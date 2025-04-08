بمشاركة أكثر من 660 ناشرا.. الشارقة تطلق الدورة الرابعة لمؤتمر الموزعين الدولي

انطلقت أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الموزعين الدولي -أمس الاثنين- في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 661 موزعا وناشرا وبائع كتب من 94 دولة.

المؤتمر، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب مدة يومين، يناقش مجموعة من القضايا الحيوية التي تمس واقع صناعة النشر والتوزيع، ويبحث في أبرز التحديات والفرص بالسوق العالمية.

ويشكل الحدث بيئة مثالية لتعزيز التواصل بين العاملين في هذا القطاع، وتطوير الشراكات واستكشاف فرص النمو المستقبلي وتبادل التجارب والرؤى.

وفي الجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أنه "تكمن مرونة موزعي الكتب في قدرتهم على التكيف والابتكار وبناء مجتمعات نابضة بالحياة في محيطهم ومساحات أعمالهم".

استقبلنا مئات بائعي الكتب والناشرين والموزعين من 94 دولة خلال مؤتمر الموزعين الدولي في الشارقة. هذا المؤتمر يعكس التزام قطاع النشر الثابت والراسخ بإثراء المجتمعات من خلال القراءة. pic.twitter.com/KiWdPIRdqZ — Bodour Al Qasimi (@Bodour) April 7, 2025

وأضافت "يجسد المؤتمر عزمنا المشترك على مواجهة التحديات وتبادل المعارف ورسم مستقبل هذه الصناعة بأيدينا، ولذلك نحن في الشارقة نواصل شراكتنا الراسخة مع موزعي الكتب حول العالم، دعما لدورهم المحوري في إثراء الثقافة والمجتمع".

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شمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر سلسلة من ورش العمل المهنية والندوات التي تناولت موضوعات منها (توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم المبيعات) و(إدارة البيانات) و(بناء مشاريع التجارة الإلكترونية).

كما أقيمت جلسة حوارية مع ريناتو سالفيتي، المدير التنفيذي لشركة "ميساجيري ليبري"، إحدى كبرى شركات توزيع الكتب في إيطاليا.

وقال سالفيتي إن التوزيع في مفهومه المعاصر لم يعد مجرد عملية نقل للكتب وإنما شراكة إستراتيجية تربط الناشر بالأسواق والمؤسسات والقراء، وتساعده على تحقيق الاستدامة والنمو.

يذكر أن هيئة الشارقة للكتاب قد نظمت الدورة الأولى لمؤتمر الموزعين الدولي عام 2022، ليقام بعد ذلك بشكل دوري كل عام.