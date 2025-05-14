"مجلة الدوحة.. من الورق إلى الرقمنة" في جلسة نقاشية بمعرض الكتاب

شهد معرض الدوحة الدولي للكتاب، المقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "من النقش إلى الكتابة"، جلسة نقاشية خاصة مساء الثلاثاء بعنوان "مجلة الدوحة من الورق إلى الرقمنة"، جاءت احتفاءً بتدشين المجلة في حلتها الجديدة كمنصة ثقافية شاملة.

شارك في الجلسة كل من مدير إدارة الإصدارات والترجمة بوزارة الثقافة محمد حسن الكواري، ورئيس تحرير مجلة الدوحة مبارك آل خليفة، فيما أدارها الكاتب خالد العودة الفضلي، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأنين الثقافي والإعلامي.

في مستهل الجلسة، استعرض الكاتب خالد العودة الفضلي مسيرة المجلة التي انطلقت في نوفمبر 1969 كمطبوعة تُعنى بالثقافة والفنون في قطر، قبل أن تتحول في 1976 إلى منبر ثقافي عربي يمتد من المحيط إلى الخليج. وقد توقفت مؤقتا في 1986، ثم عادت للصدور عام 2007، مستعيدة ألقها السابق بقيادة أسماء بارزة في المشهد الثقافي، من أبرزهم الكاتب الراحل رجاء النقاش.

وتحدث مدير إدارة الإصدارات والترجمة بوزارة الثقافة محمد حسن الكواري عن الأثر العميق الذي تركته المجلة في الوعي الثقافي العربي، مشيرا إلى أنها شكّلت مع مجلات أخرى مثل "العربي" الكويتية رافدا معرفيا مهما ينتظره القرّاء شهريا، بما تضمنته من مقالات كبار الكُتاب والمفكرين، وأسهمت في تشكيل الهوية الثقافية والوعي العربي. وأكد الكواري أن انتقال المجلة إلى الفضاء الرقمي يُعد تطورا طبيعيا في ظل التحولات التكنولوجية، دون أن يعني ذلك التخلّي عن النسخة الورقية.

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من جهته، شدد رئيس تحرير مجلة الدوحة مبارك آل خليفة على أن التحول الرقمي لا يعني القطيعة مع الورق، بل هو استجابة لتغيرات العصر، وأوضح أن النسخة الورقية من المجلة ستظل تصدر دوريا كل 3 أشهر، إلى جانب تعزيز الحضور الرقمي عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل، وتطوير المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وأضاف "مجلة الدوحة ستظل منبرا للمبدعين العرب، منفتحة على كل الأفكار الجادة، وتستمد هويتها الثقافية من القيم الإسلامية والعربية".

يُذكر أن مجلة الدوحة أُعيد إطلاقها خلال فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي، بعد توقف دام 3 سنوات، في نسخة تجمع بين الطباعة والرقمنة، وستتضمن برامج ثقافية حديثة من بينها البودكاست، بما يعكس التوجه الثقافي الشامل لوزارة الثقافة في قطر، نحو إعلام ثقافي متعدد الوسائط يخاطب الأجيال الجديدة بلغة الحاضر وآفاق المستقبل.