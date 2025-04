رحيل العلامة البلجيكي يحيى ميشو بعد حياة علمية حافلة

رحل عن عالمنا قبل أيام، في الأول من أبريل/نيسان الجاري، أحد أهم المستشرقين الأوروبيين في العقود الخمسة الماضية، العلامة البلجيكي يحيى ميشو (1952-2025) Yahya Michot، عن (73 عاما) قضاها في طلب العلم والمعرفة والبحث والتدريس والتأليف والحوار، وترك وراءه إرثا علميا عظيما في الفكر والتاريخ والاجتماع الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية، والأديان المقارنة، والحوار بين الأديان، واللغة العربية، بل فقه اللغة (الفيلولوجيا) أيضا.

وقد اعتنق العلامة البلجيكي، رحمه الله، الإسلام بمنتصف الثمانينيات تقريبا، وأبلى بلاء حسنا في الدراسات الإسلامية إجمالا والتعريف بالإسلام، وكان معروفا بتدينه والتزامه بالعبادات والشعائر الدينية بعد إسلامه، ومشهورا بين طلابه وزملائه بالتواضع والأخلاق الرفيعة. كما كان شجاعا في الدفاع عن الإسلام والمسلمين بأوروبا وتفنيد دعاوى التطرف والإرهاب ووباء الإسلاموفوبيا.

يذكر الأكاديمي الجزائري، الدكتور محمد بوعبد الله، أستاذ اللغة العربية بجامعة ويستمنستر (بريطانيا)، أنه يُحفظ للبروفسور يحيى ميشو، رحمه الله، أنه لمّا وُضع العلامة الشيخ العربي كشاط تحت الإقامة الجبرية بفرنسا في التسعينيات من طرف [وزير الداخلية الفرنسي آنذاك] شارل باسكوا، كان ميشو من الذين دافعوا عنه بشدة. وقد كان الشيخ كشاط أول من دعا العلامة ميشو إلى باريس لإلقاء محاضرات متخصصة، والمشاركة في ندوات مسجد الدعوة في باريس.

كان البروفسور ميشو علما في الدراسات السينوية (ابن سينا) والتيمية (ابن تيمية). وهو ربما أهم شارح لفكر ابن تيمية في الدراسات الغربية، ودافع عنه وعن قيمته العلمية والتاريخية باستفاضة بحثية وعلمية رصينة. وقد غطت جهوده ونشاطاته العلمية العالم كله، شرقا وغربا، وكان أستاذا وباحثا ومناقشا للأطروحات الأكاديمية ومشاركا في المؤتمرات العلمية ومؤلفا غزير الإنتاج. وأشرف على عشرات الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وبرز منهم باحثون نابهون.

ومن هؤلاء الباحث والأكاديمي الأميركي الدكتور جون هوفر Jon Hoover، الذي تخرّج في أميركا مهندسا ميكانيكيا قبل أن يتجه للدراسات الإسلامية، وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة نوتنغهام (بريطانيا) حاليا. وهو متخصص كذلك في ابن تيمية والدراسات التيمية. وقد نشر رثاء مؤثرا لأستاذه فور أن بلغه نبأ وفاته (ترجمه إلى العربية الدكتور محمد بوعبد الله). يقول الدكتور هوفر:

"وصلني خبر وفاة الأستاذ الدكتور يحيى ميشو أمس، وأنا في غاية الحزن، وقد توفّي بعد معاناة طويلة مع داء أقعده، فأسأل له الرحمة واسعة. وأفخر أنني التقيت به في مناسبات كثيرة، واستفدت من واسع علمه ومعرفته، وتوجيهاته التي كانت لا تخلو من الحزم الذي يصاحبه الرفق".

ولي مع الأستاذ ذكريات طيبة، فقد كان هو الممتحن الخارجي لأطروحتي للدكتوراه عام 2002، وأذكر أنه افتتح مناقشته لي بإخباري أنني قد نجحت في الدكتوراه، وأنّه يرغب آنذاك في البدء في "مناقشة جادة"، ليبدأ بعدها قراءة ملاحظاته التي امتدت على طول 5 صفحات كتبها بخطّ صغير، ليطلب مني الإجابة عنها. تملكتني الدّهشة، ووجدتني أقول له: "لقد منحتني خمس سنوات عمل أخرى". وكذلك كان الحال، فلم أنشر كتابي "ثيوديسيا ابن تيمية" Ibn Taymiyya’s Theodicy [الدفاع عن جلال الله وقدرته المطلقة رغم وجود الشر] إلاّ بعد 5 سنوات.

