by Carlos Alvarez /Getty Images)
هشام الكروج وصفته اللجنة المختصة بـ"الرياضي الاستثنائي" (غيتي)

وفي عام 2010 سُجل آخر تتويج عربي بالجائزة وكان في فئة الآداب، وفاز بها الكاتب اللبناني أمين معلوف (ولد عام 1949) لأن "أعماله، التي تُرجمت إلى أكثر من 20 لغة، تثبت أنه أحد الكتاب المعاصرين الذين استكشفوا بشكل أعمق الثقافة المتوسطية التي تُمثل مساحة رمزية للتعايش والتسامح".

وسبق لمعلوف أن حاز عام 1993 جائزة غونكور، وهي أرقى جائزة أدبية في فرنسا، عن روايته "صخرة تانيوس" ونال بعدها عدة جوائز أخرى تقديرا لإنتاجه الغزير والعميق الذي يجمع بين السرد والمقالات الطويلة حول قضايا العصر من قبيل الهوية، وصراع الحضارات. ويشغل معلوف منذ عام 2023 منصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية.

OVIEDO, SPAIN - OCTOBER 22: Prince Felipe of Spain and Princess Letizia of Spain (C) attend "Prince of Asturias Awards 2010" laureates audience at the Reconquista Hotel on October 22, 2010 in Oviedo, Spain. (Photo by Pool/Getty Images)
سُجل آخر تتويج عربي بالجائزة للكاتب اللبناني أمين معلوف عام 2010 (غيتي)

ويشار إلى أن جائزة "أمير أستورياس" في فئة الآداب تختلف عن جائزة سيرفانتس للآداب باللغة الإسبانية التي أطلقت عام 1976 والتي تعتبر "الجائزة المرموقة والأكثر مكافأة التي تُمنح لأدب اللغة الإسبانية" وفاز بها كتاب كبار من بلدان أميركا اللاتينية.

وحصل على جائزة أمير أستورياس منذ إطلاقها وجوه أدبية عالمية، بينها الألماني غونتر غراس، والإيطالي أومبرطو إيكو، والبيروفي ماريو بارغاس يوسا، والألباني إسماعيل كاداري، كما نالها في مجال التعاون الدولي والوفاق سياسيون بارزون، بينهم نيلسون مانديلا وميخائيل غورباتشوف.

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وفي أحدث دورة من هذه الجائزة الرفيعة، تُوج في فئة الآداب هذا العام الكاتب الإسباني إدواردو ميندوزا الذي ترجمت أعماله إلى عدة لغات، و"تدور أحداثها عادةً في مدينة برشلونة، وتتميز بأسلوب يجمع بين عناصر الرواية القوطية والخيال العلمي وروايات الجريمة، بالإضافة إلى حس فكاهة شخصي للغاية وهجاء ومحاكاة ساخرة".

MADRID, SPAIN - APRIL 19: (L-R) Ana Soler, King Felipe VI of Spain, Spanish author Eduardo Mendoza and Queen Letizia of Spain attend an official lunch for 'Miguel de Cervantes 2016' Literature award at the Royal Palace on April 19, 2017 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Luis Cuesta - Pool/Getty Images)
الروائي الإسباني إدواردو ميندوزا تُوج بجائزة "أمير أستورياس" في فئة الآداب هذا العام (غيتي)

وكانت تلك الجائزة تعرف بـ"جائزة أمير أستورياس" وتمنحها مؤسسة أمير أستورياس (غير الربحية) برئاسة فيليب أمير أستورياس الذي كان وليا للعهد في إسبانيا، وعندما تسلم السلطة تحت اسم فيليبي السادس عام 2014 أصبح اسمها "جائزة أميرة أستورياس"، وتمنحها مؤسسة أميرة أستورياس، تحت رئاسة الأميرة ليونور ابنة الملك فيليب.

المصدر : الجزيرة

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