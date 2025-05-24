ثقافة|قطر

"رسائل حب من اليمن إلى قطر" قصائد الشاعر بعداني تضيء كتارا

صور من الأمسية الشعرية "رسائل حب من #اليمن إلى #قطر"، للشاعر #جبر_بعداني، في قاعة مبنى 15 - #كتارا، بالتعاون مع سفارة #الجمهورية_اليمنية لدى قطر. #كتارا_ملتقى_الثقافات #كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية https://x.com/kataraqatar/status/1925615492687175920
الشاعر جبر بعداني يلقي قصائد أمام الحضور بكتارا (مواقع التواصل)
24/5/2025

أُقيمت مساء الخميس بالحي الثقافي كتارا أمسية شعرية عنوانها "رسائل حب من اليمن إلى قطر"، أحياها الشاعر اليمني جبر بعداني الفائز بالمركز الأول لفئة الشعر الفصيح من جائزة كتارا لشاعر الرسول ﷺ، في دورتها السابعة 2025.

وقدّم الشاعر بعداني عددا من قصائده المختلفة في هذه الأمسية التي نظمتها كتارا بالتعاون مع سفارة اليمن في الدوحة، وحضرها جمع من الجالية اليمنية وعدد من السفراء العرب بالدوحة والمسؤولين في كتارا، إلى جانب المهتمين بالشعر والأدب.

وأضاء الشاعر بكلماته قلوب الحاضرين، ولامس وجدان الجمهور بنصوص نابضة، عكست في بعضها العلاقة الوطيدة بين اليمن وقطر، والإشادة بمكانة قطر وقيادتها، إلى جانب قصائد أخرى من بينها عن العاصمة اليمنية صنعاء.

كما تضمنت الأمسية التي قدمها الإعلامي اليمني عبد الصمد درويش الإشارة إلى جهود كتارا في الحراك الثقافي العربي ومساندة المبدعين، حرص السفارة اليمنية على الاحتفاء بالإبداع اليمني في قطر، في حين لفتت الأمسية إلى إعادة التأكيد على أن الشعر لا يزال قادرًا على حمل رسائل المحبة عبر الحدود.

راجح بادي يمين
راجح بادي (يمين) قال إن الأمسية تجسيد للعلاقة والروابط التي تجمع بين اليمن وقطر (مواقع التواصل)

من جهته، أكد السفير اليمني لدى الدوحة، راجح بادي أن الأمسية تجسيد للعلاقة والروابط التي تجمع البلدين، لافتا إلى أن هذا الاحتفاء يجسد دور الشعر كجسر وجداني بين الشعوب.

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وأشاد بادي بجهود كتارا في رعاية الإبداع العربي، مؤكدا حرص السفارة على دعم المبدعين اليمنيين في قطر، معبرا عن سعادته بنيل الشاعر بعداني جائزة شاعر الرسول.

 

ويذكر أن مسرح كتارا سبق أن احتضن في أوقات سابقة فعاليات يمينة عدة، منها فعاليات "اليوم اليمني"، التي توزعت بين الفن والفلكلور واستعراض جوانب من التراث اليمني، إلى جانب تكريم مجموعة من الأسماء في مجالات مختلفة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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