"الجزيرة 360" تحصد 8 من جوائز "تيللي" العالمية في الإنتاج الرقمي

حصدت منصة الجزيرة 360 -التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية- 8 من جوائز "تيللي" العالمية المرموقة التي أعلنت نتائجها في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك لتميزها في مجال الإنتاج الرقمي.

وتوزّعت الجوائز التي نالتها الجزيرة 360 على الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، وشملت باقة متنوعة من الأفلامالوثائقية والبرامج التي حظيت بإشادة دولية واسعة.

ونال فيلم "الشفاء" 3 جوائز ذهبية كأفضل فيلم وثائقي قصير، وأخرى عن فئة التصوير السينمائي، وفضية عن فئة الإخراج. ويوثق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة خلال الحرب.

وفاز فيلم "غزة صوت الحياة والموت"، الذي نقل أصواتا من غزة، بجائزة ذهبية عن فئة الأفلام الوثائقية القصيرة. كما حصل فيلم "عيون غزة"، الذي تناول أوضاع الصحفيين خلال الحرب- على جائزة فضية عن فئة الفيلم الوثائقي الطويل.

وحاز الفيلم الوثائقي "المخدرات والنظام"، جائزة فضية عن فئة الفيلم الوثائقي الطويل، بعدما كشف ارتباط النظام السابق بشبكات تهريب المخدرات.

ونال برنامج "ضحايا وأبطال" جائزة فضية عن فئة الفيلم الوثائقي القصير، حيث نقل قصص أطفال عايشوا ويلات الحروب وآثارها المدمّرة.

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أما الفيلم الوثائقي "يوميات مقاتل من غزة"، فحصد برونزية عن فئة السيرة الذاتية، بعدما روى سيرة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

شهادة كبيرة

وقال مدير إستراتيجية المحتوى بالمنصة جمال الشيال، إن هذا الفوز يمثل شهادة على الجهد الكبير والمهنية العالية التي تتمتع بها "الجزيرة 360″، إضافة إلى التقدير الذي تتمتع به لدى الجمهور والمؤسسات الدولية.

وأضاف: "نحن مستمرون في تقديم محتوى أصيل، جريء وهادف يخاطب وعي الجمهور ويعبّر عن قضاياهم"، مؤكدا أن هذا التكريم "يمثل دافعا لمواصلة الابتكار وإنتاج أعمال ترتقي إلى تطلعات مشاهدينا، وتعالج قضاياهم بعمق وإبداع".

ويضاف هذا الإنجاز إلى حصيلة أوسع لشبكة الجزيرة الإعلامية التي نالت أكثر من 100 جائزة "تيللي" هذا العام، مما يعكس مكانتها الريادية وتميز محتواها على الساحة الإعلامية العالمية.

وتُعد جوائز "تيللي" من أعرق الجوائز العالمية في مجال الإنتاج المرئي والتلفزيوني، حيث تكرّم التميز الإبداعي عبرمختلف المنصات.

وانطلقت منصة الجزيرة 360 منتصف سبتمبر/أيلول 2024، لتقديم المشاهدة وخدمة فيديو وفق الطلب (OTT)، وهي تضم مكتبة رقمية ضخمة للبرامج والوثائقيات، وتقدم أكثر من 20 برنامجا ينتج حصريا للمنصة.