دور النشر القطرية.. منصات ثقافية تضيء أروقة معرض الدوحة الدولي للكتاب

تحضر دور النشر القطرية بقوة في النسخة الرابعة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "من النقش إلى الكتابة"، لتؤكد مجددًا دورها المحوري في المشهد الثقافي الوطني، من خلال إسهاماتها في رفد الساحة المحلية والعربية بإصدارات متنوعة تثري المحتوى المعرفي والأدبي.

وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لدار "روزا للنشر" الدكتورة عائشة جاسم الكواري، في حديث لوكالة الأنباء القطرية، إن الدار تستعد لإطلاق مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تتنوع في موضوعاتها وتواصل النجاحات التي حققتها خلال عام 2024. وأشارت إلى أن "روزا للنشر" تتطلع في عام 2025 إلى إطلاق مبادرات تدعم المؤلفين القطريين والعرب، وتوسيع نطاق النشر الرقمي، بما يعزز مكانة الدار كمنصة شاملة للنشر، فضلًا عن التوجه للمشاركة في معارض دولية بهدف التعريف بالثقافة القطرية.

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وأوضحت الكواري أن جناح الدار سيشهد تدشين 15 إصدارًا جديدًا، تمثل باقة من الأعمال الأدبية والفكرية والمعرفية، تعكس توجه الدار في دعم الإبداع العربي وتعزيز الحراك الثقافي.

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من جهتها، أكدت مديرة "دار كتارا للنشر" أميرة أحمد المهندي، في تصريح مماثل، أن جناح الدار يضم أكثر من 350 عنوانًا تشمل مجالات متنوعة من الأدب والتراث والعلوم والدراسات والمخطوطات المحققة. وأضافت أن "كتارا للنشر" تحرص على المشاركة في جميع دورات المعرض لما يوفره من فرص للتواصل مع القراء والناشرين العرب والدوليين، فضلًا عن التعرف على أحدث الإصدارات واستقطاب مؤلفين جدد يمكن أن يكونوا إضافة نوعية للمكتبة العربية.

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كما نوهت المهندي إلى تنظيم حفلات توقيع يومية لعدد من الإصدارات المميزة التي شهد عام 2025 إصدارها، إضافة إلى عرض الروايات الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية في دوراتها السابقة، وأحدث أعداد مجلة "سرديات"، وسلسلة "مقدمات قصيرة" في نقد الرواية.

من جانبها، أشارت مديرة إدارة التواصل في "دار جامعة حمد بن خليفة للنشر" منيرة الرميحي إلى أن الدار تشارك هذا العام بـ21 إصدارًا جديدًا، تتنوع بين كتب الأطفال واليافعين والكتب الأكاديمية، فضلًا عن الأعمال المترجمة بين العربية والإنجليزية. وأضافت "نحرص على تقديم تجربة تفاعلية لزوار المعرض من خلال تدشين كتب يومية ولقاءات مباشرة مع المؤلفين، مما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي ودعم المشهد المعرفي في قطر".

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أما رئيس قسم التسويق والمبيعات بالإنابة في "دار نشر جامعة قطر" علي محمد فأوضح أن مشاركة الدار في المعرض هذا العام تشمل 15 عنوانًا جديدًا سيتم تدشينها خلال الفعاليات، وتشمل كتبًا علمية وثقافية وأعمالًا أكاديمية متخصصة وأخرى موجهة للقراء من مختلف الخلفيات. وقال إن المشاركة تأتي في إطار إستراتيجية الدار لتوسيع نطاق انتشارها وتعزيز دورها في نشر المعرفة محليا وإقليميا ودوليا.

يحدثنا السيد علي محمد رئيس قسم التسويق والمبيعات بالإنابة بدار نشر جامعة قطر عن مشاركة الدار في #معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب34 وأحدث إصدارات الدار وإنجازاتها.

#من_النقش_إلى_الكتابة#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/rn8I9nfYv5 — وزارة الثقافة (@MOCQatar) May 9, 2025

وتعكس هذه المشاركات من دور النشر القطرية التزامًا راسخًا بتعزيز الحضور الثقافي المحلي، وتقديم محتوى معرفي متنوع يلبّي تطلعات القراء ويدعم مكانة قطر كمنصة ثقافية رائدة في العالم العربي.