وقد كنتُ أنا والأستاذ ميشو قد وصلنا إلى بريطانيا في العام نفسه، عام 1998، إذ وصلتها طالبا للدكتوراه بجامعة برمنغهام، وحلّ بها ميشو أستاذا بجامعة أكسفورد. وكنت أزوره أحيانا في أكسفورد، حيث سمح لي كرما منه بحضور محاضراته الجامعية في ربيع عام 2000. وكان هذا الحضور بالنسبة لي، أشبه بالجلوس عند قدمي ابن تيمية نفسه. أما طلابه بمرحلة البكالوريوس فقد بدوا في حيرة من أمرهم!

إذ كان الأستاذ ميشو يفترض أنهم يستطيعون قراءة ترجماته الفرنسية لنصوص ابن تيمية، وهي النصوص التي أعدّها لهم باعتبارها المقرّر الأساسي للمادة. لكنهم أخبروه لاحقا أنهم لا يستطيعون ذلك. كما كانوا مندهشين كذلك، بعض الشيء، من هجومه الحادّ على المسيحية الكاثوليكية، ولم يكونوا يدركون آنذاك أنّ هذا الكاثوليكي البلجيكي قد اعتنق الإسلام.

ثم حظيت في السنوات التالية بلقاء الأستاذ ميشو في مناسبات أكاديمية متعددة، وعرفته زميلا وإنسانا، بعد أن جلست إليه في البداية ممتحنا وأستاذا. التقيتُ بزوجته الرائعة لويز، وسمعت عن أولاده، وتعلّمت أن أحترم حبه العميق للثراء الواسع في الثقافة الإسلامية بكل تنوعاتها، وهو أمر لا تكاد تخطئه عيون قرّائه حين يقرؤون مؤلفاته.

أما عن إنتاجه الأكاديمي، فلا أدّعي معرفة بدراساته عن ابن سينا، ما عدا أنني على اطلاع بأنه كان يقدّم رأيا غير مشهور بخصوص التأريخ لكتاب "الإشارات والتنبيهات"، حيث إن أطروحته للدكتوراه، والتي هي أول مؤلفاته كانت حول "الإسكاتولوجيا عند ابن سينا" [الإسكاتولوجيا: علم الأخرويات] والتي تعتبر بحقّ إحدى المساهمات المتميزة في هذا المجال.

أما فيما يخص ابن تيمية، فثمّة موضوعان رئيسيان -في قراءتي- يبرزان في أعمال الأستاذ ميشو: الأول ذو طابع سياسي، إذ سعى إلى تخليص ابن تيمية من هيمنة التيارات "الجهادية"، وتقديمه باعتباره فقيها مسلما يصدر في منهجه عن العقل والواقع معا، فقد كان مشتبكا مع تحديات عصره، ممّا يجعله بعيدا وفي منأى عن أن يكون فكره فكرا تستند إليه الأيديولوجيا السياسية أو "الجهادية" المعاصرة.

وقد أنتج، في هذا السياق، عددا لا يحصى من المقالات والكتب الرّصينة، التي شفعها بترجمات لنصوص ابن تيمية، بالإضافة إلى بيان السياقات التاريخية، وتوظيف واسع للهوامش والتعليقات، والتي وإن كانت مليئة بالفوائد، فإنها كانت عسيرة وصعبة على القرّاء، ولعل كتابه: "المسلمون تحت حكم غير المسلمين" (Muslims under Non-Muslim Rule) خير مثال على هذا الذي ذهبنا له.

أما الموضوع الثاني، فهو اهتمامه الشديد بانتقادات ابن تيمية للتصوّف الباطني والفكر النخبوي (elitism) والتديّن الشعبي، وعلى الأرجح فإن هذا الاهتمام الفكري عنده نتج عن اشتغاله بالفكر السينويّ، وهذا ما نجد له انعكاسا في ترجمته الصادرة عام 2003 لشرح ابن تيمية على "الرسالة الأضحوية" لابن سينا.

وفي رأيي فإنّ السبب في توجّهه هذا أعمق من هذا الذي ذكرناه آنفا: إذ هو نوع من المجاهدة الفكرية للتوفيق والجمع بين إيمانه العميق بالعقلانية -العقلانية الإسلامية المتميّزة- وبين الثراء الهائل والتنوّع وربما حتى الغرابة التي تتميّز بها الحضارة الإسلامية.

كان الأستاذ ميشو علامة بحق، مستقل الرأي، قوي الحجة، وعلما من أعلام الفيلولوجيا. فهو طراز ندر وجوده في الأوساط الأكاديمية اليوم، ورحيله يمثل خسارة كبيرة للحقل المعرفي، وسنفتقده جميعنا حقا. والعزاء أن أثره باق فينا ملهما ومؤثرا".

