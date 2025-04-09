مؤتمر دولي بالأردن حول "اللغات في العالم الرقمي"

نظمت كلية اللغات الأجنبية في جامعة آل البيت، أمس الثلاثاء، المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "اللغات في العالم الرقمي"، بحضور مشاركين من الأردن والدول العربية، إضافة إلى إيطاليا وفرنسا.

وأكد الدكتور أحمد العلاونة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية، أثناء الافتتاح، أن المؤتمر يأتي استنادا إلى الرؤية الملكية لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي.

واعتبر أن هذا الحدث يشكل خطوة محورية في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تسريع التحول الرقمي وتوجيه التعليم نحو تخصصات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد عميد الكلية، الدكتور محمد الخطيب، أهمية الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير المحتوى التعليمي، وطرائق تدريس اللغات الأجنبية، مشيرا إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على دور العالم الرقمي في تعليم اللغات، واستخدام الأساليب الحديثة في البحث والتحليل والتقويم.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى تبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة أحدث المستجدات في العالم الرقمي المتعلقة بتعليم اللغات الأجنبية.