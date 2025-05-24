"رسائل حب من اليمن إلى قطر" قصائد الشاعر بعداني تضيء كتارا

أُقيمت مساء الخميس بالحي الثقافي كتارا أمسية شعرية عنوانها "رسائل حب من اليمن إلى قطر"، أحياها الشاعر اليمني جبر بعداني الفائز بالمركز الأول لفئة الشعر الفصيح من جائزة كتارا لشاعر الرسول ﷺ، في دورتها السابعة 2025.

وقدّم الشاعر بعداني عددا من قصائده المختلفة في هذه الأمسية التي نظمتها كتارا بالتعاون مع سفارة اليمن في الدوحة، وحضرها جمع من الجالية اليمنية وعدد من السفراء العرب بالدوحة والمسؤولين في كتارا، إلى جانب المهتمين بالشعر والأدب.

مشاهد من الأمسية الشعرية “رسائل حب من #اليمن إلى #قطر”، التي أضاء فيها الشاعر جبر بعداني قاعة مبنى 15 في #كتارا بكلماته العذبة، وذلك بالتعاون مع سفارة #الجمهورية_اليمنية لدى قطر.#كتارا_ملتقى_الثقافات#كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية pic.twitter.com/3tmxdnMyno — كتارا | Katara (@kataraqatar) May 22, 2025

وأضاء الشاعر بكلماته قلوب الحاضرين، ولامس وجدان الجمهور بنصوص نابضة، عكست في بعضها العلاقة الوطيدة بين اليمن وقطر، والإشادة بمكانة قطر وقيادتها، إلى جانب قصائد أخرى من بينها عن العاصمة اليمنية صنعاء.

كما تضمنت الأمسية التي قدمها الإعلامي اليمني عبد الصمد درويش الإشارة إلى جهود كتارا في الحراك الثقافي العربي ومساندة المبدعين، حرص السفارة اليمنية على الاحتفاء بالإبداع اليمني في قطر، في حين لفتت الأمسية إلى إعادة التأكيد على أن الشعر لا يزال قادرًا على حمل رسائل المحبة عبر الحدود.

من جهته، أكد السفير اليمني لدى الدوحة، راجح بادي أن الأمسية تجسيد للعلاقة والروابط التي تجمع البلدين، لافتا إلى أن هذا الاحتفاء يجسد دور الشعر كجسر وجداني بين الشعوب.

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وأشاد بادي بجهود كتارا في رعاية الإبداع العربي، مؤكدا حرص السفارة على دعم المبدعين اليمنيين في قطر، معبرا عن سعادته بنيل الشاعر بعداني جائزة شاعر الرسول.

كلمة الشاعر جبر علي بعداني، من #اليمن – عقب حصوله على لقب #شاعر_الرسول ﷺ والفائز بالمركز الأول لفئة الشعر الفصيح في الحفل الختامي لـ #جائزة_كتارا_لشاعر_الرسول ﷺ الدورة السابعة 2025 في #دار_الاوبرا بكتارا، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية@AwqafM#تجمل_الشعر_بخير_البشر pic.twitter.com/2SAw1KMP7i — كتارا | Katara (@kataraqatar) May 11, 2025

ويذكر أن مسرح كتارا سبق أن احتضن في أوقات سابقة فعاليات يمينة عدة، منها فعاليات "اليوم اليمني"، التي توزعت بين الفن والفلكلور واستعراض جوانب من التراث اليمني، إلى جانب تكريم مجموعة من الأسماء في مجالات مختلفة.